Pohjoismaisten lasten kotiuttaminen al-Holin leiriltä ei ole edennyt korona-aikana – Myös ruotsalaisia pakeni leiriltä Turkkiin

Syyrialaisleirillä on yhä arviolta 200 terroristijärjestö Isisin alueelle lähteneiden pohjoismaalaisten lasta.

Pohjoismaat ovat kotiuttaneet al-Holin leiriltä Syyriasta yhteensä 18 kansalaistaan, 17 lasta ja yhden aikuisen naisen.

Koronapandemian puhjettua evakuointi kuitenkin pysähtyi niin Suomessa kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassakin.

Syyrian kurdien valvomalla vankileirillä on yhä arviolta parisataa (siirryt toiseen palveluun) terroristijärjestö Isisin alueelle lähteneiden pohjoismaalaisten lasta.

Suomen tavoin Ruotsi ja Norja ovat ilmoittaneet olevansa valmiit tuomaan kotimaahan ainakin orvoiksi jääneet lapset. Tanskan hallitus on vastahakoinen, mutta keskustelu kotiuttamisesta jatkuu vilkkaana.

Kymmeniä ruotsalaislapsia yhä al-Holissa

Toukokuussa tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun al-Holin leiriltä tuotiin sukulaisten kustannuksella Ruotsiin seitsemän Isis-terroristi Michael Skråmon orvoksi jäänyttä lasta.

Sen jälkeen ruotsalaislapsia ei ole kotiutettu. Viime vuoden lopulla Ruotsin edustajia lähti hakemaan leiriltä lisää lapsia, mutta kun he pääsivät perille, lapsia ei löytynyt, kertoi muun muassa Ruotsin radio. (siirryt toiseen palveluun)

Ruotsin ulkoministeriön mukaan ponnistelut lasten tuomiseksi kotiin jatkuvat, mutta niitä on vaikeuttanut koronapandemia.

Arviot leirillä olevien ruotsalaislasten määrästä vaihtelevat 50:stä 70:een. Ulkoministeriön mukaan heillä on määrästä hyvä käsitys, mutta epäselvyyttä on jonkin verran, kertoo Dagens Nyheter -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Osa lapsista on orpoja, mutta suurin osa elää äitinsä kanssa. Isät ovat yleensä kuolleet tai vankilassa Syyriassa.

Al-Holissa on kaikkiaan lähes 70 000 ihmistä, joista enemmistö on lapsia. Heistä arviolta 10 000 on ulkomaiden kansalaisia.

Ruotsin hallitus sanoi viime vuonna, että se on valmis kotiuttamaan ruotsalaislapset leiriltä, mutta ei heidän äitejään. Sosiaalidemokraattinen pääministeri Stefan Löfven on huomauttanut Dagens Nyheterille, (siirryt toiseen palveluun) että naiset menivät Isisin alueelle varoituksista huolimatta ja nyt heidän on kannettava vastuu teoistaan.

Kesäkuun alussa ruotsalaismedia kertoi, että al-Holista on paennut joukko naisia ja lapsia, joilla on kytkös Ruotsiin. Ruotsia Syyrian kurdialueella edustava Shiyar Ali kertoo Dagens Nyheterille, että kaksi naista ja neljä lasta olisi mennyt Turkkiin, kuten leiriltä vastikään paenneet suomalaisetkin tekivät.

12 suomalaista on iltapäivällä palannut Al-Holin leiriltä Suomeen, mukana alle 10-vuotiaita lapsia – UM: Eivät ole vierastaistelijoita

Sydsvenskan-lehti arvelee, (siirryt toiseen palveluun) että oikeudenkäynti kotimaahan palaavia naisia vastaan tulee olemaan Ruotsissa vaikea. Vaikka Isisin julmat menetelmät ovat tiedossa, epäiltyjen rikosten selvittäminen on Syyriassa hankalaa.

