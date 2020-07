THL:n asiantuntijat tarkistivat villeimmät koronasalaliittoteoriat – "Ei pidä paikkaansa, tämä väite menee ufo-kategoriaan"

Yle Uutiset keräsi yhteen suomalaisten keskuuteen levitettyjä koronasalaliittoteorioita ja kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoilta, pitävätkö ne paikkansa.

Teorioita kommentoivat THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane ja THL:n erikoistutkija Jonas Sivelä, joka on erikoistunut salaliittoteorioiden tutkimukseen.

Väite: Suomi on keskellä maailmansotaa, jota käydään biologisella aseella nimeltään koronavirus.

Jussi Sane: Ei pidä paikkaansa.

Jonas Sivelä: Jos puhutaan "hyvistä" salaliittoteorioista siinä mielessä, että niihin uskottaisiin, niistä löytyy aina useita eri elementtejä, jotka tekevät niistä koukuttavia ja uskottavia. Tästä väitteestä puuttuvat sekä koukuttavuus että uskottavuus.

Väite: Yhdysvallat kehitti koronaviruksen aseeksi Kiinaa vastaan / Koronavirus on Naton kehittämä taisteluvirus, jolla Nato terrorisoi useita eri maita.

Jussi Sane: Ei pidä paikkaansa.

Jonas Sivelä: Ei ole näyttöä, joka väitteitä tukisi.

Väite: Uusi koronavirus on ihmisen toimesta tahallaan kehitetty wuhanilaisessa laboratoriossa.

Jussi Sane: Tästä ei ole esitetty mitään konkreettisia todisteita. Suhtaudun asiaan aika epäilevästi.

Väite: Koronapandemian takana ovat Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelut. Valtion salaseurat kuten Yhdysvalloissa FBI ja CIA ovat valmistelleet koronapandemiaa pitkään.

Jussi Sane: Ei pidä paikkaansa. Tämä politiikkaan ja ulkopolitiikkaan liittyvä väite menee ufo-kategoriaan. Eikös tämä ole sitä informaatiovaikuttamista.

Jonas Sivelä: Perinteiset perussalaliittoteoriat monesti synkkaavat toistensa kanssa: aihe vaihdetaan, mutta muuten narratiivit ja toimijat on samoja, eli ne samat kolmikirjaimiset toimijat löytyvät aina taustalta. Uskon, että ihmiset osaavat tunnistaa tällaiset väitteet.

Väite: Koronapandemia on 5G-teknologian syytä.

Jonas Sivelä: Tämä ei meidän tietomme mukaan missään nimessä pidä paikkaansa. Tämä on yleisin salaliittoteoria, johon törmäämme. Teorian taustalla on ajatus, että 5G jollain tavalla edistäisi koronaviruksen olemassaoloa tai tarttumista, niin että joko 5G altistaa taudille tai sitten koronaviruksella väitetysti peitellään "jotain muuta 5G-verkon aiheuttamaa tautia". Tämän salaliittoteorian tueksi on tuotu esimerkiksi ajatus siitä, että Afrikan vähäinen koronavirustilanne muka johtuisi siitä, ettei siellä ole 5G-verkkoja niin paljon.

Väite: Microsoftin perustaja Bill Gates on kehittänyt koronavirusta voidakseen asentaa mikrosiruja ihmisten päähän.

Jussi Sane: Ei pidä paikkaansa. Kyllä aikamoisia väitteitä on.

Jonas Sivelä: Ei ole sellaista tutkimusnäyttöä, joka tukisi tuota väitettä.

Väite: Kaikkeen Suomen valtiollisten tahojen, kuten THL:n, tuottamaan koronatietoon pitää suhtautua epäilevästi. THL on salaliitossa koronavirusta levittävien pimeiden voimien, lääketeollisuuden ja globaalin eliitin kanssa.

Jussi Sane: Eihän tämä pidä paikkaansa, tietenkään. Totta kai vapaassa yhteiskunnassa saa ja pitää pystyä kritisoimaan ja haastamaan THL:n ajatuksia, se on ihan selvää. Yleisesti, väite että kaikki maailman kansanterveysinstituutit olisivat lääkeyhtiöiden kanssa samassa porukassa suunnittelemassa ilkeyksiä, ja että asiantuntijat joka puolelta maailmaa olisivat samassa salaliitossa keskenään, on epäuskottavaa.

