Venäjän valtionmediat levittävät koronasta salaliittoteorioita länsimaihin – samat teoriat kiertävät myös suomenkielisillä foorumeilla

Venäjän valtionhallinnon kontrolloima mediaverkosto levittää harhauttavia ja terveydelle haitallisia väitteitä uudesta koronaviruksesta sekä kotiyleisölleen että Venäjän rajojen ulkopuolelle.

Kremlin hallinnoimat televisiokanavat ovat syyttäneet länsimaita koronaviruksen tahallisesta kehittämisestä ja levityksestä. Venäläiselle yleisölle kohdistetussa valtionmediassa pandemian pääsyntipukiksi on kriisin alusta asti nimetty Yhdysvallat.

Ei ole tavatonta, että Venäjän suurimmissa uutislähetyksissä biokemian asiantuntijaksi esitelty haastateltava väittää miljoonayleisölle (siirryt toiseen palveluun), että uuden viruksen takana ovat joko Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelut tai yhdysvaltalaiset lääkeyhtiöt, jotka haluavat ansaita rahaa viruksen avulla.

Länsimaiset asiantuntijat ovat teilanneet tällaiset väitteet.

Samansisältöisiä ja vielä villimpiä koronateorioita levitetään Venäjän valtion hallinnoimien uutispalvelujen kautta myös muualle maailmaan. Salaliittoteorioiden kansainväliseen levitykseen osallistuu myös monikielisiä valeuutissivustoja, jotka eivät virallisesti kytkeydy Kremliin. Mukana on myös enemmän tai vähemmän koordinoiduilta vaikuttavia sosiaalisen median kampanjoita.

Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaiset kertoivat uutistoimisto AFP:lle (siirryt toiseen palveluun) havainneensa jo koronapandemian alkumetreillä tammikuussa, että tuhannet Venäjään kytkeytyvät tilit Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa levittivät virheellisiä väitteitä Yhdysvalloista koronaepidemian käynnistäjänä.

Sometilien mukaan viruksen avulla “lietsottaisiin kauppasotaa Kiinaa vastaan”. Tosiasiassa virus lähti leviämään juuri Kiinasta.

Virheellisillä väittämillä on Yhdysvaltojen ulkoministeriön korkea-arvoisen viranomaisen Lea Gabriellen mukaan ollut vaikutuksiakin: hän kertoi AFP:lle, että jotkut Afrikan ja Aasian maat alkoivat epäillä länsimaiden suunnittelemia vastatoimia viruksen ehkäisemiseksi.

Salaliittosivustojen suosikkisyntipukki: Bill Gates

Koronapandemian laajetessa alkuvuodesta Venäjän valtionmediat jatkoivat erikoisten teorioiden viljelemistä.

Euroopan unionin ulkosuhdehallinnossa toimii työryhmä nimeltään East StratCom (siirryt toiseen palveluun), joka seuraa Venäjän valtionmedioiden ja niiden viestejä edelleen jakavien valeuutissivustojen sisällöntuotantoa EU-kansalaisten keskuuteen ja laajemmin.

Työryhmä kartoittaa esimerkiksi Venäjän valtion kansainvälisen uutistoimiston Sputnikin ja Venäjän hallinnon rahoittaman monikielisen tiedotusvälineen RT:n eli entisen Russia Todayn tuotantoa EU-jäsenmaiden kielillä.

East StratComin raporteista ilmenee (siirryt toiseen palveluun), että RT:een, Sputnikiin tai Venäjän viranomaisiin kytkeytyvien lähteiden sekä näiden käännösversioita tarjoavien valeuutissivustojen kautta Venäjän ulkopuolelle levitetyt koronavirusteoriat sisältävät kaksi usein toistuvaa aihepiiriä: niiden mukaan virus olisi "länsimaista alkuperää" ja se olisi "tahallaan kehitetty biologinen ase, jonka takana on puolustusliitto Nato tai Yhdysvallat".

Maaliskuun loppuun mennessä East StratCom-työryhmä oli löytänyt jo kymmeniä erikielisiä valeuutisia (siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan Yhdysvallat olisi luonut viruksen.

