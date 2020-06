Superambulanssi kurvasi kaakkoisrajalle – tältä näyttää maamme nykyaikaisin pelastusauto

Suomen kaakkoisrajan asukkaat ovat saaneet palvelukseensa maamme nykyaikaisimman pelastusauton.

Monitoimiyksiköksi kutsuttu auto on varusteltu niin, että se on eräänlainen ambulanssin ja paloauton yhdistelmä.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen uusi pelastusauto otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Yle / Vesa Grekula

Sen välineistöön kuuluu ambulanssivarustuksen lisäksi koko joukko paloautosta tuttua kalustoa, kuten savusukellusvarusteet ja raivauskalustoa. Lisäksi tässä superambulanssissa on hengityskone.

– Monitoimiyksiköiksi suunniteltuja ja rakennettuja autoja on Suomessa viisi kappaletta. Tämä Miehikkälän paloasemalle sijoitettu auto on niistä uusin, kertoo palomestari Antti Kosonen Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Monitoimiyksikkö kuljettaa luukuissaan sammutusvälineistön lisäksi runsaasti raivauskalustoa. Yle / Vesa Grekula

Autolla pystytään hoitamaan ja kuljettamaan potilaita sekä avustamaan tulipaloissa ja ihmisten etsinnöissä. Autoon on saatu myös pelastustehtävissä yleistynyt drooni eli kuvauskopteri.

– Se on korvaamaton apuväline esimerkiksi ihmisten etsinnöissä ja maastopaloissa.

Suomen ensimmäinen monitoimiyksiköksi suunniteltu pelastusauto otettiin käyttöön vuonna 2017 Keski-Suomessa.

Yhteistyöllä ympärivuorokautinen päivystys

Monitoimiyksikön yksi perusajatus on, että se yhdistää ensihoitajien ja palomies-sairaankuljettajien työpanokset. Miehikkälän autossa se tarkoittaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen sekä maakunnallisen sosiaali- ja terveysyhtymä Kymsoten henkilökunnan muodostamia työpareja.

Uudessa pelastusautossa on edellistä autoa enemmän tilaa hoitaa potilaita. Yle / Vesa Grekula

Yhdessä työskentely ei sinällään ole näille työntekijöille uutta, sillä toimintatapa on Miehikkälässä ollut käytössä jo runsaan vuoden ajan.

Pelastusauto päivystää ympärivuorokautisesti Miehikkälän paloasemalla. Yle / Vesa Grekula

Tähän saakka käytössä on ollut ambulanssi, jossa oli mukana pelastuskalustoa. Nyt se auto jää vara-autoksi.

– Uuteen mahtuu enemmän kalustoa, ja se on helpommin ja nopeammin saatavissa käyttöön. Tämä on tehokkaampi ja toimivampi kokonaisuus, koska auto on alusta asti suunniteltu monitoimikäyttöön, sanoo palomestari Antti Kosonen.

Potilaan hoitaminen helpottuu

Uusi auto saa kiitosta myös siellä työskenteleviltä hoito- ja pelastusalan ammattilaisilta.

Auton varustukseen kuuluu myös defibrillaattori eli sydäniskuri, jota käytetään sydänpysähdystilanteissa. Yle / Vesa Grekula

Työparina monitoimiyksikössä päivystysvuoronsa aloittaneet ensihoitaja Eveliina Koski ja palomies-sairaankuljettaja Tommi Vainio ovat vaikuttuneita.

– Potilaan hoitaminen on helpompaa, kun on entistä paremmat tilat, joissa työskennellä, tiivistää Koski.

– Kuvauskopteri on ehdoton parannus entiseen verrattuna. Maastopalojen tiedustelu ja tarkkailu helpottuvat huomattavasti, sanoo puolestaan Vainio.

Ensihoitaja Eveliina Koski ja palomies-sairaankuljettaja Tommi Vainio saivat päivystysvuoronsa aluksi perehdytyksen tuliterään pelastusautoon. Yle / Vesa Grekula

Molemmilla on nyt runsaan vuoden kokemus työparina toimimisesta hoito- ja pelastustehtävissä. He pitävät toimintamallia luontevana, sillä tehtävät ovat usein ensihoitoa vaativia tehtäviä.

– Palomies-sairaankuljettajat hoitavat niitä tehtäviä muutenkin. Uutta toimintamallissa on oikeastaan vain se, että työparina on ensihoitaja, sanoo Tommi Vainio.

– Itselleni uutta ovat palopuolen tehtävät. Se laajentaa omaa työnkuvaani, kun tuen työparina pelastajaa. Tämä on tiimityötä, kuvailee Koski.

Ympäri vuorokauden

Uusi pelastusauto vie kaupungeista syrjässä olevien pienten kaakkoisrajan kuntien pelastusvalmiuden uudelle tasolle. Kymsoten ylläpitämien paikallisten terveyspalvelujen lisäksi monitoimiyksikön alueella toimii Virojoen sopimuspalokunta sekä Miehikkälän puolivakinainen palokunta.

– Ensihoidolla tai pelastustoimella ei kummallakaan ole yksinään mahdollisuuksia pitää 24/7-yksikköä, mutta Kymsoten ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen yhteinen yksikkö mahdollistaa ympärivuorokautisen palvelun seutukunnan asukkaille.

Palomestari Antti Kosonen vastaa Kymenlaakson pelastuslaitoksella monitoimiyksikön toiminnasta. Yle / Vesa Grekula

Virolahdella ja Miehikkälässä on yhteensä noin 5 000 asukasta, joista pari tuhatta uuden pelastusauton päivystyspaikkakunnalla Miehikkälässä.

Monitoimiyksikössä työskentelee vuoroissa 16 palomiestä ja 12 ensihoitajaa.