Yle Areenassa seurattavat mustarastaat saivat renkaat nilkkoihinsa – ehdota nimeä Mintun ja Villen pesueelle

Pesänrakennusta, munimista, haudontaa ja poikasten kasvua on seurattu toukokuun puolestavälistä. Poikaset jättävät pesän noin viikon sisällä.

Turkulaiskodin pihaan pesiytyneen mustarastaan poikaset rengastettiin tänään. Pesän viidestä munasta kuoriutui neljä poikasta toukokuun viimeisenä perjantaina.

Kyseessä ei ole mikä tahansa poikue, sillä mustarastaita on seurattu Yle Areenassa toukokuun puolestavälistä alkaen. Rastaselämä on kiinnostanut katsojia kovasti. Livelähetys on käynnistetty jo lähes 220 000 kertaa.

Tiedot rengastettavista linnuista lähetetään Luonnontieteellisen keskusmuseon (siirryt toiseen palveluun) tietokantaan. Linnun löytyessä rengastaja ja löytäjä saavat tiedon, missä ja milloin lintu on rengastettu sekä tiedot sen löytöpaikasta.

BirdLife Suomen rengastajan Raimo Hyvösen mukaan tämän kokoiset linnut rengastetaan usein noin viikon ikäisenä.

– Isot linnut voivat pysyä pesässä jopa kuukauden, mutta pienemmät voivat lähteä alle viikon ikäisinä.

Poikasilta mitataan paino ja siiven mitta. Noin viikon ikäinen mustarastas painaa reilut 50 grammaa.

Hyvönen uskoo, että linnut lähtevät pesästä viikon sisällä. Niihin aikoihin päättyy myös seuranta Areenassa.

Turkulaiskodin halkopinon rastasemo ja oletettu isälintu nimettiin keväällä Mintuksi ja Villeksi. Miten nimeämme poikaset ennen kuin ne liitävät maailman tuuliin?

Voit ehdottaa poikasille nimeä jutun alla keskustelussa, joka on avoinna lauantaihin kello 23:een saakka.