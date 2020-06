Merenkurkussa odotetaan kuumeisesti uusia matkustussuosituksia – moni kysyy: Onko Uumajaan turvallista matkustaa?

Tartuntatautilääkäri Stephan Stenmark Uumajasta sanoo, että matkaa suunnittelevien kannattaa harkita, kuinka suuren riskin on valmis ottamaan.

Torstaina aamulla Vaasan satamassa nousi Uumajaan lähtevään laivaan vain kourallinen matkustajia. Normaalisti on kesälomien alkaessa ajettu Merenkurkun yli täysiä vuoroja.

Sekä Vaasassa että Umajassa odotetaan nyt kuumeisesti uusia vapaa-ajan matkustamista koskevia suosituksia. Tämänhetkiset rajoitukset (siirryt toiseen palveluun) ovat voimassa kesäkuun 14. päivään saakka. Hallitukselta odotetaan uusia päätöksiä ensi viikolla.

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg katselee apeana lähtöön valmistautuvaa Wasa Express -alusta. Koronakevät on rokottanut rankasti varustamoa.

– Kesän varaustilanne on erittäin masentava. Varauksia on kesä-, heinä- ja elokuussa yhteensä 2500 matkustajalle.

Ståhlberg ei usko, että turistiliikenne vilkastuu enää merkittävästi tänä kesänä, vaikka valtiovalta höllentäisi piankin rajoituksia ja antaisi uusia suosituksia.

Moni miettii joka tapauksessa, onko Uumajaan turvallista matkustaa, koska tartuntojen määrä Ruotsissa on suuri.

Kuuntele seuraavaksi: Onko Uumajanmatkat tältä kesältä peruttu kokonaan?

Riski on olemassa

– Vastaus kysymykseen, onko Uumajaan turvallista matkustaa, riippuu siitä, mitä tarkoitetaan "turvallisella" ja minkälaisen riskin on valmis ottamaan, toteaa tartuntatautilääkäri Stephan Stenmark Uumajasta.

Stenmark kertoo, että Västerbottenin alueella uusia diagnooseja tehdään noin viisi päivässä ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt kesäkuun alkuun mennessä 26 ihmistä, joista suurin osa on yli 70-vuotiaita.

– Ruotsin mittapuun mukaan luku on alhainen tämän kokoisessa maakunnassa.

Stenmarkin mukaan riski saada tartunta ei ole kovin suuri, mutta se on kuitenkin olemassa. Siksi turistienkin pitää muistaa välttää ruuhkaisia paikkoja, huolehtia käsihygieniasta ja tuvaväleistä.

– Me tiedämme, että meillä on edelleen jatkuva tartuntavaara Uumajassa ja sen ympäristössä, joten asukkaiden ja täällä vierailevien on syytä tarkasti noudattaa annettuja ohjeistuksia.

Stenmark uskoo, että liikkuminen Vaasan ja Uumajan välillä ei palaa tänä kesänä entiselle tasolle, vaikka matkustaminen sallittaisiin puolin ja toisin.

Enemmän kuin suositukset, siihen vaikuttaa ihmisten oma harkinta, arvioi Stenmark.

"Otamme suomalaiset avosylin vastaan"

VisitUmeån toimitusjohtaja Sara Gustavsson sanoo, että on Suomen viranomaisten tehtävä päättää, mikä on turvallista Suomen kansalaisille.

– Luotan täysin siihen että viranomaiset tekevät työnsä, ja jos niin on että saa matkustaa, niin otamme suomalaiset avosylin vastaan.

Gustavsson ei peittele haluaan saada matkailijat ja sitä myöten raha taas liikkeelle.

Tilanne uumajalaisilla matkailualan yrityksillä on tukala. Yrityksiä on mennyt konkurssin ja työntekijöitä on jouduttu lomauttamaan.

– Tarvitsemme uusia ja vanhoja matkailijoita sekä paikallisia asukkaita alueen turistikohteisiin.

Kaupungilla olisi rajoitustenkin aikana tarjottavaa, huomauttaa Gustavsson ja toivotaa turistit tervetulleiksi shoppailemaan ja nauttimaan ravintoloiden palveluista.

– Se on mahdollista myös nyt, mutta samat rajoitukset pätevät täällä kuin Suomessakin eli ainoastaan pöytiin tarjoillaan, asiakaspaikkojen määrää on vähennetty ja hygieniaan kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota.

Laivaliikenteen jatko ei uhattuna

Matkustajaliikenne Vaasan ja Uumajan välillä jatkuu riippumatta siitä, minkä verran reitillä liikkuu turisteja.

Lue myös: Suomen huoltovarmuutta pidetään yllä matkustajalauttojen avulla – Wasa Express kyntää Merenkurkkua lastinaan elintärkeitä tarvikkeita

Toimitusjohtaja Peter Ståhlbergin mukaan huoltovarmuuskeskuksen maksama tuki on ollut liikenteen jatkumisen kannalta korvaamaton. Ståhlberg on toiveikas, että valtion tuki myös jatkuu.

– Sanotaan, että ajamme pienellä tappiolla, mutta tuki tekee mahdolliseksi sen, että voimme jatkaa.

Hän kiittelee myös rahtiasiakkaita, jotka ovat vastanneet huutoon ja lisänneet jonkin verran rahdin määrää.

Vaikean kevään jälkeen Ståhlberg suhtautuu tulevaisuuteen edelleen luottavaisesti. Varustamolle on tulossa uusi alus ja tarkoitus on, että Aurora Botnia kulkee Vaasan ja Uumajan välillä vuoden 2021 vappuna ensimmäisen kerran.

– Uskon, että uusi alus tuo uuden matkustusbuumin ja nyt on vain käännettävä katseet ensi kevääseen ja kesään.

Lue myös: Ylen tiedot: Hallitus valmistelee laivanvarustamoille uutta tukea – laivoja saattaa seisahtua, jos koronatuki poistuu