Jonas Sivelä: Esimerkiksi "Illuminati" on vanhan koulukunnan salaliittoteoriaa. Monesta niistä voidaan suoraan sanoa, että niiden todellisuuspohja ei ole vankka. Mutta tänä päivänä salaliittoteorioista tekee jossain määrin hankalampia se, että niitä on muokattu ja ne ovat tulleet lähemmäs todellisuutta. Jos katsotaan koronaa, illuminati-teoriat eivät ole yleisimpiä, vaan kaikkein yleisin on ajatus siitä, että 5G-verkko jollain tavalla edesauttaisi koronaviruksen leviämistä ja olemassaoloa. Ylipäätään salaliittoteorioiden toimijat ja sisältö on ehkä nykyään jonkin verran lähempänä todellisuutta kuin ennen. Se tekee tilanteesta hankalan, koska niitä on nykyään vaikeampi erottaa ihan totaalisesta hölynpölystä.

Jussi Sane: Tästä kyseisestä väittämästä: koronavirusepidemia on uusi tilanne, jossa kukaan ei tiedä asioita varmaksi ja koko ajan opitaan lisää. Kuuluu normaaliin tiedonkarttumisprosessiin ja tieteellisen tiedon arviointiin, että asiantuntijat voivat tehdä arvioita, ja viikon-parin päästä arvio onkin kääntynyt päälaelleen. Se kuuluu asiaan. Mutta jotkut ihmiset voivat kyseenalaistaa luottamustaan, koska jokin asiantuntijataho sanoi ensin yhtä, sitten toista. On tärkeää kommunikoida, että tämä on normaalia ja näin se prosessi menee, kun tulee uusi ilmiö. Sitten toinen asia on syvään juurtunut skeptisismi, uskomus siitä, että valtiot ovat salaliitossa keskenään. Välillä nämä asiat voivat sekoittua ja joku voi hypätä salaliittoleiriin, koska hän ei ymmärrä tiedon karttumista ja epävarmuutta.

Jonas Sivelä: Juurikin näin. Vaikka monet ihmiset tietävät, että ilmeiset salaliittoteoriat ovat niin sanottua hölynpölyä, silti niistä voi jäädä joku pieni siemen itämään ja ne voivat joissain tapauksissa muokata asenteita.

Väite: Suomessa koronavirukseen kuolleita on todellisuudessa kymmeniä tai satoja kertoja enemmän kuin THL kertoo.

Jussi Sane: Ei pidä paikkaansa. Mutta kaikista näistä väitteistä tämä on lähimpänä totuutta: kun on päällä tällainen tilanne, tilastot elävät ja niissä on viivettä. On mahdollista, että joitakin kuolemia esimerkiksi hoivakodeissa jää raportoimatta ja niistä raportoidaan viiveellä. Eli sinänsä kuolemien määrä voi olla todellisuudessa suurempi kuin tällä hetkellä tiedetään, mutta kymmen- tai satakertainen - ei pidä paikkaansa. Näkisimme sen kyllä. Jos THL:n omissa tilastoissa on virhe, tieto näkyisi Tilastokeskuksen tilastoissa.

Jonas Sivelä: Kuten Jussi sanoi, tällaiset väitteet ovat hankalia. Voi käydä niin, että kolme, neljä tai kymmenen kuolemaa on jäänyt rekisteröimättä. Mutta jos nämä väitteet rakennetaan kymmen- tai satakertaisuuksien varaan, niin toki ne voivat saada ei-niin-perusteltua tukea yleisöltä.

Väite: THL pimittää ja vääristelee koronavirukseen liittyviä tietoja.

Jussi Sane: Ei pidä paikkaansa. Tämä väite liittyy tuohon aikaisempaan. Kun meidän tietojen julkaisun aikataulujamme kyseenalaistetaan, paljon siitä menee normaalin valtion byrokratian piikkiin. Tietojen julkaisuprosessissa on mukana useita eri toimijoita, eikä THL yksin päätä, milloin saa laittaa mitäkin ulos. On selvä asia, että joskus voisi tietoja julkaista nopeammin, ja joskus voisi olla avoimempi jonkun asian suhteen, mutta ei salaliittomielessä. Valitettavasti tätä tapahtuu, kun tehdään asioita nopeasti ja tilanne elää. Mutta tahallinen tietojen pimittäminen ja vääristäminen ei pidä paikkaansa.

