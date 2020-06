Koronarajoitusten purku on monille helpotus, mutta toisille se voi aiheuttaa ahdistusta – Psykologi: Olemme kevään aikana oppineet sopeutumaan

Terassit, ravintolat ja museot aukesivat maanantaina. Kuva on Tampereen Olympiakorttelin puutarhaterassilta.

Terassit, ravintolat ja museot aukesivat maanantaina. Kuva on Tampereen Olympiakorttelin puutarhaterassilta. Miikka Varila / Yle

Tällä viikolla suomalaiset ovat päässeet pitkästä aikaa terassille, ravintolaan ja museoihin, kun koronaviruksen takia tehtyjä rajoituksia on alettu vähitellen purkaa.

Ihmiset suhtautuvat rajoitusten purkamiseen hyvin vaihtelevasti. Osa on riemuissaan siitä, että muita ihmisiä pääsee taas tapaamaan. Toiset pelkäävät, että koronavirus saattaa levitä uudelleen ja sen jälkeen rajoituksia joudutaan taas kiristämään.

Eniten apua rajoitusten purkamisesta on ollut niille yksinäisille ihmisille, jotka ovat joutuneet viettämään paljon aikaa yksin kotona tai hoivalaitoksissa.

– Erityisesti laitoksissa oleville ihmisille ja heidän läheisilleen on tärkeää, että nyt voi tavata edes ulkona, sanoo Suomen Mielenterveys ry:n SOS-kriisikeskuksen päällikkö Reija Tuomisalo.

Tuomisalon mukaan myös kesän alkaminen vaikuttaa positiivisesti mielialaan.

– Jos nyt oltaisiin marraskuussa, ei paljon lämmittäisi, että terassit saavat avata, mutta kesä on otollinen aika myös siihen, että rajoitukset unohtuvat ja mennään helpommin ulos, kun on lämmintä ja valoisaa, Tuomisalo sanoo.

Säännöistä hyvä keskustella

Rajoitusten höllentyessä perheen, pariskuntien ja kaveriporukoiden sisällä voi syntyä kiistoja, jos toiset haluavat noudattaa tiukempia rajoituksia, mutta toiset olisivat valmiita ottamaan enemmän riskejä.

– Osa saattaa kokea muut ihmiset uhkana. He miettivät, miten hyvin muut noudattavat rajoituksia, mikä voi lisätä kyttäysmeininkiä. Voi olla pelottavaa, kun ihmisiä on paljon liikkeellä ja riski taudin leviämisestä on edelleen olemassa, Tuomisalo sanoo.

Tuomisalon mukaan rajoitusten purkamisesta aiheutuvaa pelkoa voi yrittää vähentää sillä, että noudattaa itse edelleen voimassa olevia suosituksia turvaväleistä ja käsienpesusta.

– Jos perheen sisällä ollaan eri mieltä siitä, miten nyt pitää toimia, on hyvä keskustella ja sopia yhdessä siitä, missä puitteissa perheet toimii, Tuomisalo sanoo.

Rutiinien opettelu vie voimia

Psykologi Nina Lyytinen neuvoo kohtaamaan ne huolet ja pelot, joita rajoitusten purkaminen voi aiheuttaa. Lyytisen mukaan itselleen on hyvä olla myös armollinen.

Pelko ja ahdistus ovat luonnollisia tunteita tilanteessa, jossa meitä edelleen uhkaa ulkoinen, näkymätön uhka.

– Kannattaa pysähtyä hetkeksi ahdistuksen äärelle ja huomata myös ne asiat, jotka tuottavat turvallisuuden tunnetta, Lyytinen sanoo.

Uusien rutiinien opettelu vie aikaa ja energiaa oli kyse sitten etäopiskelusta tai siitä, että pitää yhteyttä etäyhteyden avulla. Sen takia kesällä on hyvä varata riittävästi aikaa levätä ja palautua.

Myös apua ja tukea kannattaa pyytää, sillä jo asiasta keskustelu voi auttaa lievittämään ahdistusta.

Kokemukset auttavat syksyllä

Lyytinen työskentelee SPR:n valmiusryhmän psykologina ja Terveystalon työterveyspsykologina. Hän on aiemmin käsitellyt koronan aiheuttamia tunteita Koronan Psykopodiaa -nimisessä (siirryt toiseen palveluun) podcast-sarjassa.

Lyytinen uskoo, että kevään aikana olemme oppineet paljon siitä, miten voimme selviytyä ja sopeutua epävarmuuden keskellä.

– Moni on nyt nostanut esille sen, kuinka tärkeitä läheiset ihmissuhteet ja spontaanit kohtaamiset ovat, Lyytinen sanoo.

Kevään aikana monet ovat lisäksi ehtineet nukkua, liikkua ja viettää enemmän aikaa perheen kanssa. Kevät saattaa muuttaa myös sitä, miten suhtaudumme esimerkiksi etätöihin.

Lyytisen mukaan kevään kokemuksista on paljon hyötyä, jos koronaviruksen mahdollinen toinen aalto iskee Suomeen syksyllä.

– Jos tulee toinen aalto, meillä on opittuja keinoja esimerkiksi kotikoulun ja etätyön yhdistämisestä. Olemme silloin eri tilanteessa kuin maaliskuussa ja pystymme varautumaan ennalta, Lyytinen sanoo.

