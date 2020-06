Kasvaako pihamaassasi kiusankappale vai kultakimpale? Katso, tiesitkö nämä 6 yllättävää faktaa voikukasta

Pihamaita valtaava voikukka vihastuttaa monia. Kysyimme Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kääntöseltä ja Tampereen Marttojen kotitalousasiantuntija Marja Vehnämaalta, mitä kaikkea voikukasta on hyvä tietää ennen kuin sen hävittää.

1. Voikukkalajeja on satoja erilaisia

Voikukkaan voi törmätä kaikkialla: kotipihoilla, pelloilla ja tienvarsilla. Keltaista kesäkukkaa pidetään yleisesti varsin tunnistettavana, mutta todellisuudessa sillä on satoja erilaisia alalajeja, joiden erotteleminen vaatii asiantuntemusta.

Suomessa kasvavat voikukkalajit voidaan jaotella kuuteen eri pääryhmään: rikkavoikukkiin, lännenvoikukkiin, mäkivoikukkiin, pohjanvoikukkiin, rantavoikukkiin ja sarvivoikukkiin. Näiden pääryhmien sisällä arvellaan kasvavan yli 500 erilaista voikukkalajia, kun taas koko maailmassa lajeja arvellaan olevan jopa yli 3000.

Voikukat ovat peräisin Himalajan alueelta, josta ne ovat ajan saatossa levinneet muualle maailmaan ihmisten mukana.

2. Suuria, mustanpuhuvia ja hammaslaitaisia lajeja

Voikukkalajien korkeus vaihtelee kymmenestä senttimetristä viiteenkymmeneen.

Kukan emin kärkiosan väri voi vaihdella mustanpuhuvasta kullankeltaiseen ja kukan muoto pyöreästä tasaiseen. Samoin kukan ulkosuomuissa on suunta-, koko-, muoto- ja värieroja: toiset taipuvat jyrkästi alaspäin, kun taas toiset ovat pitkiä, ohuita ja toisiinsa sekoittuneita.

Joidenkin voikukkalajien lehdet ovat kapeita ja hammaslaitaisia, kun taas joidenkin pyöristyneempiä ja keulamaisempia. Voikukkien lehtiruotien väri voi myös vaihdella kirkkaanpunaisesta vihreään.

Tunnistamista vaikeuttaa kuitenkin se, että lajien erot ovat usein pieniä ja kasvuympäristö muokkaa voikukkien ulkomuotoa yksilöllisesti.

Maailmassa on arviolta yli 3000 erilaista voikukkalajia. Niiden kukissa ja lehdissä on muoto-, koko- ja värieroja. Henrietta Hassinen / Yle

3. Voikukka on puutarhurin risu ja mehiläisen ruusu

Voikukka on monen viherpeukalon vihollinen, sillä se pilaa istutussuunnitelmat, leviää helposti ja imee muiden kasvien ravinteita. Syy runsaaseen levinneisyyteen on siinä, että voikukka pystyy levittämään siemeniään tuulen mukana pitkiäkin matkoja.

Mehiläiset taas rakastavat voikukkia, sillä ne saavat niistä ravintoa ja siitepölyä, jota ne kuljettavat kasvilta toiselle. Voikukat ovat siis ekosysteemin kannalta tärkeitä pölyttäjäkasveja.

4. Vitamiineja ja virtsaneritystä voikukasta

Noin tuhat vuotta sitten voikukkaa alettiin käyttämään lääkekasvina.

Voikukassa on runsaasti A- ja C- vitamiineja sekä kalsiumia ja rautaa. Lisäksi kukassa ja lehdissä on virtsaneritystä lisääviä ominaisuuksia, joita on käytetty muun muassa nestettä poistattavina rohtoina.

Lisäksi voikukan juuret edistävät sapeneritystä ja ruuansulatusta sekä vahvistavat maksan toimintaa.

5. Voikukasta kotiviiniä ja kokkauksia

Voikukan voi muuttaa riesasta ruuaksi, sillä sen kaikki osat ovat syötäviä: keltaiset osat sopivat pääosin makeisiin, ja vihreät suolaisiin herkkuihin.

Voikukan lehdet sopivat esimerkiksi smoothieen, salaatteihin, munakkaisiin, pataruokiin, piiraisiin ja muhennoksiin. Sahalaitaiset voikukan lehdet ovat karvaampia, jolloin pyöreälehtisemmät voikukan lehdet soveltuvat paremmin ruuanlaittoon.

Kukka taas sopeutuu makean viinin, oluen tai siman valmistukseen, jotka taas voidaan jäädyttää vaikkapa mehujääksi.

Voikukan juurista voidaan myös tehdä kahvin korviketta, jota Suomessa valmistettiin paljon esimerkiksi sota- ja pula-aikoina.

Kuuntele tästä juttu voikukkaviinin valmistuksesta ja erilaisten lajien tunnistamisesta.

Voikukan kaikki osat ovat syötäviä. Voikukan lehdet sopivat suolaisiin ruokiin, ja niitä voidaankin paistaa esimerkiksi munakkaan joukossa. Petri Aaltonen / Yle

6. Voikukka kohentaa ulkonäköä

Voikukkaa voidaan käyttää myös kosmetiikkatuotteena.

Sillä on ihoa puhdistavia, rauhoittavia ja kirkastavia ominaisuuksia, jotka sopivat erityisesti rasvaiselle iholle. Voikukasta voidaankin tehdä erilaisia kasvonaamioita ja kylpyhoitoja.

Sillä voidaan kohentaa myös tekstiilien ulkonäköä, sillä voikukasta voidaan valmistaa muun muassa punaista, keltaista tai ruskeaa värjäysainetta.