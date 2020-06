Tamperelainen Miisa Nuorgam on ensimmäinen etniseen vähemmistöön kuuluva ja kaikkien aikojen nuorin Vuoden nainen

Suomen liike- ja virkanaisten liiton mukaan Nuorgam on onnistunut lunastamaan paikkansa suomalaisen yhteiskunnan vaikuttamisen kentällä.

Tamperelainen Miisa Nuorgam on nimetty Vuoden naiseksi 2020. Valinnan on tehnyt Suomen liike- ja virkanaisten liitto eli Business and Professional Women Finland ry (BPW Finland). Valinta julkistettiin 3.6. järjestetyssä yhdistyksen etätapahtumassa.

Tunnustus on jaettu vuodesta 1955 lähtien. Nuorgam on nuorin tunnustuksen koskaan saanut henkilö. Hän on saamelaisena myös ensimmäinen etniseen vähemmistöön kuuluva nainen, jolle tunnustus osoitetaan.

– Se tuntuu todella isolta nimitykseltä. On ihan mahtavaa, että se kaikki työ, mitä on yhdenvertaisuuden eteen tehnyt, saa jonkinlaista tunnustusta, iloitsee Nuorgam.

Nuorgamin kertoo innostuneensa vaikuttamisesta huomatessaan, kuinka eri tavoin naisia ja miehiä saatetaan kohdella.

– Veikkaan, että se liittyy kasvatukseen. Olen itse naisvaltaisesta suvusta, niin on tuntunut jotenkin aina epäreilulta se, että minkä takia itseä ja siskoja kohdeltaisiin eri tavalla kuin vaikka miespuolista serkkua. Tykkään omasta perheestä ja siitä tunteesta, että yhteiskunnassa on jonkinlaisia virheitä, jotka tulis korjata.

Miisa Nuorgam ei ollut aluksi uskoa, että Vuoden naisen valinta todella on kohdistunut häneen. Nuorgamia haastattelee Tuomo Laiti.

"Havaitessaan epäkohtia hän ei ole ohittanut niitä"

Suomen liike- ja virkanaisten liitto perustelee valintaansa Vuoden naiseksi sillä, että Miisa Nuorgam on onnistunut lunastamaan paikkansa suomalaisen yhteiskunnan vaikuttamisen kentällä.

Nuorgam on liiton mukaan käyttänyt asemaansa edistääkseen tasa-arvoa e-urheilussa sekä nostamalla esiin tyttöjen ja naisten asemaan yhteiskunnassa liittyviä epäkohtia, kuten sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa seksuaalista häirintää sekä viimeksi tammikuussa poliisin vähättelevän suhtautumisen rikosilmoitukseen, koskien netissä tapahtunutta laitonta uhkausta.

Nuorgam on BPW Finlandin mukaan myös itse joutunut kokemaan sosiaalisessa mediassa häirintää siitä lähtien, kun on kertonut kohtelusta, jota naiset pelimaailmassa kokevat.

– Nuorgamin toiminta on esimerkillistä, sillä havaitessaan epäkohtia hän ei ole ohittanut niitä, vaan pyrkinyt toiminnallaan vaikuttamaan käytäntöjen parantamiseksi, perusteluissa todetaan.

Ura elektronisen urheilun saralla

Sosiaalisessa mediassa aktiivinen Miisa Nuorgam työskentelee Yle Kioskin toimittajana Yle Kioski Gaming -kanavalla.

Hän toimii aktiivisesti e-urheilun parissa ja on kiertänyt ympäri Suomea kertomassa e-urheilusta. Nuorgam on tuomaroinut peliturnauksia, järjestänyt tamperelaista LanTrek-pelitapahtumaa ja istunut Suomen elektronisen urheilun liiton, SEUL:in hallituksessa.

– Hänen poikkeuksellinen urapolkunsa osoittaa olevan mahdollista luoda ammattilaisuutta ja työllistyä alalla, johon ei ole selkeää koulutuspolkua. Toiminnallaan Nuorgam on innostava esikuva tytöille ja naisille siitä, että perinteisten koulutuspolkujen ei pidä antaa kahlita omaa ajattelua, valinnan perusteluissa kerrotaan.

BPW Finland on osa kansainvälistä järjestöä ja sen tavoitteena on kehittää naisten ammatillista ja johtamispotentiaalia.

Vuoden nainen -valinnallaan liitto haluaa tuoda esiin naisten osaamista, ammattitaitoa, pätevyyttä ja näkemystä yhteiskunnan kehittämisessä. Valinnalla halutaan myös rohkaista naisia ja tyttöjä käyttämään kykyjään elämän eri osa-alueilla.

Vuonna 2019 tunnustuksen sai kuukupeistaan tunnettu yrittäjä Heli Kurjanen. Kaikki Vuoden naiset vuodesta 1955 lähtien on listattu BPW Finlandin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).