Salaliittoteorioiden keskiössä on usein yksi tietty yhdysvaltalaismies: Microsoftin perustaja ja kansainvälisiä rokotetutkimuksia hyväntekeväisyystyönä rahoittava Bill Gates. Valeuutisissa ja somepostauksissa Gatesin väitetään rahoittaneen uuden koronaviruksen (siirryt toiseen palveluun), ja hänet esitetään syylliseksi koko COVID-19-pandemiaan.

Bill Gates -salaliittoteorioita ovat julkaisseet esimerkiksi Venäjän asevoimien media (siirryt toiseen palveluun), Sputnik ja RT (siirryt toiseen palveluun). RT:n oma päätoimittaja Margarita Simonjan (siirryt toiseen palveluun) kertoi avoimesti jo vuonna 2012, että RT on osa Venäjän asevoimia ja työkalu Venäjän hallinnon informaatiosodankäynnissä ulkomaita vastaan.

Kremlin rahoittamat RT ja Sputnik kuuluvat hallinnollisesti samaan organisaatioperheeseen kuin Venäjän valtion virallinen uutistoimisto RIA Novosti. RT:n omistaja TV Novosti on presidentti Vladimir Putinin vahvistamana määritelty Venäjälle "strategisesti tärkeäksi".

RT:tä tutkittaessa on todettu (siirryt toiseen palveluun), että kanava levittää salaliittoteorioita, jotka edistävät Kremlin sisä- ja ulkopolitiikkaa. Britanniassa mediavalvoja langetti vuonna 2019 RT:lle 200 000 punnan sakot (siirryt toiseen palveluun), koska tämä oli julkaissut useita Britannian julkaisusääntelyä vakavasti rikkovia artikkeleita Salisburyn hermomyrkkytapauksesta.

East Stratcom havaitsi, että myös RT:n arabiankielinen palvelu on levittänyt valeuutista, jonka mukaan "Gates levittäisi koronapandemiaa voidakseen asentaa mikrosiruja ihmisten päähän". Jotkut valeuutisten lukijat uskovat lukemaansa, ja East Stratcomin mukaan tämäkin tarina levisi laajalle sosiaalisessa mediassa.

Myös suomenkielisillä valeuutissivustoilla on koronakevään aikana levitetty väitteitä, joiden mukaan Gates osallistuisi tahallaan koronaviruksen levittämiseen Italiassa. Monien suomen kielelle käännettyjen valeuutisten alkuperäinen lähde on RT tai Sputnik.

Euroopan unioni mustamaalauksen kohteena

Sputnik kertoo italiaksi, että koronaviruspandemian takia koko EU:n loppu on lähellä. Kuvakaappaus Sputnik Italia

Venäjän valtionmedioiden ulkomaille levittämissä koronatarinoissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden valmiutta vastata pandemiaan halveksutaan järjestelmällisesti (siirryt toiseen palveluun). Jutuissa korostetaan näkökulmaa, jonka mukaan EU olisi ollut koronavastatoimissaan passiivinen ja jättänyt Italian yksin selviytymään epidemiasta.

Vapaan lehdistön toimintaan kuuluu kriittinen uutisointi kaikista aiheista, ja myös EU:n koronavastatoimia koskeva kriittisyys on täysin aiheellista. Mutta Venäjän valtionmediat julkaisevat yksipuolisesti ja toistuvasti "varmaa tietoa", jonka mukaan "EU hajoaa".

Venäjän hallintoa käsitellään valtionmedioiden jutuissa pelkästään myönteisesti. Yhdessäkään jutussa ei kritisoida Kremlin omia koronatoimia.

Myös suomenkielisillä valeuutissivustoilla on kevään aikana julkaistu juttuja, jotka on käännetty RT:n tai Sputnikin tarjonnasta suomeksi. Jutuissa esimerkiksi Italian koronaepidemiaa käsitellään liioitellun tunteisiin vetoavasti ja suurennellaan turvapaikanhakijoiden roolia tartuntojen levittämisessä erityisesti Etelä-Euroopassa.

