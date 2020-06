Suomalainen poliisi Daniel Kalejaiye, 23 ennakkoluuloista: hiki tuntuu selässä asti, kun ihmiset tuijottavat

Daniel Kalejaiye on 23-vuotias tänä keväänä valmistunut poliisi. Hän työskentelee Itä-Suomen poliisilaitoksella Kuopiossa.

Daniel Kalejaiye on 23-vuotias tänä keväänä valmistunut poliisi. Hän työskentelee Itä-Suomen poliisilaitoksella Kuopiossa. Petri Jauhiainen

"Onhan jääkarhu ja mustakarhukin karhuja, niillä on vain erivärinen karva", Kalejaiye sanoo.

Suomessa poliisikoulussa opiskellaan pelkästään lakia kuukausia.

Yhdysvalloissa poliisiopinnot kestävät kokonaisuudessaan yhdeksän kuukautta.

Vähäinen koulutus saattaa olla yksi syy, miksi amerikkalaispoliisit ovat syyllistyneet toistuvasti ylilyönteihin, viimeksi George Floydin kohdalla, kun poliisi surmasi hänet käyttämällä pidätystilanteessa voimakasta väkivaltaa.

– Yhdysvalloissa keskitytään koko ajan ihonväriin. Ihonväri sitä, ihonväri tätä. Siellä yhä puhutaan ihmisroduista, mikä on kaikken eniten häiritsevää. Onhan jääkarhu ja mustakarhukin karhuja, niillä on vain erivärinen karva, sanoo vastavalmistunut kuopiolainen poliisi Daniel Kalejaiye, 23.

Hän on seurannut Yhdysvaltain levottomuuksia kaksijakoisissa tunnelmissa. Ensinnäkin hänestä on kyseenalaista, että poliisiksi pääsee niin lyhyellä koulutuksella.

Samaan aikaan hän on huolissaan poliisien turvallisuudesta esimerkiksi Minneapoliksessa:

– Siellä on käytännössä sotatanner, hän sanoo.

Kalejaiye oli torstaina Takaisin Pasilaan -podcastin vieraana.

Poliisi ei hyväksy paikkojen hajottamista

'Kalejaiye sanoo, ettei voi hyväksyä amerikkalaisten mielenosoittajien toimintaa niissä tapauksissa, kun mellakointi on sisältänyt esimerkiksi ryöstelyä tai poliisiautojen polttamista.

– Jos menet puistoon kyltin kanssa, et riko paikkoja, yrität saada huomiota niin, että teitä on paljon siellä, se on ihan fine. Mutta jos hyökkäät poliisia päin, joka suojelee muiden ihmisten turvallisuutta, sitä en pysty hyväksymään.

Kalejaiyella on omakohtaista kokemusta siitä, miltä tuntuu olla POC – person of color – valkoihoisten keskellä. Viimeksi viime viikonloppuna hän oli seuraamassa nuorten juhlintaa ulkona. Sadat teinit tuijottivat.

– Hikihän siinä tulee, jos rehellisiä ollaan. Hiki tuntui selässä asti, se tuntui paineelta, Kalejaiye sanoo.

Hän sanoo silti, ettei ole juuri kohdannut suoraa rasismia.

– Viime vuonna festareilla joku huusi neekeri. Poliisin haalari on kilpi. Ihmisillä on kova kynnys lähteä haukkumaan.

