Näin sujui ammattikorkeakoulujen karsinta etänä – kokeeseen piilotetut valvontaelementit voivat paljastaa sinut, jos yritit huijata

Torstaina moni koki jännittäviä hetkiä, kun omalla kotikoneella eteen aukesi täysin uudenlainen näkymä. Kyseessä on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe, joka järjestetään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen karsiva digitaalinen koe järjestettiin nyt.

Yksi tämän kevään valintakokeisiin osallistuneista on 31-vuotias lappeenrantalainen Essi Sokura. Sokuran osuus kokeesta alkoi tarkasti kello 9.27 ja hän pyrki sisään liiketalouden koulutusohjelmaan.

— Koe oli yllättävän vaikea. Nyt jälkikäteen ymmärsi sen, että olisi ollut paljon helpompi, jos olisi ollut ennakkomateriaalia olemassa. Oli vähän sika säkissä -koe, Sokura kuvaili kokeen jälkeen.

Essi Sokura osallistui kahteen eri pääsykokeisiin tänä keväänä. Ykköstoiveena on päästä opiskelemaan pakkausmuotoilua. Kalle Purhonen / Yle

Uudistuneeseen ammattikorkeakoulujen valintakokeeseen oli ennakolta ilmoittaunut 75 000 hakijaa.

Kyseessä on toinen kerta, kun ammattikorkeakouluihin valitaan opiskelijat yhteisellä kokeella. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olipa hakijan toiveissa opiskelupaikka sosiaali- ja terveysalalla tai tekniikan puolella, hän tekee saman kokeen.

Tapa siis poikkeaa aiemmasta, jolloin pätevyyttä on mitattu oman alan ennakkomateriaaleihin perustuvilla koekysymyksillä.

— Ennakkomateriaalia kokeeseen ei ole eikä sisällöstä anneta tärppejä. Koe mittaa korkeakouluvalmiuksia, kertoo jatkuvan oppimisen päällikkö Miia Vanhainen LUT-yliopistosta ja LAB-ammattikorkeakoulusta.

Yhteisiä ja erillisiä osia

AMK-valintakokeessa on kaikille hakijoille pakollisia osoita, joissa mitataan päätöksentekotaitoja, englannin osaamista ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kokeessa on koulutuskohtaisia osioita, joissa pitää osata vastata esimerkiksi matemaattisiin ja matemaattis-luonnontieteellisiin kysymyksiin.

Se, mihin osioihin hakija vastaa, riippuu haetusta alasta.

Ammattikorkeakoulujen valintamenettelyä muutettiin, jotta kouluun hakeminen olisi helpompaa. Aiemmin valintakokeisiin saattoi joutua osallistumaan pitkiäkin aikoja pääsykoemateriaalia tankaten. Uusi valintakoemenettely mittaakin ensisijassa hakijan korkeakouluvalmiuksia.

Ammattikorkeakoulut yhdistivät hakunsa ja helpottivat valmistautumista. Tavoite on saada erityisesti nuoret jatkamaan opintoja suoraan toiselta asteelta. YLE

Tänä keväänä ammattikorkeakouluhakuun osallistui yli 90 000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että suurin osa opiskelijoista tulisi valita kouluun todistusvalinnan perusteella. Määrä vaihtelee ammattikorkeakouluittain, mutta tyypillisesti jako on noin puolessa.

Esimerkiksi Lappeenrannan ja Lahden LAB-ammattikorkeakoulussa todistusvalinnalla täytetään 51 prosenttia aloituspaikoista ja 49 prosenttia valintakokeiden perusteella.

Kulttuurialan koulutuksissa ei perinteisesti käytetä todistusvalintaa, eivätkä ne kuulu myöskään AMK-yhteiskokeen piiriin. Kulttuurialaan kuuluvat muun muassa muusikot, muotoilijat, medianomit ja kuvataiteilijat.

Yhteiskoe ei sovellu kaikkeen

Essi Sokuralla on taustallaan kaksi toisen asteen tutkintoa ja hän työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. Haaveissa on kuitenkin muutto pois Lappeenrannasta ja alan vaihto.

Ensisijaisesti Sokura haaveilee opiskelusta Lahden Muotoiluinstituutissa, joka on osa LAB-ammattikorkeakoulua. Hän osallistui toukokuun lopussa pakkaus- ja brändimuotoilun valintakokeeseen, joka järjestettiin koronatilanteen vuoksi etänä. Kutsu valintakokeeseen tuli ennakkotehtävän perusteella.

— Pääsykokeet olivat kolmepäiväiset. Sähköpostiin tuli zoom-linkki ja siellä oli ensimmäisenä päivänä aloitusinfo. Saimme joka päivä tehtävät ohjeineen sähköpostiin. Päivän päätteeksi ne esiteltiin siinä zoomissa, Sokura kertoo.

