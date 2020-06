Tuntuuko, että sote-uudistus on laittanut aivot solmuun? 6 kysymystä ja vastausta, mistä pitkään vatvotussa sote-uudistuksessa on kyse

Perusajatus uudistuksessa on, että sote-palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta suurempien yksiköiden eli maakuntien harteille.

Sote-uudistuksesta on tullut vuosien varrella kiperä tehtävä, jonka läpiviennissä Marinin hallitus koettaa nyt onneaan.

Pitkään jatkunut sote-saaga sai uuden käänteen, kun jälleen uusi hallitus esitti mallinsa maan sote-palveluiden järjestämisestä.

Tällä kertaa onnistumme, vakuuttelivat pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ministerit.

Tärkeää uudistusta on yrittänyt viedä läpi moni – siinä kuitenkaan onnistumatta. Viimeksi sitä yritti Juha Sipilän (kesk.) hallitus, joka lopulta kaatui, kun sotea ei saatu maaliin.

Kokosimme kuusi kysymystä ja vastausta siitä, mistä sote-uudistuksessa on kyse ja mitkä olivat uudistuksen valmistelusta vastaavan ministerityöryhmän perjantaina esittelemät tärkeimmät linjaukset.

1. Mitkä ovat uuden linjauksen keskeiset asiat?

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on linjauksen mukaan jatkossa sote-maakunnilla, joita on uuden mallin mukaan 21 ja Helsinki.

Hallitusohjelmaan mukaan niitä piti olla 18, mutta Uudenmaan maakunta päätettiin jakaa viiteen osaan viime vuoden lopulla. Uudessa mallissa Uusimaa on jaettu neljään sote-maakuntaan ja Helsingin kaupunkiin.

Tämän lisäksi Suomi on jaettu viiteen yhteistoiminta-alueeseen, jotka tarjoavat erityistason palveluita.

Tällä hetkellä vastuu sote-palveluista on kunnilla tai kuntayhtymillä, joita on Suomessa vajaa 200. Sote-uudistuksessa kyseessä on siis suuri sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittäminen.

2. Mitkä ovat sote-maakunnan vastuualueet ja ketkä asioista päättävät?

Sote-maakunnan tehtävä on uuden mallin mukaan järjestää alueen sosiaali- ja terveden huollon palvelut sekä pelastustoimi.

Sote-maakunnalla on yksi päätöksenteko, johto ja rahoitus. Ylin päättävä toimielin sote-maakunnassa on valtuusto, joka valitaan maakuntavaaleilla.

3. Miten eroaa Sipilän hallituksen sote-mallista?

Erona Sipilänhallituksen sote-malliin on aluejaon muuttuminen. Sipilän hallitus esitti 18 sote-palveluita järjestävää maakuntaa, jossa Uudenmaan maakunta oli mukana yhtenä kokonaisena alueena. Marinin hallituksen mallissa on Helsingin kaupungin lisäksi 21 sote-maakuntaa, kun Uusimaa on jaettu viiteen osaan.

Marinin hallituksen mallissa luovutaan paljon puhuttaneesta valinnanvapaudesta, joka olisi tuonut terveydenhuollon yksityiset yritykset vahvasti mukaan sote-palveluihin. Uudessa mallissa päävastuu palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on julkisella sektorilla. Sote-maakunta voi silti hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja myös yksityiseltä palvelutuottajalta.

Erona Marinin hallituksen mallissa on myös se, että ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei sisällytetä sote-maakunnan tehtäviin.

4. Miten rahoitus hoidetaan?

Sote-maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukselle ja osin asiakas- ja käyttömaksuille. Maakuntia varten ollaan myös valmistelemassa verotusoikeutta, jonka kautta voitaisiin kerätä varoja myös sote-palveluiden järjestämiseen.

5. Mihin sote-maakuntaan sijoittuu Itä-Savon sairaanhoitopiiri?

Tunteita herättänyt Savon maakuntien jakautuminen sote-uudistuksessa ei selvinnyt vielä perjantaina. Kysymys on siitä, kuuluuko Itä-Savon sairaanhoitopiiri uudessa mallissa Pohjois- vai Etelä-Savon sote-maakuntaan.

Tähän pyydetään vastauksia lausuntokierrokselta, jonka jälkeen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kohtalo selviää.

6. Miten sote nyt etenee?

Marinin hallituksen esitys sote-uudistuksesta lähetetään lausuntokierrokselle kesäkuun puolessa välissä. Sote-lait on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn joulukuussa.

Jos eduskunta hyväksyy esityksen aikataulussa, hallituksen suunnitelman mukaan maakuntavaalit järjestettäisiin alkuvuodesta 2022 ja uudet tehtävät siirtyisivät sote-maakunnille 1. tammikuuta 2023.

