Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotettu Ano Turtiainen: "En hae takaisin, saavat tulla lakki kädessä pyytämään"

Juvalainen Ano Turtiainen oli vielä eilen torstaiaamuna Perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen, mutta iltapäivällä enää ei.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä erotti Turtiaisen tämän twiitattua rasistisesti Yhdysvalloissa poliisin väkivallan seurauksena kuolleesta George Floydista. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) kuvaili twiittiä "pöyristyttäväksi".

– Se twiitti oli virhe. Minun pitänyt tajuta, että läheiset ja muut eivät jaksa ottaa vastaan palautetta sellaisilta, jotka eivät ymmärrä mustaa huumoria. Aion kehittyä, sanoo Turtiainen, muttei avaa tarkemmin miten.

Eduskuntaryhmä erotti Turtiaisen toistaiseksi, mutta hän voi hakea ryhmän jäsenyyttä ensi vuonna.

– En varmasti hae. En ole Perussuomalaisiin koskaan hakenut, vaan minut on sinne pyydetty. En jumalauta ikinä mene hattu kädessä pyytämään, että ottakaa minut takaisin. Jos sellaista pitää tehdä, se on puoluejohto, joka tulee lakki kädessä kysymään, että Ano, tuletko takaisin.

"Minulla on nyt vapautunut olo"

Turtiaisen mukaan hänen erottamisensa eduskuntaryhmästä ei perustunut pelkästään hänen somekäyttäytymiseensä. Hän sanoo, että puoluetoimistossa ei suvaita yrittäjämyönteistä otetta politiikkaan.

– Yksi henkilö pitää Perussuomalaisten puoluetoimistoa ammattiyhdistysliikkeen pihdeissä, ja se henkilö on Matti Putkonen. Jos pyrkii ajamaan yritysten asiaa, on mustalla listalla. Tiedän, että eduskuntaryhmässä on monia, joilla ei ole hyvä olla. Minulla on nyt vapautunut olo.

Turtiainen aikoo perustaa pikavauhtia yhden miehen eduskuntaryhmän, mutta vain koska on pakko.

– Oman ryhmän kautta on hirveän vaikeaa saada mitään läpi. Jos haluan vaikuttaa päätöksenteossa, pyrin poliittiseen ryhmään, jolla on jo koneisto, ja sitten vaikutan sen koneiston linjaan.

Kuntavaalit auki

Turtiainen on Juvan Perussuomalaisten puheenjohtaja, ja kuntavaalit ovat ensi keväänä.

– Minä en hae eduskuntaryhmään takaisin, eikä eduskuntaryhmä välttämättä edes halua minua sinne. Minun on pakko ryhtyä miettimään, että miten toimin niissä vaaleissa. Joku toinen puolue, vai oma ryhmä täällä – en tiedä vielä.

Puolueloikkariksi Turtiainen ei aio.

– Mieluummin auon turpaani sen verran, että minut erotetaan puolueesta. Silloin en ole loikkari.