Yhdysvaltoja, EU:ta ja länsimaita mustamaalaavien kampanjoiden lisäksi eetteriin on istutettu versomaan useita yksittäisempiä virheellisiä koronateorioita, ilmenee East Stratcomin seurantaraporteista.

Kremlin viestinviejät väittävät, että "liberalismi on mahdollistanut koronaviruksen leviämisen", "koronavirus on tullut Maahan ulkoavaruudesta", "Amsterdam saattaa käyttää koronavirusta tehdäkseen petoksia Venäjää vastaan MH17-oikeudenkäynneissä", "koronavirus kehitettiin todennäköisesti samassa brittilaboratoriossa, joka myrkytti Skripalit".

Tosiasiassa Skripalien myrkyttäjiksi epäillään Venäjän sotilastiedustelun upseereita.

RT, Sputnik ja niiden juttuja kääntävät paikalliset valeuutissivustot pyrkivät myös mystifioimaan uutta koronavirusta levittämällä epäselviä vihjailuja. Monien tarinoiden joukossa on esimerkiksi vihjaileva narratiivi koronaviruspandemiasta "globaalin eliitin salaisena suunnitelmana".

Tarinasta on useita paikallisia muunnoksia, joissa "globaaliin eliittiin" määritellään kuuluvaksi joskus juutalaiset, joskus keskuspankit, joskus satanistit, toisinaan liberaalit, Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA tai monet edellä mainitut yhdessä.

Monessa Venäjän valtionmedioihin kytkeytyvässä valeuutisessa käytetään hyvin sotaisaa kieltä. Sellainenkin teoria on esitetty monta kertaa eri kielillä, että Venäjän hallinnon arkkivihollisenaan pitämä “Nato käyttää virusta biologisessa terrorioperaatiossaan Euroopan unionia vastaan”.

Samat teoriat kukoistavat myös suomenkielisissä valemedioissa ja someryhmissä.

Suomen kielelle käännetyissä RT:n jutuissa väitetään esimerkiksi, että koronavirus saattaa olla Yhdysvaltojen biologinen hyökkäys Irania ja Kiinaa vastaan. Tosiasiassa myös Yhdysvallat kärsii vakavasta epidemiasta.

Eräässä suomenkielisessä nettitarinassa väitetään, että COVID-19 on "taisteluvirus, jota levittää Naton terroristiarmeija osana maailmansotaa". Kertomuksen lähteenä on venäläisen professori Igor Panarinin haastattelu venäläisessä sanomalehdessä. Igor Panarin on Venäjän turvallisuuspalvelun KGB:n kouluttama informaatiosodankäynnin asiantuntija ja Venäjän presidentinhallinnon Kremlin liittolainen.

Kreikassa Sputnik levittää näkemystä, jonka mukaan Venäjä pelastaa Euroopan koronalta. Kuvakaappaus Sputnik Kreikka

Rokotekriittisyys uuteen nousuun koronan varjolla

Jo ennen koronaepidemiaa Venäjän valtionmedia ja Pietarin trollitehtaaseen kytkeytyvät sometilit ovat systemaattisesti levittäneet eri maiden väestön keskuuteen virheellisiä terveyteen liittyviä väittämiä sekä rokotevastaisia viestejä.

Rokotevastaisuus tarkoittaa ihmisen vastentahtoisuutta ottaa sairauksilta suojaavia rokotteita tai jättää lapsi rokottamatta siitä huolimatta, että rokotteita olisi saatavilla.

Viime vuonna yhdysvaltalaisen George Washingtonin yliopiston tutkijaryhmä selvitti (siirryt toiseen palveluun), että Pietarin trollitehtaaseen kytkeytyvät, oikeina ihmisinä esiintyneet Twitter-valeprofiilit ja automaattiset, niin sanotut bottitilit, ovat vuosien ajan lietsoneet rokotevastaisia keskusteluja Yhdysvalloissa.