Pakkausmuotoilun pääsykokeisiin piti valmistautua materiaalihankinnoilla, sillä tehtäviin kuului erilaisia piirustus- ja askartelutehtäviä. Kokeen ja erityisesti tekniikan sujuvuus jännitti alkuun, mutta Sokuralla kaikki sujui hyvin.

— Oli toisaalta kiva, että oli työskentelyrauha. Siinä olisi voinut tulla paineita, että vau, nuo tekeekin noin hienoja, miksi en itse keksinyt tuollaista. Nyt pystyi keskittymään täysin omaan tekemiseen, Sokura kertoo.

Karsinnasta kakkosvaiheeseen

Ammattikorkeakoulujen valintakokeen toinen vaihe järjestetään 23.—25. kesäkuuta. Sinne kutsutaan karsintakokeesta jatkoon päässeet. Määrät vaihtelevat, mutta kakkosvaiheeseen pääsee noin tuplamäärä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

— Toinen vaihe järjestetään kampuksilla valvotusti. Käytännössä se on samalla koejärjestelmällä toteutettu sama koe, mutta valvotusti, jatkuvan oppimisen päällikkö Miia Vanhainen kuvailee.

Miia Vanhainen muistuttaa jokaisen kokelaan omasta vastuusta. Kun osallistuu etäkokeeseen, sitoutuu noudattamaan annettuja sääntöjä. Kalle Purhonen / Yle

Koe muodostuu suuresta kysymyspatteristosta, joten vaikka koe on periaatteessa sama kuin ensimmäisessä vaiheessa, se sisältää uusia kysymyksiä. Toisessa vaiheessa varmennetaan opiskelijoiden osaaminen etäkokeen jälkeen.

Koronan vuoksi kakkosvaiheen kokeissa kiinnitetään erityistä huomiota turvaväleihin ja hygieniaan.

— Ensimmäisen vaiheen etänä tehtävä koe antaa mahdollisuuden toteuttaa opiskelijavalinnat tänäkin vuonna. Puhutaan kuitenkin yli 75 000 kokeentekijästä, jotka olisivat normaalisti liikkuneet ympäri Suomea, Vanhainen sanoo.

Vilpistä menettää opiskelupaikan

Kevään aikana järjestettyjen etävalintakokeiden aikana on puhuttu myös vilpistä, sillä kotona kukaan ei ole valvomassa pääsykokeen tekemistä.

Todellisuudessa koealusta seuraa kokeen etenemistä kunkin kokelaan osalta yllättävänkin tarkasti, sanoo Miia Vanhainen.

— Vilppiä valvotaan erilaisilla teknisillä valvontaelementeillä, joita koe pitää sisällään. Vilppi johtaa aina opiskelupaikan menetykseen, jos se havaitaan. Vakavissa tapauksissa sillä saattaa olla jopa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Siihen ei kannattaisi kenenkään missään tapauksessa ryhtyä, Vanhainen jatkaa.

Tärkeintä on kuitenkin jokaisen kokelaan oma vastuu.

— Toisessa vaiheessa suoritukset eivät voi ihan merkittävästi erota ensimmäisestä, Vanhainen muistuttaa.

Uutta AMK-halua on kokeiltu aiemmin vain viime syksynä. Vielä ei ole tietoa siitä, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia uudistetulla haulla voi olla. Antro Valo / Yle

Kevään 2020 pääsykokeiden järjestäminen on ollut monella tavalla poikkeuksellista. Koronan vuoksi kokeita suoritetaan etänä, mutta uutta on myös yhteiskoe.

Sitä on aiemmin testattu vain syksyllä, jolloin hakijamäärä on pienempi. Myös todistusvalinnan rooli on kasvanut täysin uusiin mittoihin. Vielä ei siis tiedetä, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia kaikilla muutoksilla on ja mitkä käytännöt jäävät pysyvästi osaksi hakuprosesseja.

Vaikka etänä järjestetyt pääsykokeet tuovat oman jännityksensä pääsykoeruljanssiin, on siinä myös hyviä puolia.

— Jos kokeita olisi mahdollista suorittaa jatkossakin etänä, se mahdollistaisi ehkä sen, että ihmiset hakisivat kauemmaksikin kouluun. Muutoin ei välttämättä olisi mahdollista lähteä vaikka kolmeksi päiväksi reissuun Rovaniemelle valintakokeisiin, Essi Sokura miettii.

Opiskelupaikan saaneille ilmoitetaan asiasta viimeistään 15. heinäkuuta.