Dieselvuoto värjäsi joen verenpunaiseksi Norilskissa ja järkytti presidentti Putinin: "Somestako tämäkin tieto nykyään saadaan?"

Ambarnajajoki Norilskin nikkelikaupungin kupeessa värjäytyi viime perjantaina verenpunaiseksi. Joen värjäsi dieselöljy, joka vuoti läheisen voimalaitoksen hajonneesta säiliöstä. Laitoksen omistaa Norilsk Nickel -yhtiön tytäryhtiö.

Dieselöljyä vuoti yteensä 20 000 tonnia. Suurin osa dieselistä valui jokeen – maaperään polttoainetta pääsi 6 000 tonnia.

Paikalliset kalastajat ja kalanjalostajat ovat onnettomuudesta kauhuissaan.

– Kestää vuosikymmeniä ennen kuin joen ja alueen ekologinen tasapaino palautuu, kalanjalostajien edustaja Dmitri Klokov sanoo.

Diesel on vaikea kerättävä

Helsingin yliopiston kalastusbiologian professori Sakari Kuikka sanoo, että jokeen valuneen dieselin määrä on iso.

– Myrkyllisyys tulee dieselin kohdalla piikkinä. Perusperiaate on, että mitä kevyempi öljytuote on, sitä nopeammin se haihtuu ja sen myrkyllisempää se on, professori Kuikka sanoo.

Diesel haihtuu hitaasti, mutta ongelma on se, että diesel on vaikea torjuttava. Kerääminen on vaikeaa.

Diesel jää siten pyörimään ekosysteemiin pitkäksi aikaa. Joissakin arvioissa on pohdiskeltu dieselin polttamista, mutta se olisi herkässä arktisessa ympäristössä erittäin vaarallinen operaatio.

Pjasinojärveen laskevan Ambarnajajoen kohdalla lisäongelma on se, että joki on matala. Dieselin kerääminen proomujen kanssa on vaikeaa matalassa vedessä. Urakkaa vaikeuttaa sekin, että alueen tieverkko on heikko.

Ympäristönsuojelujärjestöt Venäjällä ovat olleet kauhuissaan. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan tuhot Ambarnajajoella ovat yhdet rajuimmista nyky-Venäjän historiassa. Tuho ulottuu jopa 350 neliökilometrin alueelle.

Harri Vähäkangas / Yle

Hallinto sai tiedon onnettomuudesta kautta rantain

Taustalla on tavallinen venäläinen tarina löperöstä valvonnasta ja hallinnosta Moskovan keskusvallan selän takana. Norilsk on arktisella alueella Siperian laitamilla.

Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on järkyttynyt sekä tuhosta että sen hoidosta. Hän on julistanut alueelle hätätilan.

Kesti kaksi päivää ennenkuin tieto dieselonnettomuudesta kiiri paikallisviranomaisille. Hallinto sai tiedon sosiaalisen median kautta.

– Miksi hallinto sai tiedon niin myöhään? Sosiaalisen median kauttako tieto nykyään tulee, Putin kyseli.

Putin on määrännyt onnettomuudesta tutkinnan, ja voimalaitoksen johtaja on hyllytetty tutkinnan ajaksi.

Ympäristörikoksesta epäillään kolmea ihmistä. Yksi voimalaitoksen työntekijä on pidätetty.

Yhtiön mukaan asia hoidettu hyvin

Norilsk Nickel on puolustautunut julkisuudessa sanoen, että onnettomuudesta on ilmoitettu "ajoissa ja asiallisesti".

Yhtiö on kertonut, että se tuo omat asiantuntijansa tutkimaan onnettomuutta. Sen mukaan vielä on liian aikaista arvioida tuhoja. Yhtiön asiantuntijoiden mukaan kestää noin kaksi viikkoa saada öljy pois joesta.

Meripelastushenkilökunta on yrittänyt puomittaa Ambarnajajoessa olevaa dieseliä. Urakka on iso haaste, sillä joki on matala ja proomujen käyttö matalassa vedessä vaikeaa. Yuri Kadobnov / AFP

Onnettomuuden syytä ei ole vielä tarkkaan arvioitu.

– Tässä on kysymys yrityskulttuurista ja riskienhallinnasta. Huolellisuuskertoimen tulee olla iso, ettei tuollaista pääse tapahtumaan, professori Sakari Kuikka sanoo.

Ilmaston lämpeneminen onnettomuuden taustasyynä

Norilsk Nickelin ympäristövastuuta ja riskienhallintaa kuvaa se, että voimalaitoksen dieselsäiliön tukipilarit ovat alkaneet upota jo hyvä tovi sitten. Juuri pilarien uppoaminen on tiettävästi aiheuttanut säiliöön repeämiä.

Onnettomuus olisi siis pystytty välttämään, jos asiaan olisi puututtu ajoissa.

Säiliöt ovat maassa, jonka alla on ikiroutaa. Siksi on kiinnostavaa sekin, että pilarien uppoaminen johtuu ikiroudan sulamisesta. Ikirouta taas sulaa ilmaston lämpenemisen seurauksena.

Norilsk Nickel on maailman johtava nikkelin ja palladiumin tuottaja. Norilskin kaupungissa asuu 180 000 ihmistä. Alue on entuudestaan hyvin saastunut, ja sen ympäristörikosten historia on surullinen.

Esimerkiksi vuonna 2016 yhtiö myönsi päästäneensä padosta suodatusvesiä alueen toiseen jokeen. Se värjäytyi kirkkaanpunaiseksi.

Tuolloin yhtiö sai vajaan tuhannen dollarin sakot.

Lue lisää:

Tämä on Venäjän nopeimmin kuoleva kaupunki – Arktisessa Vorkutassa nuoret miehet kaipaavat joko kaivokseen tai etelään (18.4.2020)

2277 kilometriä pitkin Venäjän raiteita (12.4.2020)

Siperiassa vankileirillä raatoi myös suomalaisvankeja – Suljetussa kaupungissa elämä on yhä eristynyttä (30.6.2019)

Lähteet: Reuters, AFP