Lähes kaksi miljoonaa tviittiä kattanut tutkimus selvitti, että trollit levittivät ihmisille suoria kehotuksia olla ottamatta rokotuksia, koska "ne sisältävät elohopeaa ja aiheuttavat autismia". Lisäksi trollit väittivät, että rokotteiden takana on "illuminati". Salaliittoteoreetikoiden keskuudessa suositun tarinan mukaan "illuminati" on valtaa kahmiva maailmanlaajuinen eliitin salaseura, joka on soluttautunut kaikkialle.

Koronakriisin yhteydessä rokotevastaisuus on uudestaan nostettu esiin. Venäjä-mieliset valeuutissivustot ja presidentti Vladimir Putinin suosiota nauttivan Aleksandr Duginin verkkosivusto alkoivat maaliskuussa levittää nimenomaan koronavirusrokotuksiin liittyviä salaliittoteorioita eetteriin. Dugin on poliittinen filosofi ja Kremlin taustahahmo.

Useiden monikielisten ja laajalle (siirryt toiseen palveluun) levinneiden salaliittoteorioiden mukaan COVID-19-epidemian avulla valmisteltaisiin "pakkorokotuksia". Näiden avulla "injektoitaisiin ihmisiin nanosiruja, joilla heitä voitaisiin kontrolloida".

Venäjän RT osaltaan tukee koronarokotevastaisuutta haastattelemalla näkyvästi ihmisiä, jotka julistavat etteivät aio "koronapakkorokotetta" ottaa ja lietsovat pelkoja rokotuksista.

Trollien rokotetviittejä aiemmin tutkineiden yhdysvaltalaistieteilijöiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan somessa levitettävät, terveyteen liittyvät väärät tiedot ovat uhka yleisön terveydelle ja niillä on seurauksia: rokotekielteisten viestien levitys ja niille altistuminen lisää ihmisten rokotevastaisuutta.

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt rokotevastaisuuden yhdeksi maailman keskeisistä uhkista terveydelle.

Myös suomen kielellä toimii Facebookissa ryhmiä, joilla levitetään koronaan liittyviä rokotekielteisiä salaliittoteorioita. Eräässä suositussa suomalaisten rokotevastustajien ryhmässä on 4 200 jäsentä, ja sen jäsenistön keskuudessa vallitsee laaja yhteisymmärrys rokotteiden “vaarallisuudesta”.

Ryhmässä halveksitaan Maailman terveysjärjestöä WHO:ta ja suomalaista Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta THL:a, ja niiden tuottamaa koronatietoa nimitetään “valeuutisiksi”. Ryhmässä kerätään adressia, jossa vastustetaan “Suomeen suunniteltua pakkorokotuslakia”. Aika ajoin joku ryhmän keskustelija tuo esiin myös väitteitä, joiden mukaan vaarallisilla rokotteilla tavoiteltaisiin “väestönvähennyksiä”.

YouTubessa varoitetaan “pimeästä aineesta”

Sosiaalisen median palvelut ryhtyivät hyvin varhaisessa vaiheessa varoittamaan käyttäjiä virheellisistä koronaväitteistä.

Esimerkiksi videopalvelu YouTubessa on suomenkielisiä sisällöntuottajia, jotka levittävät virheellistä tietoa koronasta. Eräällä YouTube-kanavalla väitetään, että suomalaiset viranomaiset kuuluvat kansainväliseen, korruptoituneeseen salaliittoon.

Yksi suhteellisen suosittu suomalaistubettaja väittää katsojilleen vakuuttavasti puhuen, että koronavirus on "vuosien ajan tarkoituksellisesti kehitetty biologinen ase, jota levitetään tahallaan väestön keskuuteen osana suurta rikosta" ja sen taustalla on "globaali eliitti, joka saa inspiraationsa pimeiltä näkymättömiltä voimilta".

Mukana ovat tubettajan mukaan mm. talouspäättäjät, tiedotusvälineet, "valtion salaseurat" kuten Yhdysvaltojen FBI ja CIA.

