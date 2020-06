Kiuruveden hoivakodissa menehtyi keväällä lähes puolet asukkaista – nyt koronatilanne on vakaa ja vanhukset saavat jälleen tavata omaisiaan

Vanhukset saavat nyt tavata läheisiään turvallisessa ympäristössä, kuten ulkoilun yhteydessä. Vierailijat saavat suojavarusteet ja ohjeistuksen niiden pukemiseen hoivakodilta. Arkistokuvassa on Kallionsydämen hoivakoti huhtikuussa.

Poliisi on aloittanut asiassa tutkinnan. Kallionsydämen henkilöstön määrää on vähennetty.

Ylä-Savossa Kiuruvedellä Kallionsydämen hoivakodissa yritetään palata takaisin arkeen.

Ylä-Savon sotekuntayhtymän hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen kuvailee Kallionsydämen tilannetta Ylelle sähköpostitse hyvin rauhalliseksi.

– Toimintaa vakiinnutetaan ja normalisoidaan Ylä-Savon sotekuntayhtymän toiminnaksi. Olemme palaamassa uuteen normaaliin, eli uuteen arkeen hoivakodissa, Mikkonen kirjoittaa.

Kallionsydämen hoivakodissa menehtyi kevään aikana koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin yhteensä 12 vanhusta. Poliisi on aloittanut asiassa tutkinnan, eikä kuntayhtymä halua kommentoida poliisitutkintaa tässä vaiheessa.

Poliisi on kertonut aiemmin, että tutkinnassa tullaan selvittämään eri toimijoiden vastuita sekä niiden toteutumista tartuntatautilain mukaisessa toiminnassa epidemiatilanteessa.

Hoivakoti kuului vielä keväällä Attendolle, mutta kuntayhtymä otti sen toiminnan haltuunsa pääsiäisen alla 9. huhtikuuta. Siirto tehtiin, koska aluehallintoviraston ja Valviran mukaan asiakas- ja potilasturvallisuus hoivakodissa oli vaarantunut. (siirryt toiseen palveluun)

Kiuruveden lisäksi hoivakotikuolemista on uutisoitu muun muassa pääkaupunkiseudulla Kontulan seniorikeskuksessa, Mehiläisen hoivakodissa Espoossa, Diakonissalaitoksen Sanerva-kodissa sekä Töölön seniorikeskuksessa.

Vanhukset voivat tavata läheisiään ulkoillessa

Kallionsydämen hoivakodissa on 30 asukaspaikkaa, mutta lähes puolet niistä on edelleen tyhjillään. Henkilöstön määrää on vähennetty suhteessa asiakasmäärään. Uusien asukkaiden ottamista arvioidaan myöhemmin.

Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen kirjoittaa sähköpostissaan, että tilanne on tartuntojen osalta vakaa.

– Testausten perusteella 16 asiakasta ja henkilöstö ovat koronanegatiivisia. Testaukset uusitaan tarvetta vastaavasti oireiden perusteella.

Hoivakodin toiminta on jaettu edelleen kahteen osaan tilojen sekä asiakkaiden ja henkilöstön osalta. Järjestelyn jatkoa arvioidaan ensi viikolla.

Asukkaat saavat liikkua ja ruokailla omalla puolellaan olevissa yhteisissä tiloissa.

– He ovat olleet iloisia ja tyytyväisiä siitä, että voivat tavata muita hoivakodin asukkaita, Mikkonen kuvailee.

Koronarajoituksia on purettu hieman myös omaisten osalta. Vanhukset saavat nyt tavata läheisiään turvallisessa ympäristössä, kuten ulkoilun yhteydessä. Vierailijat saavat suojavarusteet ja ohjeistuksen niiden pukemiseen hoivakodilta.

Läheisiä voi tavata myös terassin lasin läpi. Yhteyttä voi pitää lisäksi puhelimella ja etäyhteydellä.

Kallionsydämen toimintaa ohjaavat edelleen tarkat hygieniaohjeet ja asiantuntijoiden käynnit. Myös muuta tukea on järjestetty.

– Psykososiaalista tukea järjestetään edelleen tarvetta vastaavasti asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle, Mikkonen kirjoittaa.

Aiheesta voi keskustella 7.6. klo 23.00 saakka.

