Tampereen keskustan uusi suuri muraali kertoo kielletyn rakkauden vapautumisesta 1970-luvulla: "Tähän aikaan ehdottoman sopiva"

Moniin suomalaiskaupunkeihin varsin julkista taidetta eli muraaleja tehnyt Teemu Mäenpää on saanut tällä värittää kotikaupunkiaan. Tampereen tammelalaisten palaute on ollut myönteistä.

– Tietenkin jos tekisi ihan paskaa, niin ihmiset tulisivat varmaan sanomaan senkin. Mulla on ollut, sanotaanko sitä nyt vaikka tuuriksi, että niistä on tullut ihan hienoja.

Tammelan kaupunginosassa on paljon suuria elementtikerrostaloja menneiltä vuosikymmeniltä. Yleisilme on monen mielestä harmaanruskea ja tylsä.

Myös asunto-osayhtiö Osmonmäen julkisivuun on kaivattu piristystä. Seitsemänkerroksisen talon päätyseinä näkyy Pinninkadun päästä pitkälle Osmonpuistoon.

– Puhuimme hallituksessa, että se oli niin kalsea ja valju, että olisi ihanaa saada siihen muraali. Muutama vuosi myöhemmin meille tarjottiin sellaista, niin mehän tartuttiin kiinni, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuula Rata kertoo.

Teemu Mäenpään teoksista tunnetuin lienee Espoon Karakallioon tehty muraali, joka esittää vanhaa pariskuntaa. Tammelaan syntynyt Runopuu taas on Mäenpään teoksista suurin. Miikka Varila / Yle

Muraalia tarjosi festivaalituottaja Simo Ollila osana Annikin runofestivaalia. Osmonpuiston päädyssä sijaitseva Annikin puukortteli saa näin maisemaansa kauas näkyvää taidetta.

Päätyseinän 260 neliötä värittävän Runopuu-muraalin pohjana on Mirkka Rekolan runo.

Minä rakastan sinua, minä sanon sen kaikille. Mirkka Rekola

1970-luvun alussa ilmestynyt runo liittyy vahvasti homoseksuaalisten elämän vapautumiseen. Vuoteen 1971 saakka rakkaussuhteet samaa sukupuolta olevan kanssa olivat rikos Suomessa.

– Runo on ajaton. Se ei vanhene ikinä, sanoo kuvataiteilija Teemu Mäenpää.

Mäenpää maalasi Runopuun vajaassa kahdessa viikossa. Katsojia ja kommentoijia on riittänyt, mikä on Mäenpäästä hienoa. Muraalin syntymisen seuraaminen on selvästi ollut monille korvaushoitoa, kun kaikki muut kulttuuripalvelut ovat olleet kiinni koronapandemian takia.

– Olen saanut osani siitä ilosta ihmisiltä.

Runopuusta tuli lopulta ihan erilainen kuin mitä Mäenpää oli luonnoksissa teosta hahmotellut. Yksityiskohdat löysivät paikkansa maalaamisen edetessä. Miikka Varila / Yle

Mäenpäälle Runopuu on suvaitsevaisuuden symboli Tampereen keskustassa.

– Se kertoo ikuisen ajatuksen siitä, että kaikilla pitää olla oikeus sanoa mitä sanovat. Tässä tilanteessa, kun luonto heräsi kukkaan ja linnut tulivat, niin teokselle oli suuri tilaus tulla juuri tähän koronakevään jälkeiseen hetkeen.

Entä mitä talon asukkaat pitävät uudesta taiteesta?

– Tämä on mielestäni aivan täydellinen. Se on värikäs, iloinen ja monipuolinen, toisaalta tyyni – tähän aikaan ehdottoman sopiva. Ihmiset tulevat hyvälle mielelle ohi kulkiessaan. Sitä on kuvattu ihan valtavasti. Kaikki pysähtyvät sitä katsomaan, Tuula Rata kertoo, ja jatkaa, että naapureilta tullut palaute on kaikki ollut positiivista.

Runopuu julkistetaan 6.6.2020 osana Annikin Runofestivaalia. Miikka Varila / Yle

Rata toivoo, että Tampereen keskustaan ja erityisesti Tammelaan tulisi lisää muraaleja.

– Kyllähän nämä elävöittävät hurjasti!

Runopuu-muraalin julkistusta ja Annikin runofestivaalia voi seurata suorana Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) lauantaina 6.6.2020 kello 13–17.

Lue myös:

Katso, miltä näyttää konttilukin esi-isä – Muraalit kertovat Tampereen teollisuushistoriasta

Tältä näyttää jättimäinen Fingerpori lähiön kerrostalon seinällä – suosittu sarjakuva tekee uuden aluevaltauksen

Upeat kuvat: Pahamaineisista graffiteista on tullut arvostettua taidetta, joka saa tukirahaa – "Ainoa hankaluus naapurikateus"