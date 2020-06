Eduskunnassa keskustelu EU:n isosta elvytyspaketista – oppositio kävi jo etukäteen kuumana, kun hallituksen kantaa ei kuulunut, katso suorana klo 17

Avun suuri osuus elvytysrahastossa on herättänyt kiivasta keskustelua.

Jo etukäteen eduskunnan oppositio on arvostellut sitä, ettei sillä ole ollut tietoa hallituksen kannasta EU-komission ehdottamaan elvytysrahastoon, jonka suuruus on näillä näkymin 750 miljardia euroa. Eduskunnassa onkin odotettavissa kiivas keskustelu tänään torstaina, vaikka perussuomalaiset nostivat asian esiin jo kyselytunnilla.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo käytti twiitissään varsin suorasukaista kieltä, kuten twiitin lopusta voi lukea.

Saimme juuri äsken tiedon, että käsittelemme tänään salissa EU:n elpymisrahastoa. Kyseessä siis historiallisen suuri 750 mrd:n avustuspaketti. Meillä ei ole tietoa hallituksen kannasta ja jokainen ryhmä väsää ryhmäpuheenvuoroja tietämättä sitä. Järkyttävän juostenkustua touhua. — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) 4. kesäkuuta 2020

Samoilla linjoilla Twitterissä on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, joka harmittelee samaa kuin kokoomuksen Wallinheimo ja sanoo, että kansalaiskeskustelua on turha toivoa, hyvä kun eduskunta ehtii kantansa muodostaa, ja päättää parahdukseen, että on tämä touhua!

Eduskunta ei ole edelleenkään saanut tietoa hallituksen kannasta.



”Kansalaiskeskustelua on turha toivoa, hyvä kun eduskunta ehtii kantansa muodostaa – on tämä touhua!” kirjoitti @SariEssayah Twitterissä. #kdpuolue #elpymisrahasto #eduskunta https://t.co/8c5iLnwbii — KD (@KDpuolue) 4. kesäkuuta 2020

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on jo aiemmin sanonut Twitterissä, että elpymisrahasto Suomen kannalta tarkoittaa sitä, että suomalaisilta menee hävittäjähankinnan verran rahaa maihin, joiden veroaste on matalampi kuin Suomen.

– On aivan sama, rahoitetaanko tämä jäsenmaksujen korotuksella vai verotuksella. Suomalainen maksaa laskun joka tapauksessa, Halla-aho sanoo.

Viime viikolla EU:n komissio antoi esityksensä isosta koronaelvytyspaketista. Elpymisrahaston suuruus on 750 miljardia euroa.

Hallituksen linjausta odotettiin eilen keskiviikkona EU-ministerivaliokunnassa, mutta asian käsittely jatkui tänään. Se tuli julki myöhään iltapäivällä. EU-ministerivaliokunta linjasi torstaina, että komission ehdotus elvytysrahastoksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä. Suomi vaatii esitykseen useita muutoksia.

Suomen kannasta päättää lopullisesti suuri valiokunta, joka kuulee asiantuntijoita huomenna. Ensi viikon tiistaina sillä on asiasta ylimääräinen kokous. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) tarvitsee suuren valiokunnan mandaatin keskusteluihin EU:n kanssa.

Etukäteen kiivasta keskustelua on herättänyt EU-komission ehdottaman paketin suoran tuen määrä, joka olisi 500 miljardia euroa. Lainoina koronasta kärsiville jäsenmaille jaettaisiin 250 miljardia euroa.

Merkittävää on se, että koko summa rahoitettaisiin lainalla rahoitusmarkkinoilta, jonka komissio ottaa jäsenmaiden nimissä. Vakuutena on EU:n budjetti.