Ruotsissa astui vuonna 2016 voimaan laki, joka määrittelee laittomiksi "terrorismimatkat" (siirryt toiseen palveluun) eli matkat, joiden tarkoituksena on tehdä terroriteko tai valmistella sellaista. Useimmat Isisin alueelle lähteneet ruotsalaisnaiset kuitenkin menivät sinne ennen lain voimaantuloa.

Tuntemattomia naisia al-Holin leirillä kesäkuussa 2019. Ahmed Mardnli / EPA

Norja toi kotiin myös yhden äidin

Norja on kotiuttanut al-Holista kahdeksan kansalaistaan.

Se on ainoana Pohjoismaana tuonut al-Holista myös aikuisen naisen. 29-vuotias nainen ja kaksi hänen lastaan tulivat Norjaan tammikuussa. Sitä ennen Norja oli kotiuttanut al-Holista viisi orpolasta.

Nainen pidätettiin, ja viranomaiset ottivat huolehtiakseen lapsista. Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan naista syytetään kuulumisesta kahteen terroristijärjestöön. Poliisi ei kertonut yksityiskohtia siitä, mitä nainen oli tehnyt Syyriassa, mutta tätä ei epäillä sotilaallisesta toiminnasta.

Naisen kotiuttaminen ravisutti konservatiivipuoluetta edustavan pääministeri Erna Solbergin hallitusta. Siitä erosi kansallisliberalistinen ja oikeistopopulistinen edistyspuolue. Sekin oli valmis auttamaan al-Holissa olevia norjalaislapsia, mutta ei aikuisia.

Ulkoministeri Ine Eriksen Søreide perusteli äidin kotiuttamista sillä, että sairas lapsi haluttiin pois leiristä.

Hän sanoi NRK:lle, että (siirryt toiseen palveluun) nainen lapsineen kotiutettiin humanitäärisistä syistä, eikä Norjan hallituksella ole halua auttaa muita Isisin alueelle lähteneitä naisia pois leiriltä.

Ainakin 11 norjalaisnaista on Aftenpostenin mukaan (siirryt toiseen palveluun) mennyt Isisin hallitsemalle alueelle. Poliisin arvion mukaan Syyrian ja Irakin kriisialueille on viety tai siellä on syntynyt noin 40 norjalaislasta. Kaikkien olinpaikka ei ole tiedossa.

Al-Holissa on lehden mukaan ainakin neljä norjalaista naista ja neljä lasta.

Tanskan hallitus vastahankainen

Tanskan sosiaalidemokraattinen hallitus on vetänyt tiukkaa linjaa al-Holissa olevien auttamisen suhteen. Viranomaiset ovat auttaneet kaksi lasta pois leiriltä, mutta he ovat sosiaalidemokraattien mukaan poikkeuksia, yleisradioyhtiö DR kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Syyrian vankileireillä on arviolta 50 tanskalaisten Isisin jäsenten lasta.

– Emme halua ottaa riskiä, että Tanskaan tulisi radikalisoituneita lapsia, sanoi puolueen edustaja Rasmus Stoklund helmikuussa.

Keskustelu on kuitenkin jatkunut Tanskassa kiivaana. Neljä hallituksen tukipuoluetta, yhtenäisyyslista, sosialistinen kansanpuolue, Radikaali Venstre ja vihreät, haluavat, että lapset tuodaan Tanskaan ja heidän äitinsä asetetaan syytteeseen.

Porvaripuolueet puolestaan katsovat, etteivät Isisin alueelle lähteneiden naisten lapset ole Tanskan vastuulla.

Huhtikuussa Tanskassa alettiin kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen (siirryt toiseen palveluun), jossa vaadittiin tanskalaislasten ja heidän vanhempiensa tuomista kotiin Syyrian vankileireiltä.

Tanskan poliisi arvioi maaliskuisessa raportissaan, että leireillä olevat tanskalaislapset ovat niin pieniä, etteivät he ole uhka Tanskalle. Lasten radikalisoitumisen riski kuitenkin kasvaa, mitä kauemmin he ovat radikalisoituneessa ympäristössä Syyriassa, raportti arvioi.

