Oletko ollut lomautettuna yli kuukauden? Lomasi voi olla ensi vuonna lyhyempi – Koskee jopa yli 100 000 lomautettua

Lomautettujen määrä kohosi tänä keväänä ennätykseen, kun korona sulki ravintolat ja hiljensi vaatekaupat ja toimistot. Nyt moni on jo päässyt palaamaan töihin, mutta osalla toimettomuus vielä jatkuu.

Moni lomautettu ei menetä vain tämän kevään palkkaansa, vaan pakkoloman takia voivat palaa myös seuraavan vuoden lomat.

Lomapäiviä kertyy vain lomautuksen ensimmäiseltä 30 päivältä. Jos esimerkiksi joutui lomautetuksi maaliskuun lopussa ja on siitä saakka ollut lomautettuna ilman yhtään työpäivää välissä, ensi vuoden loma voi olla jo lyhentynyt parilla päivällä.

Lomapäivien menetys koskee yli 100 000 tänä keväänä lomautettua, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM laskee. Yli kuukauden lomautettuina olleita oli toukokuun lopussa noin 126 000. Kesäkuun alussa heitä oli 114 000, eli osalla lomautus on päättynyt.

Luvut ovat vahvistamattomia seurantatietoja työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojärjestelmästä. Helmikuussa ennen koronarajoituksia yli kuukauden ajan lomautettuja oli työnvälitystilastossa noin 13 000.

Se, kuinka monta lomapäivää lomautettu menettää, riippuu työaikalaista tai työehtosopimuksesta.

Työnantaja säästää palkkakustannuksissa

Ensi vuoden lomien lyhentyminen on lomautusten takia todellisuutta monille teollisuudessa, ravintoloissa, hotelleissa ja kaupan alalla työskenteleville.

Näin lomautukset syövät lomapäiviä Ensimmäiseltä 30 lomautuspäivältä lomapäiviä kertyy kuten töissä ollessa, tavallisimmin kaksi tai kaksi ja puoli päivää kuukaudessa. Jos lomautus jatkuu yhtäjaksoisesti yli 30 päivää, lomapäivät voivat jäädä kertymättä, sillä niitä kertyy vain sellaisilta kuukausilta, joina työpäiviä on ollut vähintään 14. Jos lomautettu on välillä ollut päivänkin töissä, 30 lomautuspäivän laskeminen aloitetaan alusta. Jos lomautus toteutuu työviikkoa lyhentämällä, lomaa kertyy normaalisti kuudelta kuukaudelta. Jos lomautus vielä sen jälkeen jatkuu, lomapäiviä ei kerry.

Lomautukset verottavat ensin talvilomaa, eli vuoden 2021–2022 talvella lomapäiviä voi olla vähemmän käytettävissä.

Työnantajalle lomien lyhentyminen lomautusten takia merkitsee säästöjä, koska menetetyiltä lomapäiviltä ei makseta lomarahoja eikä sijaisiakaan tarvitse palkata aivan yhtä paljon, sanoo Palvelualan ammattiliiton Pamin ekonomisti Olli Toivanen.

Jos yrityksen kaikki työntekijät ovat lomautettuina niin, että heidän lomansa on kaksi päivää lyhyempi kuin tavallisesti, työnantaja säästää noin prosentin koko vuoden palkkakustannuksista, Toivanen laskee.

Koronapandemian aiheuttamista rajoituksista ovat kärsineet ravintola- ja matkailualan lisäksi esimerkiksi urheilu- ja vaatekaupat. Henrietta Hassinen / Yle

Tosin vielä ei tiedetä, kuinka moni yritys ajautuu konkurssiin koronaviruksen pysäytettyä talouden. Silloin lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi eikä kustannussäästöistä ole iloa.

Työntekijöiden jaksamiselle parinkin lomapäivän katoamisella on merkitystä, Toivanen.

Lomien määrä vaihtelee aloittain

Työaikalain perusteella palkallista lomaa saa neljä-viisi viikkoa vuodessa, mutta työehtosopimuksen perusteella sitä voi olla enemmän, sanoo SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

Pisimpiä lomat ovat Lehdon mukaan julkisella puolella eli kuntien ja valtion palveluksessa olevilla, jolloin lomaa voi kertyä kolmekin päivää kuukaudessa.

Yksityisillä työnantajilla on puolestaan keskimäärin hieman paremmat palkat. Näitä on kuitenkin vaikea verrata keskenään, koska monilla aloilla on erilaisia työsuhde-etuja, Lehto sanoo.

Kunnilla lomaviikkoon kuluu viisi, yksityisillä kuusi päivää, joten lomapäivien määrän vertailu suoraan ei ole järkevää, Lehto sanoo.

Terveydenhoitoalalla lomat ja palkat ovat sekä yksityisellä että julkisella työnantajalla samaa luokkaa. Laura Hyyti / Yle

Esimerkiksi terveydenhoitoalalla hoitajista kilpaillaan niin, että työehdot, palkat ja lomat ovat sekä yksityisellä että julkisella työnantajalla samankaltaisia.

Kansainvälisesti vertailtuna työntekijöiden vuosilomat Suomessa eivät ole pisimmästä päästä, Lehto sanoo. Direktiivi takaa EU-kansalaisille neljä viikkoa vuosilomaa.

– Suomessa on tähän päälle talviloma, mutta Etelä-Euroopassa on enemmän kirkollisia juhlapyhiä.

