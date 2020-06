Sateenkaaripoliiseille oma yhdistys – eturintamassa nuoret naispoliisit: "Meillä ei ole taakkana vanhempien kollegoiden kohtaamia ennakkoluuloja"

Sateenkaaripoliisit haluavat viestittää, että asenteiden on aika muuttua - myös poliisissa.

Sateenkaaripoliisien epävirallinen verkosto on toiminut jo parin vuoden ajan.

Suomen sateenkaaripoliisit ovat perustaneet oman järjestön. Uuden yhdistyksen tavoitteena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien poliisien yhdenvertaista kohtelua ja asemaa poliisiorganisaatiossa.

Yhdistyksen perustaminen on myös viesti ulospäin, sanoo Suomen Sateenkaaripoliisit -yhdistyksen puheenjohtaja, vaasalainen rikoskomisario Linnea West:

– Parhaimmillaan yhdistyksen perustaminen lisää kansalaisten keskuudessa luottamusta poliisiin. Poliisi voi uskottavammin valvoa ihmisoikeuksia, kun oma pesä on puhdas.

West huomauttaa, että kansalaisten oikeusturva ei välttämättä toteudu, ellei poliisiin luoteta. Esimerkiksi viharikoksia voi jäädä ilmoittamatta, jos poliisin ammattitaitoon ja asenteeseen asian hoitamisessa ei voida luottaa.

Ministeriöstä kannustusta

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä on tyytyväinen, että sateenkaaripoliisit ovat järjestäytyneet. Hän on ollut siihen rohkaisemassa jo edellisessä tehtävässään yhdenvertaisuusvaltuutettuna.

– Suomessa kansalaiset luottavat poliisiin, mutta kaikkien vähemmistöjen keskuudessa luottamus ei ole niin korkealla tasolla kuin se voisi olla. Tällä tavalla sitä luottamusta voidaan lisätä.

Pimiä sanoo, että poliisin kannattaisi ehdottomasti hyödyntää sateenkaaripoliisien verkosto myös poliisin toiminnassa.

– Sateenkaaripoliisit voisivat toimia esimerkiksi paikallisesti yhteyshenkilöinä.

Asenteet muuttuvat hitaasti

Linnea West ja yhdistyksen varapuheenjohtaja, Vantaalla työskentelevä vanhempi rikoskonstaapeli Noora Halmeenlaakso ovat nuoremman sukupolven poliiseja.

– Uskon, että me olemme siksi oikeita ihmisiä tuomaan poliisiorganisaatioon avointa keskustelukulttuuria. Meillä ei ole taakkana vanhempien kollegoiden kohtaamia ennakkoluuloja, sanoo West.

West tai Halmeenlaakso kumpikaan ei ole joutunut työyhteisössään kiusatuksi tai syrjityksi homoseksuaalisuutensa takia. Avoimuudesta on seurannut pääasiassa hyvää.

Se ei ole kuitenkaan koko totuus, toteaa Halmeenlaaakso:

– Syrjintäkokemuksia on tullut esiin niin paljon ja niin pitkältä ajalta, että ne eivät ole yksittäisten ihmisten mielipiteitä vaan organisaatiossa laajemmin hyväksyttyä suhtautumista.

Linnea West kertoo, että yhditys on juuri rekisteröity. Jäsenhankinta on alkamassa. Elina Kaakinen / Yle

Aito muutos aikaiseksi

Sateenkaaripoliiseilla on ollut epävirallinen verkosto jo jonkin aikaa. Linnea West toteaa, että vuoropuhelu muiden sateenkaaripoliisien kanssa on avannut hänen silmiään.

– Aluksi ajattelin, että poliisiorganisaatiossa on vaikeuksia varsinkin homomiehillä. Nyt verkoston kautta on tullut kuitenkin tietoa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien naisten kokemista ennakkoluuloista ja huonosta kohtelusta poliisissa.

West sanoo nyt paremmin ymmärtävänsä senkin, että kaikki – varsinkaan vanhemmat seksuaalivähemmistöihin kuuluvat poliisit – eivät uskalla tulla kaapista ulos.

Halmeenlaakso ja West haluavat tehdä työtä sen eteen, että poliisiorganisaatiossa saadaan aikaiseksi muutos.

– Sitä ajatusta en hyväksy, että poliisiorganisaatio hyväksyisi sateenkaaripoliisijärjestön vain oman julkisuuskuvansa kiillottamiseksi. Asioiden pitää aidosti muuttua, sanoo Halmeenlaakso.

Tietä tasoitetaan nuorille

Sateenkaaripoliisien järjestäytyminen sai alkusysäyksen vuonna 2017. Silloin yhdenvertaisuusvaltuutettu järjesti Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä yhdessä Setan kanssa keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomen poliisissa.

Tilaisuudessa mukana ollut Linnea West solmi kontaktit sateenkaaripoliisien eurooppalaisen kattojärjestön EGPA:n (European LGBT Police Association) edustajiin ja alkoi valmistella yhdityksen perustamista myös Suomeen.

Alalle tulevien sateenkaarinuorten on tärkeätä nähdä, että aika on muuttunut ja että myös poliisissa on työkavereiden joukossa homoja Noora Halmeenlaakso

EGPA toimii aktiivisesti ja siinä toiminnassa Suomen sateenkaaripioliisitkin aikovat olla tiiviisti mukana. Monessa Euroopan maassa sateenkaaripoliisien toiminnalla on jo pitkät perinteet.

– Meillä on sieltä varmasti opittavaa, kun suunnittelemme omaa toimintaamme.

Halmeenlaakso ja West toivovat, että uusi yhdistys ja yhteistyö muiden sateenkaarijärjestöjen kanssa kohentaisi myös poliisin työnantajakuvaa niin että nuoret sateenkaari-ihmiset voisivat jatkossa pitää poliisia varteenotettavana työnantajana.

Vielä monella on se kokemus tai uskomus, että poliisi on vanhakantainen ja ummehtunut työyhteisö, jossa sateenkaarivähemmistöä syrjivät asenteet ovat sallittuja.

– Alalle tulevien sateenkaarinuorten on tärkeätä nähdä, että aika on muuttunut ja että myös poliisissa on työkavereiden joukossa homoja, toteaa Halmeenlaakso.

