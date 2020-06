Rippikoululeirit järjestetään poikkeusoloissa – etäpäivistä huolimatta Kontiolahden rippileireillä saavutetaan leiritunnelma

Rippileirejä pidetään tänä kesänä etäyhteyksillä ja päiväleireinä. Joensuussa konfirmaatiot on siirretty syksyyn.

Kontiolahtelaisella Hirvirannan leirikeskuksen pihalla käy puheensorina. Nuotiopaikan äärellä Höytiäinen-järven rannalla istuskelee joukko 14- ja 15-vuotiaita. Pastori Jaakko Muhonen palauttaa tottuneesti nuorten keskelle jo toisen sinä aamuna kadonneen kännykän.

Sen omistaja hymyilee ja ottaa älypuhelimen itselleen.

– Tuolla on nuo puuportaat, kännykät tippuu sinne väliin, nuoret kertovat yhteen ääneen.

Parhaillaan on menossa Pohjois-Karjalan Kontiolahden rippileiri, joka toteutetaan poikkeuksellisesti päiväleirinä. Koronavirusrajoitusten myötä rippikoulujen toteutustavat taipuvat tänä kesänä uusiksi. Kontiolahdella rippikoululeiriviikolla on kaksi leiripäivää ja muut päivät pidetään etäyhteyksillä.

– Päädyimme tähän siksi, että vanhempia kuormittaisi todella paljon se, että lapsia olisi kuljetettava viisi kertaa viikossa päiväleirille, Muhonen sanoo.

Iso osa nuorista on tänä aamuna tullut paikan päälle pyörällä. Joidenkin matka leirikeskukseen on kuitenkin liian pitkä pyöräiltäväksi. Kontiolahden keskustaan on leirikeskuksesta noin 14 kilometriä.

Leirikeskuspäivän lounashetki ja nuorten käsidesijono. Meri Remes/Yle

Samantapaisiin ratkaisuihin on päädytty ympäri Suomen. Esimerkiksi Oulussa ja Kuopiossa on siirrytty päiväleiritoteutukseen. Joissakin seurakunnissa on lähdetty pitämään tavanomaisia yön yli leirejä.

Jyväskylässä puolestaan suurin osa leireistä on siirretty syyslomalle ja joulun välipäiville. Jyväskylässä pidetään lisäksi kesällä kolme etärippikoulua.

– Jyväskylässä rippileirit ovat isoja, joten 50 hengen kokoontumisrajoitus ylittyisi helposti. Emme voi jättää ketään pois leiriltä, joten toivomme, ettei koronaviruksessa tule toista aaltoa ja että leirit pidetään syksyllä ja talvella, perustelee seurakuntapastori Ville von Gross Jyväskylästä.

Suomessa merkittävä osa 14–15-vuotiaista käy edelleen rippikoulun, Jyväskylässä esimerkiksi noin 80 prosenttia rippikouluikäisistä nuorista. Rippikouluihin osallistuu vuosittain myös nuoria, jotka eivät kuulu kirkkoon, mutta yleensä haluavat tulla kastetuksi ja osallistua muiden mukana konfirmaatioon.

Leiriläisiä ohjeistetaan Kontiolahden leireillä turvaväleistä, mutta käytännössä ne usein kavereiden kesken unohtuvat. Ari Haimakainen / Yle

Siirtynyt konfirmaatio harmittaa, mutta leiritunnelmaan päästään päiväleirilläkin

Monet kontiolahtelaisista nuorista olivat odottaneet rippileiriä jo pidempään. Konfirmaatiota, eli täysivaltaiseksi kirkon jäseneksi siunaamistaan, he joutuvat odottamaan syksyyn. Ratkaisu siitä tehtiin toukokuun alussa, jolloin tiukemmat kokoontumisrajoitukset olivat vielä voimassa.

– Kyllä se harmittaa ihan sikana, että konfirmaatio on niin myöhään. Mutta eihän siinä, onneksi se pidetään, kertoo Iisa Kinnunen.

Nyt kesällä rippikoululaiset eivät yövy leirillä. He odottavat kuitenkin syksyllä viikonlopulle suunniteltua pidennettyä leiriviikonloppua, jolla he ovat myös yön yli. Kouluista on annettu lupa perjantaikoulupäivän viettoon rippileiriviikonlopussa.

Päiväleireillä päästään kuitenkin riparitunnelmaan. Leirinuotion äärellä olevat isoset saavat nuoret pohtimaan erilaisia tehtäviä. Lankkupenkeillä istutaan vierekkäin, uusia kavereitakin on löytynyt.

– Riparilla parasta on kavereiden kanssa oleminen ja yhdessä tekeminen, kuvailee Leo Pesonen.

Pastori Jaakko Muhosen makkarat paistuvat leirinuotiolla. Ari Haimakainen / Yle

– Minulla oli muutama kaveri täällä samalla leirillä, mutta täältä on löytynyt uusiakin, kertoo Anni Hirvonen.

Muut leiriläiset ovat samoilla linjoilla ja muihin tutustutaan koko ajan paremmin. Päiväleirilläkin päästään heittämään talviturkki Höytiäisen veteen ja tänään paistetaan leirinuotiolla makkaraa.

Päiväleirin riskinä koulumaisuus

Päiväleireinä lähi- ja etäpäivinä toteutettavissa rippileireissä on koulumaisuuden riski.

Pastori Jaakko Muhosen mukaan se vältetään sillä, että aikusetkin pistävät itsensä likoon ja toiminta on leikkimielistä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ruokalaulun aikana pastorikin tanssii nuorten ja ohjaajan joukossa.

Koulumaisuutta leirille ei haluta, sillä leiri on vapaaehtoista kesälomatekemistä.

– Päiväleireilläkin saavutetaan rippikoulun tavoitteet, eli että nuoret saavat uusia kavereita, saavat keskustella itselleen tärkeistä asioista ja tuntea yhteenkuuluvuutta ikäistensä kanssa, Muhonen sanoo.

Uskonnollisia teemoja Muhonen ei nosta haastattelussa esiin.

Luokanopettajaksi opiskeleva Iiris Tiainen nauttii kesätyöstään. Rippileirin ohjaajana hän on hyvin lähellä tulevia opettajan töitään. Ari Haimakainen / Yle

Leiriohjaajana toimiva luokanopettajaopiskelija Iiris Tiainen sanoo, että etäyhteyksillä ja leiripäivillä toteutettu rippileiri on sujunut tähän asti todella hyvin.

Etäyhteyksillä pidettävät päivät työllistävät rippileirin järjestäjiä tavanomaista enemmän.

– Tämä teettää henkilökunnalle puolet enemmän töitä. Verkkoyhteydet ja Meet ovat kyllä onneksi toimineet sujuvasti, Tiainen pohtii.

