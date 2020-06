Tuleeko Helsinkiin kaikkien aikojen terassikesä? Kaupungille satelee lupahakemuksia ja ruokaa nautitaan jo jäähallinkin pihalla

Ilman koronan aiheuttamaa poikkeustilannetta tätä terassia ei olisi kyllä syntynyt, toteaa Restel Ravintoloiden ketjujohtaja Kristian Helanne. Hän viittaa Helsingin jäähallin pihaan tällä viikolla auenneeseen terassiin.

Roslund Drive Thru -nimellä kulkeva terassi on malliesimerkki siitä, miten poikkeuksellinen kesä tuo terasseja myös paikkoihin, joissa niitä harvemmin näkee.

– Kaikki alkoi, kun Helsingin jäähallin toiminta maaliskuussa lakkautettiin. Otettiin yhteyttä lihakauppa Roslundiin, jonka tuotteita ollaan ennenkin myyty jäähallissa. Ensin oli pelkkä burgereita myyvä drive-in ja tällä viikolla siellä aukesi iso terassi, kertoo Helanne.

Helanteen mukaan ihmiset ovat jo löytäneet paikan ja hän uskoo, että terassilla on potentiaalia nousta jopa tämän kesän hitiksi.

– Sinne on nyt ideoitu burgereiden lisäksi myös muuta ruokatarjontaa, kuten katuruokaa filippiiniläisellä twistillä. Tällä viikolla siellä on näytetty yhteistyössä toisen kumppanin kanssa myös drive-in-leffoja, sanoo Helanne.

Helanteen mukaan ei olisi ollenkaan mahdotonta, että myös tulevina kesinä Nordiksen pääporteilla nautittaisiin hyvästä ruuasta ja juomasta.

– Tietysti pidetään isosti peukut pystyssä, että tästä kesästä saadaan kivat kokemukset ja saadaan toiminta vakiinnutettua, toteaa Helanne.

Roslund driver Thru:lla myyjänä torstaina olleen Ines Aarlan mukaan asiakkaat ovat jo löytäneet tiensä tällä viikolla avatulle terassille. Matti Myller / Yle

Senaatintorin terasseille haetaan nyt toimijoita

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori lupaili toukokuun lopulla, että Senaatintorista voisi muodostua tämän kesän kohtaamispaikka terassien muodossa.

Hanketta luotsaa eteenpäin Torikorttelit, joiden mukaan torin avaaminen terassitoiminnalle on vielä selvittelyssä. Torikorttelit on Helsingin kaupungin kiinteistökehitysyhtiö, jonka tavoitteena on kehittää Senaatintorin ja Kauppatorin välissä olevaa Torikortteleiden aluetta.

– Vielä pari kriittistä lupaa pitää saada selvitettyä. Yksi niistä liittyy muun muassa turvallisuuteen ja tartuntavaaran minimoimiseen, kertoo Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

Bauerin mukaan torille on suunniteltu laajaa terassia, jossa olisi useita toimijoita. Torikortteleilla onkin näinä päivinä avautumassa haku, jolla Senaatintorille etsitään ravintoloitsijoita.

Torikortteleiden mukaan Senaatintorin terassiasian kanssa on tehty kaupunkitasolla loistavaa yhteistyötä. Kristiina Lehto / Yle

– Kiinnostus tätä kohtaan on ollut valtava. Tavoitteena tässä on keskustan elinvoimaisuus ja siksi haku on suunnattu keskusta-alueen ravintoloille ja kahviloille, sanoo Bauer.

Suunnitelmaa viedään nyt eteenpäin vauhdilla, jotta terassi saataisiin auki mahdollisimman pian. Kaikki on kuitenkin kiinni vallitsevasta tautitilanteesta, joka voi pahetessa muuttaa suunnitelmia.

Ravintoloiden kiinnostus terassien perustamiseen on lisääntynyt

Ravintolat saivat luvan avata ovensa kesäkuun alussa, mutta asiakaspaikoista saa sisätiloissa täyttää enintään puolet. Terasseja tämä sääntö ei koske.

Helsingin kaupungille onkin virrannut terassihakemuksia ravintoloilta viime viikkoina.

– Kiire on lisääntynyt ja hakemuksia sekä kyselyjä on kyllä tullut. Selkeästi kiinnostus terassipaikkoihin on lisääntynyt, sanoo alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön päällikkö Antti Mäkinen Helsingin kaupungilta.

Kaupunki on priorisoinut hakemusten käsittelyä, jotta lupaprosessit saataisiin vietyä läpi mahdollisimman nopeasti. Ainakaan vielä ei syntynyt niin suurta ruuhkaa, että hakemusten käsittely olisi esimerkiksi viivästynyt.

Sekä Helsingin kaupunki että Aluehallintovirasto ovat jo aiemmin kertoneet varautuneensa tänä kesänä käsittelemään useita laajennuspyyntöjä ja uusia terassihakemuksia.

Hakemuksia on tullut Mäkisen mukaan kaupungille sekä terassien laajentamiseen että kokonaan uusien terassien perustamiseen. Kiinnostusta on ollut myös pysäköintiruutuihin sijoitettaviin parklet-terasseihin.

Helsingin jäähallin pihassa riittää tilaa levittäytyä ja pöytien väliin pystytään helposti jättämään tarvittavat turvavälit. Matti Myller / Yle

