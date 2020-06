Perämoottorivene on helppo vene aloittelijalle – Lauttasaaressa pääsee koeajamaan yli 30 erilaista venettä, katso miltä näyttää Falcon-veneen kyydissä

Suomessa veneily liittyy useimmiten mökkeilyyn, mutta retkiveneily on jonkin verran lisääntynyt. Venealan keskusliitto Finnboat arvioi kotimaan matkailun merkityksen kasvavan koronaepidemian seurauksena, ja sitä kautta sekä venemyynti että veneilyyn liittyvät palvelut voivat saada uutta nostetta.

– Käytännössä sekä uudet että käytetyt veneet menevät tällä hetkellä kaupaksi, mikä indikoi vilkasta veneilykesää. Nyt kun ulkomaanmatkailu ei ole sallittua, mökkeily ja veneily ovat hyviä vaihtoehtoja, sanoo Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Miten aloittelijan kannattaa aloittaa veneily? Haastattelussa suorassa lähetyksessä kello 11 oli Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, toimittajana Saija Nironen. Lisäksi suorassa käydään Falcon-veneen kyydissä.

Lauttasaaressa on mahdollisuus koeajaa yli 30 erilaista venettä Suomiveneilee.fi-koeajopäivien aikana tänään ja huomenna lauantaina. Veneet ovat pienistä perämoottoriveneistä suuriin matkaveneisiin, ja koeajot ovat osallistujille maksuttomia. Koeajettavissa ovat esimerkiksi Alucat Catamarans, Arctic Airboats, Lagoon 42, Q30-sähkövene, XO sekä Inkoon venehotelli.

– Veneilyn aloittamisessa pitää ensiksi miettiä sen käyttötarkoitus ja kuinka suurelle ihmismäärälle sen tulee olla. Veneen hankinnassa budjetti vaikuttaa myös usein. Mutta helppo ensivene on perämoottorivene, ja niistä löytyy runsas valikoima. Mielestäni kuka tahansa voi aloittaa veneilyn, sopiva vene kyllä löytyy, Jarkko Pajusalo kertoo.

Pajusalo toteaa, että veneilyssä pitää ehdottomasti ottaa huomioon turvallisuus: esimerkiksi vesiliikenteen säännöt vaativat sen, että pelastusliivit ovat kaikilla veneessä olijoilla.

– Kesäkuun alussa tuli voimaan uusi vesiliikennelaki, jossa muutosta on esimerkiksi siinä, että jokaisessa veneessä täytyy olla kapteeni. Hänen vastuullaa on muun muassa huolehtia, että kaikilla on pelastusliivit.

Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo. Matti Myller / Yle

Lauttasaaren tapahtumassa jokaisessa koeajoveneessä on vastuullinen kippari mukana. Lisäksi tapahtuman suunnittelussa on huomioitu koronaviruksen vuoksi erityisesti hygienia ja viranomaisten ohjeistukset.

Toimialajärjestö Finnboatin ja Venealan Kauppiaat ry:n lisäksi tapahtumaa ovat järjestämässä Helsingin Venemessut sekä lukuisat suomalaiset venevalmistajat ja -maahantuojat.

