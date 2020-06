Sinisistä Dipper-patukoista ei ole löytynyt toistaiseksi syytä oireisiin – Tullin laboratorio jatkaa tutkimuksia seuraavaan viikkoon

Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Nefflingin mielestä on mahdollista, että oireet ovat johtuneet myös joidenkin herkkyydestä väriaineisiin tai patukoiden suuresta syöntimäärästä.

Yle kertoi viime viikolla kuinka Ruokavirasto oli saanut useita yhteydenottoja sinisten Dipper XL TonguePainter -patukoiden aiheuttamista oireista. Ruokavirasto suositteli, ettei patukoita myytäisi tai syötäisi kunnes patukasta olisi tehty tarkemmat tutkimukset.

Tullin laboratorio ei ole toistaiseksi löytänyt patukoista syytä oireille. Laboratorion tutkimuksissa on toistaiseksi keskitytty tutkimaan sinistä väriainetta E133.

– Muut ainesosat eivät ole niin kiinnostavia. Patukoissa on karkeille tyypillinen koostumus. Ajattelemme, että jos jokin ainesosa aiheuttaa oireet, niin väriaine, sanoo Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Briljanttisinisen käyttö makeisissa on sallittua, mutta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on määritellyt aineelle turvallisen päiväsaannin. Tutkimuksissa patukoiden värin määrä ei ylittänyt määräyksiä.

Tutkimukset jatkuvat ensi viikolla

Neffling kertoo, että tutkimuksissa on oletettu, että pakkauksessa oleva koostumus pitää paikkaansa. Tulli on ollut yhteydessä patukoiden espanjalaiseen valmistajaan, Vidaliin, joka on toimittanut heille tietoja tuotteesta.

Neffling arvioi, että valmistaja on niin iso toimija, että heidän laatuvalvontansa on todennäköisesti hyvä, vaikka virheet ovatkin aina mahdollisia.

Tullin laboratorion lopulliset tulokset tulevat todennäköisesti ensi viikolla. Laboratoriossa aiotaan tutkia vielä ainakin makeisten mikrobiologista laatua.

Tutkijat ovat olleet aikeissa tutkia myös muiden värisiä Dipper-patukoita, mutta Nefflingiin mukaan näytteitä ei oltu otettu ainakaan eilisiltapäivään mennessä.

– Oireet ovat liittyneet siniseen patukkaan, joten oletettavaa on, ettei muista patukoista löydy ongelmia. Joissain tutkimuksissa briljanttisinen on aiheuttanut oireita kuten pahoinvointia ja migreeniä. Jotkut lapset voivat olla herkempiä tai he ovat voineet syödä karkkia isoja määriä.

