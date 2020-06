Herätys: Hallitus esittelee sote-uudistusta, Ruotsin entinen Kiinan-lähettiläs oikeuteen, edessä sateinen viikonloppu

Marinin hallituksen vuoro kertoa sote-uudistuksensa linjaukset

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on saanut valmiiksi sote-uudistusta koskevat linjaukset. Valmistelusta vastaava ministerityöryhmä esittelee työnsä tuloksia aamupäivällä Valtioneuvoston linnassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla. Yle näyttää suorana tiedotustilaisuuden Areenassa alkaen kello 10.25.

Kaksipyöräiset nousivat suosioon koronakeväänä

Autokauppiaiden vuodesta on tulossa 2000-luvun ankein, mutta kaksipyöräisten kaupassa tilanne on toinen. Kuvituskuva. Kaisa Siren / AOP

Moottoripyörien ja mopojen kauppa on käynyt hyvin kevään aikana. Siinä missä autokauppa on ollut vaikeuksissa, kaksipyöräisten myynti on ollut jopa viime vuotta vilkkaampaa. Osasyynä myynnin kasvuun on joukkoliikenteen välttely koronakeväänä. Bussikyytien sijaan työpaikoille ja harrastuksiin on kuljettu skoottereilla ja mopoilla.

Ihanne sivistyksen lisäämisestä on jäänyt varjoon

Tohtori Heikki Kinnarin väitöksen mukaan kilpailukyky – ja talouspainotteisuus ylipäätään – uivat elinikäisen oppimisen sisältöihin jo varhain. Kuvituskuva Oodi-kirjastosta. Mikko Stig / Lehtikuva

Elinikäinen oppiminen on nykyisin valjastettu tekemään suomalaisista yrittäjäkansalaisia. Nykysuuntauksen taustalla ovat pitkälti elinkeinoelämän vaatimukset. Elinikäisen oppimisen muutoksista väitellyt kasvatustieteen tohtori Heikki Kinnari pelkää, että nykysuuntaus jakaa yhteiskuntaa menestyviin ja syrjäytyviin kansalaisiin, mikä voi ruokkia myös populistisia liikkeitä.

Ruotsin entinen Kiinan-lähettiläs oikeuteen

Kirjakauppiaat Gui Minhai ja Lee Bo kuvissa Hongkongissa. JEROME FAVRE / EPA

Ruotsissa alkaa tänään oikeudenkäynti maan entistä Kiinan suurlähettilästä Anna Lindstedtiä vastaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta 200 vuoteen, kun suurlähettiläs joutuu oikeuteen Ruotsissa. Lindstedtin epäillään ylittäneen toimivaltuutensa, kun hän neuvotteli Ruotsin kansalaisen, toisinajattelija Gui Minhain vapautuksesta ohi diplomaattisten väylien tammikuussa viime vuonna.

Antiikin pääkallosta rekonstruoitu nukke kampanjoi käsienpesun puolesta

Myrtis-nimen saanut tyttö esiteltiin nykymaailmalle vuonna 2010. Nukke kiertää nyt kouluissa ja museoissa, ja sillä on Facebook-profiili. Sara Saure / Yle

11-vuotias Myrtis kuoli ruttoon noin 430 vuotta ennen ajanlaskun alkua. 1990-luvun puolivälissä arkeologit löysivät hänen pääkallonsa Ateenasta, metroaseman rakennustöiden yhteydessä. Kallon perusteella saatettiin rekonstruoida kasvojen piirteet ja rakentaa elävännäköinen nukke, jolla tosin ei ole alaruumista. Nyt nukke kiertää kouluissa ja museoissa. Hänen nimissään kampanjoidaan köyhyyttä, lapsityövoimaa ja sotia vastaan – sekä käsienpesun puolesta.

Edessä sateinen viikonloppu

Anniina Valtonen / Yle

Sateet leviävät perjantaina myös Lappiin. Sateet muuttuvat maan etelä- ja keskiosissa kuuroittaisiksi ja illalla vähenevät. Idässä myös ukkostaa. Lauantaina saapuu etelästä yhtenäisempi sadealue. Maan keskiosissa on kaistale aurinkoista ja lämmintä säätä. Illaksi saapuu etelään sadekuuroja, ja samalla tuuli voimistuu.