Väite: Suomessa riehuu paljon vaarallisempi virus kuin Venäjällä.

Jussi Sane: Ei ole näyttöä.

Väite: Kukaan ei saa missään tapauksessa ottaa tulevaisuudessa valmistuvaa koronarokotetta. Tuleva koronarokote on vaarallinen ja sen avulla injektoidaan ihmisiin pimeitä asioita.

Jonas Sivelä: Ei pidä paikkaansa. Meillä ei ole mitään sellaista tietoa, joka voisi missään nimessä tukea tällaista väitettä. On myös vaikea ottaa kantaa sellaiseen asiaan, jota ei ole olemassa eli koronavirusrokotteeseen. Siinä mielessä väite on täyttä spekulaatiota. Rokotteiden turvallisuustutkimus ennen niiden käyttöönottoa on niin perusteellinen, ettei ainakaan pimeitä asioita injektoida ihmisiin.

Jussi Sane: Käytännössä tämä sama väite voi liittyä mihin tahansa rokotteeseen. Eli voisi ottaa koronan pois ja laittaa tilalle minkä tahansa: polion, tuhkarokon tai hepatiitti A:n ja todeta saman asian, eli tämä väite on ihan yhtä roskaa. Kun rokotteita kehitetään, ne käyvät läpi hyvin tarkkaa sääntelyä ja useita eri vaiheita. Kun ne tulevat markkinoille, ne on varmasti testattu, eli ihmisiin ei injektoida pimeitä asioita.

Väite: Rokotukset ylipäätään sisältävät elohopeaa ja muita raskasmetalleja.

Jonas Sivelä: Ei pidä paikkaansa. Aiemmin rokotteissa käytettiin elohopeajohdannaisia säilytysaineena, mutta nykyään ei. Sen sijaan rokotteissa voi olla pieniä määriä erilaisia säilytysaineita, jotka suojaavat rokotteita vierailta taudinaiheuttajilta. Mutta niitäkin käytetään hyvin harvoin. Säilytysaineiden pitoisuudet ovat niin pieniä, etteivät ne tee rokotetta myrkyllisiksi. Ihmiset saavat näitä samoja aineita paljon enemmän ympäristöstä kuin rokotteista.

Väite: Rokotukset aiheuttavat autismia.

Jonas Sivelä: Ei pidä paikkaansa. Ei ole olemassa sellaista tutkimusta, joka tukisi tätä väitettä. Tätä on tutkittu lukuisissa kattavissa tutkimuksissa, eikä mistään ole löytynyt minkäänlaista yhteyttä rokotteiden ja autismin välillä. Tämä väite perustuu tutkija Andrew Wakefieldin 1990-luvun lopussa julkaisemaan tutkimukseen, joka vedettiin pois, koska se todettiin virheelliseksi. Sittemmin Wakefield menetti lääkärinoikeutensa.

Jussi Sane: Ei pidä paikkaansa. Tämä on mielenkiintoinen tapausesimerkki siitä, mitä yksi virheellinen takaisin vedetty tutkimus on aiheuttanut. Aiheesta on tehty valtavia väestötutkimuksia, mutta niissä ei löydy edes signaalia siitä, että väite olisi totta. Silti aiheesta on tehty tutkimuksia vielä viime vuosinakin. Melkein yhtä hyvin voisi väittää, että Aurinko kiertää Maata, eikä toisinpäin. On surullista, että edelleen käytetään resursseja saman väitteen tutkimiseen ja todetaan, ettei se pidä paikkaansa. Silti teoria elää edelleen.

Jonas Sivelä: Kyllä, juuri kuten Jussi sanoi. Tällä hetkellä fakta on se, että olemassa olevat tutkimukset ovat niin kattavia, ettei ole minkäänlaista epäselvyyttä siitä, etteikö MPR- rokote eli tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokote olisi täysin turvallinen.

Väite: Rokotteita ei ylipäätään saa ottaa, koska Illuminati on niiden takana

Jonas Sivelä: Tämä menee härskeimpien väitteiden ryhmään. Ei ole olemassa tutkimuksia, jotka tukisivat tällaisia väitteitä.