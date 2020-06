Tampereella on viikonloppuna kaksi eri Black Lives Matter -tukimielenilmausta

Kummallakin mielenilmauksella on eri järjestäjät.

Tampereella on viikonloppuna kaksi eri Black Lives Matter -tukimielenosoitusta. Mielenilmaukset ovat lauantaina ja sunnuntaina iltapäivällä Keskustorilla

Tiedonantajan mukaan (siirryt toiseen palveluun)mielenosoituksilla on eri taustavoimat, mutta aihe on sama.

Lauantaina on George Floyd Solidarity Action And Memorial -mielenilmaus. Sunnuntaina puolestaan on Black Lives Matter -tukimielenosoitus.

Järjestäjät muistuttavat, että paikalla saa olla enintään 500 ihmistä koronariskin takia.

Yhdysvalloissa mielenosoittajat ovat vastustaneet poliisiväkivaltaa, rasismia ja mustaihoisten yhteiskunnassa kokemaa syrjintää. Tapahtumat käynnistyivät, kun mustaihoinen George Floyd kuoli valkoisen poliisin tukehduttamana pidätystilanteessa.

Tällä viikolla Helsingin Senaatintorilla järjestettiin mielenosoitus, johon osallistui poliisin arvion mukaan yli 3 000 henkilöä.

Poliisi kehotti järjestäjiä päättämään tapahtuman kohonneen koronavirustartuntariskin vuoksi. Poliisin mukaan järjestäjä kuulutti tämän jälkeen yleisölle mielenosoituksen päättyneen.

Lue lisää:

Yli 3000 ihmistä Senaatintorille kerännyt rasismin vastainen mielenosoitus päättyi poliisin kehotuksesta – osa marssi vielä keskustassa

"Snapchatit ja vastaavat ovat täynnä mielipiteitä tästä asiasta" – Näin nuoret kommentoivat Yhdysvalloista alkanutta rasismin vastaista kamppailua

Tästä Minneapolisin mielenosoituksissa on kyse: ”Meistä tuntuu kuin polvi olisi meidän kaikkien niskalla”, kuvaa tilannetta paikallispoliitikko

Aktivisti Fatima Verwijnen toivoo, että George Floydin kuoleman aiheuttama keskustelu ei jää lyhyeksi ilmiöksi: “Me toivotaan, että tästä tulisi rasismin #metoo”

Instagram täyttyy mustista kuvista, kun ihmiset ottavat kantaa George Floydin kuolemaan – Helsingissä rasismin vastainen mielenosoitus keskiviikkona