Kaksi aloittelijaa ja kaksi kokenutta poliisia – tämä tiedetään George Floydin taposta syytetyistä

George Floydin taposta syytetyistä neljästä poliisista vanhin oli ollut Minneapolisin poliisilaitoksen palveluksessa liki kaksi vuosikymmentä. Kaksi oli vasta poliisiuransa alussa.

Polveaan Floydin niskalla liki 9 minuuttia pitänyttä Derek Chauvinia syytetään toisen asteen murhasta, joka vastaa tappoa. J. Alexander Kueng, Thomas Lane ja Tou Thao saivat syytteet avunannosta, koska he eivät puuttuneet Chauvinin toimintaan. Kaikki neljä on erotettu virastaan ja pidätetty.

Poliiseista kokemattomampien, Kuengin ja Lanen, asianajajat ovat oikeuden kuulemisessa vierittäneet syytä (siirryt toiseen palveluun) Floydin kuolemasta yksin Chauvinille.

Chauvin – 19 vuotta Minneapolisin poliisivoimissa

Nelikon kokenein, 44-vuotias Derek Chauvin oli poliiseista se, joka piti polveaan Floydin niskalla kohtalokkain seurauksin.

Chauvinin toiminnasta oli tehty aikaisemmin yli 15 valitusta, joista kaksi oli johtanut kurinpitotoimiin. Tämä käy ilmi poliisin tiedostoista, joita lainaavat muun muassa uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) ja Star Tribune -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Valitusten sisältöä ei pääosin ole julkaistu. Poliiseista tehtävien valitusten aiheet voivat vaihdella töistä myöhästymisestä liialliseen voimankäyttöön, kertoo The Washington Post -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Lehden haastattelema entinen poliisipäällikkö sanoo, ettei valituksista voi näillä tiedoilla päätellä paljoakaan, mutta Chauvinista tehtyjen valitusten määrä tuntuu melko suurelta.

13 vuotta sitten Chauvin sai nuhteet tapauksesta, jossa hän ja toinen poliisi olivat vetäneet lievähköä ylinopeutta ajaneen naisen autosta, tutkineet tämä ja vieneet poliisiautoon. Chauvinin auton kamera ja mikrofoni olivat pois päältä.

Chauvin on uransa aikana ollut mukana useissa tapauksissa, joissa hän tai joku muu poliisi ovat käyttäneet voimaa kuolettavasti, The Washington Post kertoo.

Toisaalta Chauvin on saanut kiitosta tavastaan hoitaa joitakin kotiväkivaltatapauksia sekä eräästä ampumatapauksesta.

Ennen siirtymistään Minneapolisin poliisilaitokselle Chauvin työskenteli muun muassa sotilaspoliisina.

Chauvin on naimisissa Laosista kotoisin olevan radiologistin ja entisen Miss Minnesotan kanssa. Kelly Chauvin kuitenkin haki avioeroa kolme päivää Floydin kuoleman jälkeen ja on ilmaissut osanottonsa kuolemasta. Pariskunnalla ei ole yhteisiä lapsia, mutta Kelly Chauvinilla on kaksi lasta, kertoo brittilehti The Sun. (siirryt toiseen palveluun)

Thao – hmong kuten Chauvinin vaimokin

34-vuotias Tou Thao liittyi Minnesotan poliisivoimiin vuonna 2012. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa vartijana.

Hänestä on tehty kaikkiaan kuusi valitusta, joista viisi ei johtanut jatkotoimiin. Yhden käsittely oli yhä kesken, kun Thao erotettiin.

Vuonna 2017 Thaoa ja toista poliisia syytettiin liiallisesta voimankäytöstä. Kanteen nostaja sanoi poliisien pahoinpidelleen häntä, kun hän oli käsiraudoissa. Kaupunki sopi jutun maksamalla 25 000 dollaria.

Thao osaa hmongin kieltä, jota puhutaan Aasiassa muun muassa Kiinassa ja Laosissa. Minnesotan historiallisen yhdistyksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaupungissa on Yhdysvaltain suurin hmong-yhteisö.

The New York Times -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) hmongeja ovat sekä Thao että Chauvinin vaimo.

Kueng – Kolmas työvuoro poliisina

26-vuotias J. Alexander Kueng palkattiin Minneapolisin poliisivoimiin joulukuussa ja hän aloitti kokelaana helmikuussa.

Kuengin asianajajan mukaan Kuengilla oli vasta kolmas työvuoro poliisina 25. toukokuuta, kun Floyd kuoli poliisinelikon käsissä. Chauvin oli hänen kouluttajansa, asianajaja sanoo.

Kuengista ei ollut tehty valituksia.

Venäjäntaitoinen Kueng on valmistunut Minnesotan yliopistosta kandidaatiksi pääaineenaan sosiologia. Hän työskenteli osa-aikaisesti yliopiston turvallisuusyksikössä sekä etsivänä tavaratalossa.

Lane – neljäs työpäivä

37-vuotias Lane palkattiin Minneapolisin poliisivoimiin helmikuussa. Asianajajan mukaan Floydin kuolinpäivä oli Lanen neljäs työpäivä.

Lane on opiskellut kriminologiaa Minnesotan yliopistossa. Hän on aikaisemin työskennellyt muun muassa nuorisovankilassa sekä apulaisehdonalaisvalvojana.

Lane kertoi työhakemuksessaan myös, että hän on työskennellyt muun muassa baarimestarina sekä tehnyt vapaaehtoistyötä somalinuorten parissa.