Tubettaja myös ohjeistaa katsojiaan, että "kukaan ei missään nimessä saa ottaa tulevaisuudessa kehitettävää koronavirusrokotetta, koska se sisältää pimeää ainetta".

La Repubblica: Kremliä miellyttävistä somepostauksista parinsadan maksu

Italiassa uutisoitiin huhtikuussa Venäjään kytkeytyvästä somekampanjasta, jossa tiettävästi pyrittiin hyödyntämään maksettuja somevaikuttajia Kremlille mieleisten koronaviestien levityksessä.

Sanomalehti La Repubblica kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Venäjän kansalaiset rekrytoivat tavallisia italialaisia postaamaan someen myönteisiä viestejä Venäjästä ja presidentti Vladimir Putinista sen jälkeen, kun Venäjä oli toimittanut Italiaan korona-apua.

Maksetuissa postauksissa italialaisten olisi pitänyt kiittää Venäjää korona-avusta.

Lehden mukaan yhdestä kiitos-videosta YouTubessa, Facebookissa tai Instagramissa olisi maksettu somettajalle korvauksena jopa 200 euroa. Yksi lehden haastattelema italialainen käyttäjä kertoi kaverinsa saaneen 20 euron korvauksen tehtyään kiitos Venäjä -aiheisen klipin videopalvelu TikTokiin.

Venäjän suurlähetystö Roomassa sanoi La Repubblicalle, ettei se tiennyt asiasta ja kutsui lehden uutista "huijarien provokaatioksi".

RT julkaisee sisältöä myös arabian kielellä. Kuvakaappaus RT Arabic

Myös Kiinan ja Iranin valeuutiskoneistot käynnissä

Venäjän RT ja muut Venäjän valtion kontrolloimat mediat levittävät kansainvälisesti myös 5G-teknologiaan liittyviä harhakäsityksiä. Ympäri Eurooppaa levinneiden virheellisten teorioiden mukaan 5G-teknologia aiheuttaa tai pahentaa koronavirusepidemiaa, ja monessa maassa on epidemian edettyä poltettu 5G-mastoja.

Teorioita levitetään YouTubessa, Twitterissä ja Facebookissa sekä venäjäksi että monella eurooppalaisella kielellä, ja Business Insider -verkkolehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan väitteitä levittävät kokonaiset venäläiset bottiverkostot.

Venäjän hallinnon omistamat kanavat ovat myös itse ottaneet kantaa salaliittoteorioiden levitykseen. Niiden kanta on, että Venäjää syytetään syyttä suotta koronavirukseen liittyvästä disinformaatiokampanjoinnista.

Venäjän lisäksi asiantuntijat ovat havainneet myös Kiinan ja Iranin (siirryt toiseen palveluun) levittävän koronasalaliittoteorioita ja koronaan liittyviä valeuutiskampanjoita. Molemmat ovat muun muassa syyttäneet Yhdysvaltoja pandemiasta.

Huhtikuun lopussa julkisuuteen astui yhdysvaltalainen reservin upseeri, joka on Kiinan valtionmediassa (siirryt toiseen palveluun) virheellisesti nimetty koronaepidemian "potilas nollaksi" eli ensimmäiseksi henkilöksi, joka olisi muka tartuttanut viruksen kiinalaisiin.

Tosiasiassa henkilö ei ole koskaan edes sairastanut COVID-19-tautia. Hän kertoo saavansa tappouhkauksia tuntemattomilta ihmisiltä, jotka uskovat Kiinan kommunistisen puolueen medioiden levittämään ja somessa laajalle levinneeseen virheelliseen teoriaan.

THL:n asiantuntijan ohje somessa levitettävien teorioiden varalle

Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen salaliittoteorioihin keskittynyt asiantuntija Jonas Sivelä ei pidä ulkomaisia salaliittoteorioita ainakaan vielä vakavana uhkana suomalaisille, koska Suomessa ihmisillä on tutkitusti hyvä medialukutaito sekä luottamus tutkittuun tietoon ja viranomaisiin.

