Korona on kurittanut kuljetusten määrää, silti harva kuljetusyritys on vähentänyt väkeä

Koronakriisi on vähentänyt kuljetusten määrää Suomen maanteillä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kyselyyn vastanneista yrityksestä lähes puolet kertoi kuljettaneensa vähemmän tonneja ja ajaneensa vähemmän kilometrejä tammi–huhtikuussa aiempaan verrattuna.

Vaikka monen kuljetusyrityksen kannattavuus on kärsinyt koronakeväänä, harva on silti vähentänyt työntekijöitä. SKALin kyselyyn vastanneista yrityksistä vain 16 prosenttia kertoo pienentäneensä kuljettajien määrää. Yli 70 prosenttia vastanneista sanoo kuljettajamäärän pysyneen ennallaan.

SKALin aiemmassa kyselyssä huhtikuussa joka viides vastanneista yrityksistä pelkäsi ajautuvansa vararikkoon kahdessa kuukaudessa, mutta konkurssiaaltoa ei tullutkaan. Nyt konkurssipelot ovat vähentyneet.

Matkailun väheneminen näkyy

Lapin suurin maa-ainesten kuljettaja ja maanrakennusurakointiyhtiö Napapiirin Kuljetus Oy ei ole toistaiseksi juuri kärsinyt koronasta.

– Talvella meidän kalustosta seisoo 80 prosenttia ja kausi alkaa vasta huhti-toukokuun paikkeilla ja pohjoisessa joskus vielä myöhemmin, Napapiirin Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Teppo Kyrö sanoo.

Kyrön mukaan Pohjois-Lapissa koronakriisi kuitenkin näkyy tänä kesänä.

– Pohjois-Lapissa matkailuun liittyvät infrahankkeet vähenevät oleellisesti. Rakentamisen määrä on pienentynyt huomattavasti ja hankkeita siirretään tulevaisuuteen.

Etelä-Lapissa yhtiöllä on paremmat näkymät.

– Etelä-Lapissa meillä on vahva markkina-asema ja työtilanne on kohta parempi kuin viime vuonna. Esimerkiksi teiden perusparannuksia on tänä vuonna yli 300 tiekilometrille, kun viime vuonna määrä oli noin 60 kilometriä, Kyrö kertoo.

Napapiirin Kuljetus Oy odottaa lisää töitä myös julkisen sektorin elvytysinvestoinneista.

"Tilanne voisi olla huonompi"

Toinen lappilainen kuljetusyritys, Pohjaset Oy Keminmaasta, on niin ikään päässyt kriisistä toistaiseksi vähin vaurioin.

– Muutama ihminen on jouduttu lomauttamaan kaikkiaan 115 työntekijästä. Liikevaihtomme on vähentynyt alle 10 prosenttia. Jos emme olisi onnistuneet saamaan uusia avauksia ja työmaita, tilanne voisi olla huonompi, toimitusjohtaja Janne Pohjanen sanoo.

Pohjasen mukaan lomautukset johtuvat Stora Enson Kemin ja Oulun tehtaiden seisokeista. Toimitusjohtaja kertoo, että monilla muilla asiakkaita toiminta on jatkunut miltei normaalisti kriisistä huolimatta.

– Meillä on konsernissa onneksi muutakin kuin kuljetuksia eli myös bioenergiaan ja kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa. Olemme voineet siirtää konsernin sisällä työntekijöitä eri paikkoihin, Pohjanen sanoo.

SKALin torstaina julkaisemaan kuljetusbarometriin vastasi vajaat 600 yritystä. Vastaukset kerättiin sähköisellä kyselyllä 19.5.-1.6.