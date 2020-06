Venäjän suuri Jäämeren-satama Murmansk on liikennemotissa – kevättulva romautti rautatiesillan

Liikenne Muurmannin radalla on kokonaan poikki ainakin kaksi viikkoa.

Pohjoisen ennätysmäiset kevättulvat ovat tehneet vahinkoa Venäjälläkin. Jäämeren rannalla sijaitseva Murmanskin kaupunki ja satama ovat joutuneet liikennemottiin, koska Murmanskista muualle Venäjälle johtava rautatie on poikki.

Kuolajoen yli johtava rautatiesilta Murmanskin eteläpuolella romahti maanantaina. Asiasta kertoneen venäläisen Meduza-uutissivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan tulva vei mennessä yhden sillan viidestä pilarista, minkä jälkeen sillan kansi romahti.

Pilarissa oli havaittu halkeamia jo viime viikolla ja junaliikenne oli keskeytetty tuolloin, kertoo Barents Observer -uutissivusto (siirryt toiseen palveluun).

Silta on 90 vuotta vanha, mutta sitä oli korjattu kuusi vuotta sitten.

Rautatien katkeamiskohta Murmanskin eteläpuolella. Harri Vähäkangas / Yle

Tapauksen vuoksi rahti- ja henkilöjunaliikenne Murmanskista muualle Venäjälle on poikki.

Rautatiesillan uudelleen rakentamiseen on arvioitu menevän puoli vuotta. Murmanskin alueen kuvernöörin Andrei Tšibisin mukaan onnettomuuspaikan kiertävä tilapäinen ratayhteys saadaan kuitenkin valmiiksi kesäkuun 23. päivään mennessä.

Tärkeä kuljetusreitti

Murmansk on suuri vienti- ja tuontisatama ja teollisuuskaupunki. Rautatie on Murmanskin sataman pääasiallinen kuljetusreitti. SeaNews-sivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla on toistakymmentä rahtialusta jouduttu ohjaamaan muihin satamiin, koska niiden lastia ei voida toimittaa Murmanskista eteenpäin.

Kuvernööri Tšibis kuitenkin vakuuttaa, ettei kaupungissa tulee pulaa ruoasta tai polttoaineesta. Kuljetukset yritetään hoitaa maanteitse.

Juna on myös monien murmanskilaisten suosima kulkuneuvo, kun he matkustavat Pietariin, Moskovaan tai muuanne Venäjälle.

Sillan romahtamisesta on aloitettu rikostutkinta, missä yritetään selvittää muun muassa, oliko sillan korjaus vuonna 2014 tehty asianmukaisesti.

Lue lisää Jäämeren liikenteestä: Venäjän maakaasutankkerit lähtivät Koillisväylälle ennätyksellisen aikaisin