Sinänsä Sivelä ei pidä yllättävänä tai tavattomana, että koronasta levitetään monenlaisia tarinoita. Uutena ilmiönä se on otollinen aihe salaliittoteorioille: ne liittyvät aina jollain tavalla sellaiseen tapahtumaan, joka koskettaa mahdollisimman monia ihmisiä.

– Terveys yleisesti koskettaa meitä kaikkia, koronavirus koskettaa globaalisti kaikkia ja lisäksi epidemiaan liittyy kiireellisyys. Nämä tekijät yhdessä edesauttavat salaliittoteorioiden syntyä, Sivelä sanoo.

Kymmenen vuotta salaliittoteorioita päätyökseen tutkinut Sivelä sanoo, että kuten monet muutkin nykyiset salaliittoteoriat, myös koronaepidemiaan liitetyt teoriat ovat monesti realistisempia ja yksityiskohtaisempia kuin monet aikaisemmat teoriat.

Siksi salaliittoteorioita voi olla vaikeampi erottaa tosiasioista.

Sivelä muistuttaa, että suomalaisten internetin käyttäjien kannattaa aina tarkistaa, millainen taho mitäkin "tietoa" sosiaalisessa mediassa jakaa. On myös hyvä miettiä, mikä voisi olla tiedonjakajan mahdollinen motiivi toiminnalleen.

– Jos tiedonjakaja on marginaalisempi taho sosiaalisessa mediassa, täytyy hyvin tarkkaan katsoa, voiko siihen luottaa. Lisäksi kannattaa palata luotettaviin tiedonlähteisiin, jotka terveydestä puhuttaessa ovat esimerkiksi terveysviranomaiset, Sivelä sanoo.

Koronasalaliitot eivät uppoa suomalaisten enemmistöön

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane ja Jonas Sivelä ovat yhtä mieltä siitä, että salaliittoteorioita suomalaisten keskuudessa levittävät ja edelleenpostailevat tahot ovat kokonaisväestöön verrattuna pieni porukka. Valeuutisilla ja salaliittosivustoilla on Jonas Sivelän mukaan aika pieni, jopa marginaalinen yleisö.

Ihmiset eivät myöskään välttämättä käyttäydy salaliittoteorioiden ohjaamana, vaikka he levittäisivät niitä eteenpäin somessa, Sivelä sanoo.

– On tärkeää muistaa, että vaikka teorioihin törmää Facebookissa, Twitterissä ja internetissä – ja niitä voi olla aika paljonkin siellä – se ei tarkoita, että ihmiset uskoisivat niitä, hän sanoo.

Lue myös: THL:n asiantuntijat tarkistivat villeimmät koronasalaliittoteoriat

Tutkimusten mukaan Suomessa ei laajasti uskota salaliittoteorioihin, ja suomalaiset osaavat hyvin tunnistaa valeuutissivustoja. Suomessa on käynnissä seurantatutkimus, jolla kartoitetaan ihmisten asenteita uuteen koronavirukseen liittyen, eikä se osoita huolestuttavia merkkejä.

– Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että Suomesta ei löydy tukea esimerkiksi salaliittoteorialle, jonka mukaan korona olisi ihmisen kehittämä ja sitä levitettäisiin tahallaan, Sivelä sanoo.

Suomessa on korkea rokotekattavuus, mutta esimerkiksi Euroopassa on Jussi Sanen mukaan alueita, joilla rokotevastaisuus aiheuttaa rokotteiden ottamatta jättämistä.

Mutta mitä asiantuntijat sanovat: voiko Suomessa levitettävillä virheellisillä koronavirustarinoilla olla haittaa epidemian laajenemiselle tai kansanterveydelle? Ja voiko joku suomalainen jättää esimerkiksi mahdollisen koronavirusrokotteen ottamatta, koska YouTubessa joku vakuuttaa, ettei saa ottaa?

Jonas Sivelä ei vetäisi suoraviivaisia päätelmiä, että näin tapahtuisi.

