BBC:n uusi pääjohtaja on jälleen mies – ensitöinä säästöt ja vääntö lupamaksurahoista Boris Johnsonin hallituksen kanssa

Uusi pääjohtaja Tim Davie on tehnyt pitkän uran BBC:ssä. Kuva on otettu helmikuussa 2012. Rex Features / AOP

Britannian yleisradioyhtiö BBC on saanut uuden pääjohtajan alkuvuodesta yllättäen erostaan ilmoittaneen Tony Hallin tilalle. Uusi pääjohtaja on 53-vuotias Tim Davie, joka on pitkän linjan BBC:n työntekijä.

Nimitys on pettymys niille, jotka odottivat, että BBC:n johtoon nousisi viimein nainen. Yhtiön pääjohtajan paikalla ovat BBC:n koko historian ajan istuneet miehet, huomauttaa muun muassa The Guardian -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun).

Viimeksi Davie on johtanut BBC Studios -yksikköä, joka myy ohjelmia ulkomaille.

Tehtävässään hän on tienannut niin hyvin, että pääjohtajaksi siirtyessä hänen vuosipalkkansa putoaa 75 000 punnalla eli yli 83 000 eurolla. BBC:n uutisen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Davien saama vuosipalkka on silti 75 000 puntaa suurempi kuin edeltäjällä Hallilla, ja yhteensä 525 000 puntaa eli yli 585 000 euroa.

Tosin ensimmäisen vuoden ajan vuosipalkka on BBC:n mukaan "vain" 450 000 puntaa yhtiön johtajien tekemän jäädytyssopimuksen vuoksi.

Erostaan tammikuussa ilmoittaessaan Tony Hall sanoi olevan tärkeää, että seuraaja voidaan valita uudesta toimilupakaudesta hallituksen kanssa käytävien neuvottelujen kannalta otolliseen aikaan. Nykyinen toimilupa on voimassa vuoteen 2027 saakka. BBC:n toiminnan rahoituksen yllä on kuitenkin synkkiä pilviä jo lähivuosina.

Boris Johnsonin johtama konservatiivihallitus on väläytellyt lupamaksurahoituksen (siirryt toiseen palveluun) nykyisen tuoton vaarantavia ajatuksia, ja Daviea odottaakin tiukka vääntö BBC:n rahoituksen tulevaisuudesta. Toimilupakauden puolivälitarkastelussa ratkeaa lupamaksurahoituksen tulevaisuus vuodesta 2022 eteenpäin.

Johnson on kyseenalaistanut nykyisen lupamaksurahoituksen ja sanonut hallituksensa harkitsevan rangaistusten poistamista lupamaksupinnareilta. Viime syksyn parlamenttivaalikampanjan aikana Johnson uhosi vievänsä BBC:ltä lupamaksuvarat.

Luvassa tukku vaikeita tehtäviä

Uutta pääjohtajaa odottavat myös säästöt. Edeltäjä Hallin mukaan BBC:n täytyy tämän vuoden aikana löytää toimintamenoistaan 125 miljoonan punnan säästöt. Lunta tupaan on luvassa myös, kun nyt lupamaksuista vapautetuilta yli kolmelta miljoonalta yli 75-vuotiaalta britiltä pitäisi tulevaisuudessa periä maksu.

Lisäksi urakkaa riittää BBC:n maineen kohentamisessa. Yhtiö on saanut kielteistä julkisuutta esimerkiksi joidenkin työntekijöiden poikkeuksellisen muhkeiden palkkojen, naisten ja miesten epätasa-arvoisen kohtelun ja yhteiskunnan monimuotoisuuden heijastamattomuuden vuoksi.

Poliitikot niin vasemmalta kuin oikealta taas näkevät BBC:n toiminnassa puolueellisuutta.

Toisaalta koronapandemia on Britanniassa osoittanut julkisen palvelun yhtiön merkityksen kriisiaikoina ja tuonut BBC:lle lisää yleisöä. Uusi pääjohtaja Davie sanoo yhtiön uutisten haastattelussa, ettei BBC:n merkitys koskaan ole ollut yhtä suuri kuin viimeksi kuluneiden kuukausien aikana.

Samalla hän toteaa myös BBC:n tarpeen muuttua.

– Tulevaisuudessa meidän on nopeutettava muutosta, jotta pystymme palvelemaan kaikkia yleisöjämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, Davie linjaa.

Davie aloittaa uudessa tehtävässään 1. syyskuuta.

