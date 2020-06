Halla-aholla paineet rankaista Turtiaista pilkkatviitin takia, mutta perussuomalaiset voisi menettää suurimman oppositiopuolueen aseman

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päättää torstaina, rankaiseeko se puolueen kansanedustajaa Ano Turtiaista, joka tviittasi eilen pilkkaavan kuvan poliisin tappamasta mustasta miehestä.

Kuvassa yhdysvaltalaisen poliisin polven alla kuoliaaksi tukehtuneen George Floydin kasvot oli värjätty vaaleanpunaisiksi ja alle oli kirjoitettu rockyhtyeen mukaan "Pink Floyd". Turtiainen poisti tviitin, josta on tehty poliisille useita tutkintapyyntöjä.

Perussuomalaisten puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla on paineet puuttua Turtiaisen toimintaan, sillä Halla-aho sanoi helmikuussa Ylelle, että perussuomalaisissa ei ole sijaa rasistisille linjauksille. Halla-aho tuomitsi tuolloin fasistiset ulostulot perussuomalaisten nuorisojärjestöstä, joka erotettiin puolueesta.

Rasismia tutkinut etnisten suhteiden professori Suvi Keskinen Helsingin yliopistosta sanoo, että Turtiaisen monet ulostulot sosiaalisessa mediassa voidaan tulkita rasistisiksi ja rasistisella ajatusmaailmalla pelaaviksi.

– Turtiaisen viesti on rasistinen siinä mielessä että se suhtautuu pilkallisesti mustan miehen kuolemaan poliisiväkivallan seurauksena ja antaa ymmärtää, ettei mustan ihmisen henki ole yhtä arvokas kuin muiden ihmisten, Keskinen sanoo Ylelle.

Turtiaisen erottamisesta seuraisi eduskunnassa harvinainen tilanne

Vaikka Halla-ahon puolue katkaisi välinsä PS-nuoriin, Halla-aholla on huomattavasti korkeampi kynnys oman eduskuntaryhmänsä siivoamiseen.

Yksi syy on, että perussuomalaiset on suurin oppositiopuolue vain yhden kansanedustajan erolla kokoomukseen. Jos eduskuntaryhmä päätyisi Turtiaisen erottamiseen, se johtaisi siihen, että puolueilla olisi yhtä paljon edustajia, sillä perussuomalaisilla on nyt 39 ja kokoomuksella 38 edustajaa.

Seurauksena olisi harvinainen tilanne, jossa eduskunnan pitäisi ratkaista, miten perussuomalaisten ryhmän kutistuminen vaikuttaisi kyselytuntiin ja esimerkiksi ryhmäpuhevuorojen järjestykseen.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola sanoo, että eduskunnan työjärjestyksen mukaan yhtä suurien ryhmien ryhmäpuheenvuorojen järjestys ratkaistaan puhemiesneuvostossa arpomalla.

Suurin oppositiopuolue saa kysyä ensimmäisen kysymyksen eduskunnan televisioiduilla kyselytunneilla, mikä on tärkeä asema oppositiopuolueelle.

Jos kahdella oppositioryhmällä olisi yhtä monta edustajaa, puhemies voisi käyttää harkintavaltaansa esimerkiksi niin, että antaisi joka toinen viikko ensimmäisen kysymyksen kokoomukselle ja joka toinen viikko perussuomalaisille. Järjestyksen voisi tosin ratkaista myös se, että perussuomalaiset sai vaaleissa suuremman äänimäärän.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä erotti vuonna 2011 Halla-ahon itsensä kahdeksi viikoksi, kun hän oli kirjoittanut Facebookissa, että Kreikkaan tarvittaisiin sotilasjuntta panemaan lakkoilijat ja mellakoitsijat kuriin.

Puhemies Vanhanen: Pöyristyttävää, sopimatonta

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoo seuranneensa Turtiaisen käytöstä sosiaalisessa mediassa hyvin surullisella mielellä.

– Päivitys, jonka hän teki oli pöyristyttävä ja yleisinhimillisten arvojen kannalta yksinkertaisesti sopimaton, Vanhanen tuomitsee keskiviikkoisen tviitin.

Hän sanoo, että perustuslain edellyttämä vakaa ja arvokas käytös koskee täysistunto- ja valiokuntatyötä. Kun edustaja toimii sosiaalisessa mediassa, kirjoittaa lehtiin tai pitää puheita, se ei Vanhasen mukaan kuulu perustuslain mainitseman pykälän piiriin.

– Eduskunnan kannalta kirjoitus oli eduskuntatyön ulkopuolella tehty, eli saattaa olla että se on rikoslain piirissä, sen arvioivat muut viranomaiset. Eduskunta ja puhemies instituutioina eivät valitettavasti pysty tällaiseen puuttumaan.

Jo Turtiaisen aiemmissa ulostuloissa samankaltainen viesti

Turtiaisen keskiviikkoinen tviitti on tuomittu oman puolueen sisältäkin, mutta jo ennen sitä hän on esimerkiksi tviitannut ulkomaisista taksikuskeista "nokikeppeinä" ja kirjoittanut "alkuasukkaista".

Ennen kansanedustajaksi pääsyään Turtiainen sai sakot, kun hän oli sanonut Facebook-seinällään turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin kohdistuneita tuhopolton yrityksiä ”eliminointitehtäviksi”. Tuomiotaan Turtiainen sanoi "sulaksi hattuun" (siirryt toiseen palveluun).

Professori Suvi Keskinen sanoo, että jo Turtiaisen aiemmista sosiaalisen median ulostuloista välittyy vastaava ajatusmaailma Lähi-idästä tai Afrikan maista saapuneiden vähäisemmästä ihmisarvosta kuin keskiviikkoisesta tviitistä.

– Turtiaisen monet ulostulot sosiaalisessa mediassa antavat ymmärtää vähän enemmän kuin yksittäisten sanojen ilmiasuun sisältyy. Todennäköisesti siinä tarkoituksessa, että rasistinen viesti välittyy mutta siitä ei seuraisi oikeudellisia toimenpiteitä, Keskinen sanoo.

Perussuomalaiset ovat nostaneet kannatustaan maahanmuuton vastustamisella. Halla-ahokin on kuitenkin pitänyt monissa kommenteissaan oleellisena suitsia puolueelle haitallista imagoa tuottavaa "öyhötystä".