– Jos videolla on YouTubessa 30 000 katselukertaa, se ei tarkoita että kaikki 30 000 katsojaa kannattaisivat teoriaa. Jotkut menevät katselemaan ja hämmästelemään videoita, koska salaliittoteorioilla on myös viihdedimensio. Moni käy naureskelemassa niille.

Jussi Sanen mukaan salaliittoteoriat voivat yksilötasolla aiheuttaa vaarallisia tilanteita joillekin henkilöille, jotka uskovat internetin "hömppään". Kaikkein vaarallisinta on hänen mukaansa se, että joku uskottava auktoriteetti vääristelee totuutta ja luo virheellistä tietoa julkisuuteen. Esimerkkinä hän nimeää brittiläisen rokotevastaisena tunnetun lääkärin Andrew Wakefieldin selvityksen, jonka mukaan rokotteet aiheuttaisivat autismia – vaikka tosiasiassa eivät aiheuta.

– Wakefieldin virheellisen tutkimuksen on laskettu johtaneen merkittäviin terveyshaittoihin. Esimerkiksi Britanniassa rokotuskattavuus laski huomattavasti ja pitkäaikaisesti. Siellä voidaan puhua ihmisten kuolemista, Jussi Sane sanoo.

Hän pitää vaaramomenttina myös sitä, että uuden koronaviruksen yhteydessä internetiin on syntynyt todella paljon, jopa tuhansia niin sanottuja "korona-asiantuntijoita", joilla on aikaa analysoida ja spekuloida asioilla sosiaalisessa mediassa, mutta jotka eivät tosiasiassa ole asiantuntijoita.

– Hehän voivat periaatteessa osua oikeaan kerran kymmenestä arvauksesta, mutta yhdeksän kertaa menee väärin. Ja jos he kerran osuvat oikeaan jossain asiassa, voi syntyä kuva, että he tuntevat kokonaistilanteen. Siitä voi syntyä todella ikäviä ongelmia tulevaisuudessa, Sane sanoo.

Korona-aikana valeuutisten tunnistaminen hankaloituu

Jonas Sivelä sanoo, että vaikka suomalaisilla on tutkitusti hyvä taito erottaa faktat fiktiosta, korona-aikana salaliittoteorioiden tunnistaminen on hankalampaa, koska teorioiden toimijat ja aiheet ovat realistisempia ja yksityiskohtaisempia kuin aikaisemmin.

– Aiemmin kun teoriat olivat Illuminati-tyyppisiä, oli helpompi nähdä, onko niillä todellisuuspohjaa vai ei. Mutta nyt ne ovat muuttuneet vähän enemmän uskottavammiksi, koska käsiteltävät aiheet ovat oikeita, Sivelä sanoo.

Tulevaisuudessa Sivelän mukaan tulisi panostaa entistä enemmän medialukutaidon kehittämiseen, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Kaikkein ongelmallisimpia eivät ole radikaaleimmat teoriat esimerkiksi mikrosirujen asentamisesta, muuta salaliittoteorioilla voidaan vahvistaa epäilyksiä virallisia instituutioita kohtaan.

– Lapset käyttävät useita alustoja, joiden kautta tietoa löytyy, ja siellä voi törmätä kaikenlaiseen. Vaikka teoria ei suoraan vaikuttaisi, se voi pienen siemenen laittaa itämään ja kun siihen törmää uudestaan, voi käsitys vahvistua, Sivelä sanoo.

Hän haluaa muistuttaa, ettei kukaan ilkeyttään usko salaliittoteorioihin. Niihin uskotaan esimerkiksi siksi, että monimutkaiselta tuntuvalle maailmantilanteelle halutaan jokin yksinkertainen selitys.

– Salaliittoihin uskovia ihmisiä ei tulisi nimitellä tai vähätellä, eikä heille tulisi naureskella. Sellainen ei kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan.

Jonas Sivelä muistuttaa, että mediakin voi luoda perusteettomia uhkakuvia, jos se ylikorostaa salaliittoteorioiden merkitystä ja luo niiden ympärille uhkakuvia ja kohuja.

