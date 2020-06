Pyöräilijän ja melojan yläviitoset, uivat penkit Rovaniemen keskustassa ja tulvan valtaama Kotisaari – katso tästä 12 huikeinta yleisön kuvaa Lapin tulvista

Lähes ennätyslukemiin noussut tulva erityisesti Ounas- ja Kemijokien vesistössä innosti ihmiset lähettämään kuvia joukkoistukseemme. Valitsimme tähän artikkeliin vaikuttavimmat ja parhaat otokset.

Torstain 28.5. sää suosi tulvakuvaajia Rovaniemellä. Näkymät keskusten tuntumassa ja Saarenkylässä innostivat monia kaivamaan kameran tai kännykän esille.

Liisa Posio lähti kuvaamaan auringonlaskua Vaskurin sillalla kaverien houkuttelemana.

– Olin jo menossa nukkumaan, mutta minulle lähetettiin kuva taivaasta jossa oli sateenkaari ja värit. Joten vaatteet päälle ja pyöränselkään, ja siellä menikin yli kaksi tuntia.

Vaskurin silta Saarenkylässä on kuvauksellinen kohde. Liisa Posio

Vesi oli noussut Lainaanrannassa melkein penkkien istuintasoon asti. Heini Uusmies

Maisema Nelostien sillalta oli muuttunut perjantaina veden valtaamaksi. Leena Nykänen

Rovaniemen maailmanlaajuista kuuluisuuttakin saanut (siirryt toiseen palveluun) (HS, juttu maksumuurin takana) Kotisaari oli tulvan valtaamana.

Kotisaaren rakennukset eivät välttyneet kastumiselta tänä keväänä. Jussi Raittimo

Napapiirin retkeilyalueella reittejä oli suljettu tulvan vuoksi jo maanantaina. Perjantaina Vaattunkikönkään luontopolku oli jäänyt veden alle.

Vaattunkikönkään luontopolulle ei ole enää tässä tulvassa menemistä. Liisa Posio

Rovaniemeläinen Jussi Raittimo kertoo, ettei ole nähnyt tällaista tulvaa, vaikka on koko 48-vuotisen ikänsä Lapissa asunut. Kuvien jakaminen Facebookissa osoitti, että mahtava luonnonilmiö kiinnostaa ihmisiä.

– Tavallisesti kuvillani on ehkä 500–1000 katselukertaa. Nyt tulvapäivitystä on katsottu jo yli 200 000 kertaa. Seuraajia on tullut lisää myös ympäri Suomea, Raittimo sanoo.

Vesi on noussut Kuusamontielle Rovaniemen Vaaralassa. Jussi Raittimo

Rovaniemen koillispuolella Vikajärvellä Raudanjoki oli vuolaassa tulvakorkeudessa jo 26.5.

Vikaköngäs kuohui voimalla tiistaina 26.5. Esko Keränen

Myös Inarin Partakossa tulvavesi oli korkealla perjantaina 29.5.

Telkkien pääsy pesäpönttöihin oli hetkeksi helpottunut, kun vesi Siuttajoessa oli tulvassa. Saxlin

Tornionjoen tulvahuippu ei ole vielä edes ohi, mutta Liakanjoen sivuhaara oli jo miltei vienyt mennessään Särkinäräntien pohjoispään sillan.

Särkinäräntien sillan kaiteet ja penkat murenivat tulvaveden voimasta. Joni Alavesa

Perjantaina 30.5. kameran kennolle tarttui myös vähemmän vetinen tulvakuva. Tulvahuippuun varautumiseksi voimaloiden juoksutuksia lisättiin ja vesivarastojen pinta laskettiin mahdollisimman alas.

Valajaskosken yläpuolella oli vesi näin alhaalla. 30.5. Janne Vanhatapio

