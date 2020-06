Ruotsissa alkoi harvinainen oikeudenkäynti – diplomaatti on käräjillä ensi kertaa 200 vuoteen valtion turvallisuuden vaarantamisesta

Anna Lindstedt kiistää syytökset, että hän olisi vaarantanut Ruotsin turvallisuuden järjestäessään tapaamisen kiinalaisten liikemiesten ja toisinajattelija Gui Minhain tyttären Angela Guin kanssa. Hänen mielestään suurlähettiläällä on oikeus toimia omin päin.

Entisen suurlähettilään Anna Lindstedtin oikeudenkäynnin taustalla on muun muassa outo hotellitapaaminen ja kiinalainen liikemies väärennetyin henkilöllisyyksin.

Tukholman käräjäoikeus aloitti tänään harvinaisen oikeudenkäynnin. Oikeudessa on syytettyjen penkillä Ruotsin entinen Kiinan-suurlähettiläs Anna Lindstedt.

Lindstedtiä syytetään valtion turvallisuuden vaarantamisesta. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 200 vuoteen kun Ruotsissa on diplomaatti käräjillä tällaisesta rikoksesta.

Lindstedtin juttu on monipolvinen tarina, jossa linkittyvät sananvapaus, vakoilu, diplomatia, Kiinan vaikutuspyrkimykset lännessä sekä maan arveluttava ihmisoikeuspolitiikka.

Kirjakauppaa, vakoilua ja salakuljetusta?

Jutun keskiössä on Ruotsin kansalainen ja kiinalaistaustainen toisinajattelija Gui Minhai. Gui on vankilassa Kiinassa ja hänen saamansa tuomiot ovat läntisen oikeuskäsityksen mukaan arveluttavia.

Ensimmäisen kerran Gui pidätettiin viisi vuotta sitten hänen ollessaan lomamatkalla Thaimaassa. Tuolloin syytteet liittyivät vakoiluun.

Gui kustansi kirjoja ja piti kirjakauppaa muutaman toverinsa kanssa Hongkongissa. Kaupan hyllyillä oli teoksia, joissa käsiteltiin Kiinan johtoa kriittisesti tai sensaatiohakuisesti.

Vuonna 2016 Kiina kertoi Guin tunnustaneen osallisuutensa kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa. Syytteisiin lisättiin vielä laittomien kirjojen salakuljetus.

Tämän jälkeeen Gui Minhai oli jonkin aikaa vapaalla jalalla, muttei saanut poistua Kiinasta. Hänet otettiin uudestaan kiinni 2018.

Hän kärsii parhaillaan kymmenen vuoden vankeusrangaistusta – tuomio tuli valtiosalaisuuksien paljastamisesta.

Sananvapausjärjestö Ruotsin Pen on myöntänyt Guille Tucholskyn palkinnon.

Ruotsin ja Kiinan suhteet ovat Guin tapauksen myötä entisestään viilentyneet. Kiina on uhannut Ruotsiaa muun muassa taloudellisilla seurauksilla.

Gui Minhai (julisteessa oikealla) ja hänen kirjakauppiastoverinsa Lee Bo olivat Hongkongissa kateissa vuonna 2016. Toisinajattelijoiden kohtalo on ollut usein esillä kadulla ja julkisuudessa. Philippe Lopez / AFP

Outo tapaaminen Sheraton-hotellissa

Ruotsi on vaatinut kansalaisensa vapauttamista. Ulkoministeri Ann Linde on muun muassa sanonut, että Ruotsi haluaa Guin vapaaksi ja takaisin perheensä luo.

Niinpä tuolloinen suurlähettiläs Anna Lindstedt järjesti Tukholman Sheraton-hotelliin talvella 2019 tapaamisen, johon hän junaili muutaman kiinalaisen liikemiehen ja Gui Minhain tyttären Angela Guin.

Anna Lindstedt kertoi Angela Guille, että tapaamisen tarkoitus on edistää hänen isänsä vapauttamista. Lindstedtin mukaan kiinalaisliikemiehillä on hyvät suhteet Kiinassa aina kommunistista puoluetta myöten.

Tapaaminen näyttäytyi Angela Guin kannalta kuitenkin uhkaavalta. Häntä vaadittiin olemaan kritikoimatta Kiinaa ja välttämään isänsä vankeusrangaistuksen arvostelemista julkisuudessa.

Lue tästä Angela Guin oma kertomus omituisesta tapaamisesta hotellissa. (siirryt toiseen palveluun)

Anna Lindstedt kiistää syytteet

Hotellitapaaminen on tänään alkaneen historiallisen oikeuskäsittelyn ydin. Entistä suurlähettilästä Anna Lindstedtiä syytetään valtion turvallisuuden vaarantamisesta.

Syytteiden mukaan Lindstedt on toiminut vastoin ulkoministeriön ohjeita ja omin päin, koska ministeriöstä on erityisesti käsketty jättämään Gui Minhaita koskeva juttu sikseen. Syytteen mukaan entinen suurlähettiläs ei ole myöskään kertonut järjestämästään tapaamisesta ministeriölle mitään.

Lindstedt kiistää syytökset. Hän sanoo lähettäneensä asiasta sähköpostin ministeriöön. Hän ei kertomansa mukaan ole myöskään saanut erillistä käskyä olla puuttumatta Gui Minhain tapaukseen. Lisäksi hänen mielestään suurlähettiläällä on oikeus toimia itsenäisesti.

Valtion turvallisuuden vaarantamista koskevaa kohtaa syyttäjä perustelee sillä, että kiinalaisliikemiehet olivat mitä todennäköisimmin Kiinan valtion palkkalistoilla tarkoituksenaan nimenomaan vaikuttaa Ruotsiin, sen toimiin ja kansalaisiin.

Lisäksi on käynyt ilmi, että yhdellä liikemiehistä on ollut useita eri henkilöllisyyksiä ja hänellä on maahantulokielto Ruotsiin.

Syytteiden mukaan Anna Lindstedtin toiminta oli lisäksi omiaan heikentämään Ruotsin ja Kiinan entisestään viilentyneitä suhteita.

Toisinajattelija Gui Minhai kuvattuna viime syksynä. AOP

Entiset lähettiläät ja emeritusprofessori arvostelevat syytettä

Anna Lindstedtin juttu ja raskaat syytteet häntä kohtaan ovat herättäneet odotetusti keskustelua ruotsalaisissa diplomaattipiireissä. 21 entistä diplomaattia on julkisesti arvostellut syytteitä. (siirryt toiseen palveluun)

Myös SVT:n haastattelema ruotsalainen kansainvälisen lain emeritusprofessori Ove Bring sanoo, että on väärin syyttää Anna Lindstedtiä valtion turvallisuuden vaarantamisesta. Lainkohta ei sovi tähän tapaukseen.

– Nämä säädökset tulivat lakiin aikana, kun Ruotsi oli vaarassa joutua sotaan, emeritusprofesssori Ove Bring sanoo.

Lisäksi hänen mukaansa ei ole täyttä varmuutta siitä, että hotellissa tavatut liikemiehet olisivat edustaneet Kiinan valtiota.

– Olisin hämmästynyt, jos Anna Lindstedt saa tuomion.

Oikeudenkäynnin on määrä kestää aina juhannusviikolle saakka.

