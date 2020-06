Musiikki soi viimein livenä – Iiro Rantala: "Kyllä tuntuu mahtavalta"

– Minulle on livetauon aikana kertynyt tarinaa, jota haluan pianolla kertoa. Hyvä fiilis, pianisti Iiro Rantala sanoo.

Joko on ikävä livekeikkoja? Monella on. Mukaan fiilikseen pääset katsomalla valokuvat helsinkiläisklubin konsertista.

Tätä on odotettu. Viimeinkin yleisö ja esiintyjät kohtaavat livekeikalla. Edellisestä kerrasta on koronatauon takia mennyt yli kaksi kuukautta.

– Heti kun tuli mahdollisuus lähdettiin, sanoo espoolainen Eeva Axelsson.

– Kuulin, että täällä on taas keikkoja. Pakko oli heti tulla. Iiro on ihan best, toteaa helsinkiläinen Aada Pietikäinen.

Korona-aikana järjestäjän on huolehdittava asiakkaiden ja esiintyjien turvallisuudesta. Pöydät on sijoitettu mahdollisimman väljästi. Jyrki Lyytikkä / Yle

– Artistit aina sanovat keikan aluksi, että on mahtavaa olla täällä tänä iltana. Nyt he oikeasti tarkoittavat sitä, eikä se ole pelkkä fraasi.

– Kyllä nyt tuntuu mahtavalta, Iiro Rantala iloitsee.

Pitkän tauon jälkeen, ovien jälleen avautuessa, Koko Jazz Clubilla ensimmäiseksi esiintyvät pianisti Iiro Rantala, basisti Timo Hirvosen ja rumpali Joonas Riippa.

Koko Jazz Club on rajoittanut asiakasmäärää. Konsertteihin otetaan 70 asiakasta, mikä on noin puolet siitä mitä normaalisti. Jyrki Lyytikkä / Yle

Basisti Timo Hirvonen ja rumpali Joonas Riippa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Illan teemana on Standards & Originals. Muusikot soittavat muun muassa Charlie Parkerin ja Cole Porterin sävellyksiä.

– Tauko oli painostava. Siinä meni huulta purressa aika paljon aikaa. Ei tilannetta osannut ennakolta kuvitellakaan.

– Mutta oli siinä hyviäkin puolia. Nyt ei tarvitse enää lomailla. Lomat tuli pidettyä loppuvuosiksi samalla kertaa, Iiro Rantala toteaa poikkeuksellisesta keikkatauosta ja nauraa.

– Tuntuu mahtavalta päästä keikalle, Iiro Rantala sanoo. Jyrki Lyytikkä / Yle

– Kotona en paljon aplodeja saa, vaikka kaikkeni yritän, Rantala nauraa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Koronatilanteen takia useita kevään ja kesän konsertteja jouduttiin perumaan. Niin kävi myös jazzklubin festivaalille, jonka piti olla 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Se pidetään, kun "maailma on taas raiteillaan", järjestäjät lupaavat.

– Tämä on ollut keikkajärjestäjille todella hurja vuosi. Näemme vasta muutaman vuoden päästä, kuinka suuret ovat haavat, Koko Teatterin johtaja Anna Veijalainen sanoo.

Bassossa Timo Hirvonen. Jyrki Lyytikkä / Yle

Poikkeusajan ohjeistuksen mukaan yleisöä saa osallistua tilaisuuksiin enintään 500.

Konserttien järjestäjät ovat vastuussa turvajärjestelyistä. Klubikeikalla kuuntelijat on sijoitettu turvavälein, juomat tarjoillaan pöytiin eikä käteistä rahaa käytetä.

Korona-ajan poikkeusjärjestelynä keikalla on pöytiintarjoilu. Käteistä rahaa ei voi käyttää. Jyrki Lyytikkä / Yle

Keikkoja on viime viikot katsottu sriimauksina netistä. Artistille liveyleisö on tärkeä.

Vaikkei virusta ole vielä taltutettu, Iiro Rantala toivoo, että ihmiset uskaltautuvat kuuntelemaan elävää musiikkia.

– Terveellä järjellä kun mennään, tästä selvitään. Ihmisten pitäisi ehdottomasti alkaa jälleen elää.

– Vähän väljemmin penkkejä, pidetään turvavälit ja homma toimii, sanoo Iiro Rantala. Jyrki Lyytikkä / Yle

