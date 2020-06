"Harmittaa erittäin paljon", sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä – keskustavaikuttajat pitävät Kulmunin eroa suoraselkäisenä tekona

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin eroilmoitusta valtiovarainministerin tehtävästä pidetään keskustapuolueessa suoraselkäisenä vastuunkantona ja kovana päätöksenä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kommentoi Ylelle pitävänsä Kulmunin eroa harmittavana.

– Harmittaa erittäin paljon.

Lintilä sanoo Kulmunin tehneen todella kovan päätöksen ja ilmeisesti katsoneen, että puolueen etu olisi muutoin vaarantunut.

– Hän on tehnyt tilannearvion ja kyllä minä kunnioita häntä siitä, että hän toimi noin ryhdikkäästi.

Lintilän toteaa, että jää nähtäväksi, mitä Kulmunin ero merkitsee keskustan tulevaisuudelle. Lintilän mukaan juuri nyt tärkeintä on, että hallituksen toimintakyky turvataan. Ratkaisun Kulmunin seuraajasta valtiovarainministerinä tekee eduskuntaryhmä ja puoluehallitus.

– On tärkeää että ratkaisut saadaan tehtyä verrattain nopeasti. Lisäbudjetti on juuri saatu valmiiksi ja budjettiriihtä valmistellaan kovaa vauhtia. Mahdollisimman nopeasti pitää normalisoida poliittinen tilanne valtioneuvoston piirissä.

Lintilä ei halua ottaa suoraa kantaa, kiinnostaako valtiovarainministerin salkku häntä itseään.

– Kaikkiin valtioneuvoston tehtäviin on varmasti suurimmalla osalla ryhmän jäsenistä mielenkiintoa.

Hän ei myöskään suostu spekuloimaan keskustan puheenjohtajan vaihtumisella.

– Puoluekokous on syyskuussa ja se jää nähtäväksi ketkä ovat ehdolla. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Katri Kulmuni.

Antti Kaikkonen: Vastuunkantajan ratkaisu

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kommentoi Kulmunin eroa Facebook-sivullaan.

– Päivä on surullinen koko keskustajoukkueelle. Katri Kulmunin päätös jättää ministerin tehtävänsä oli iso ja raskas, Kaikkonen kirjoittaa.

– Mutta se oli vastuunkantajan ratkaisu.

– Tiedän, että Katri on ottanut tehtävänsä valtiovarainministerinä ja puolueemme puheenjohtajana äärimmäisen vakavasti. Molempia pestejään hän on hoitanut hyvin. Vaikeissa oloissa hän on tehnyt työssään kaikkensa meidän suomalaisten puolesta.

– Joukkuepelaajana hän on tavoitellut yhteistä etua. Tästä taitaa kertoa myös tämän päivän ratkaisu, josta Katri kertoi suorin selin.

Kaikkonen kirjoittaa, että keskusta jatkaa hallituksessa ja että jatkoaskeleet otetaan koko joukkueen voimin. Kaikkosen mukaan tähän joukkueeseen kuuluu jatkossakin keskeisellä tavalla myös Katri Kulmuni.

Eeva Kalli: Ei kantaa seuraajasta

Kansanedustaja ja keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli (kesk.) sanoo pitävänsä Kulmunin eroa inhimillisesti kovana päätöksenä kohtuuttomassa tilanteessa.

– Ero kuvaa Kulmunin tapaa toimia ja kantaa vastuuta. En ota kantaa siihen, kuka valitaan hänen tilalleen valtiovarainministeriksi. Asiasta päättävät puoluehallitus ja keskustan eduskuntaryhmä todennäköisesti pikapuoliin, Kalli sanoo.

– Hänen aikanaan keskustassa on laitettu liikkeelle monia hyviä uudistuksia. Samalla on myönnettävä, että tilanne on vaikea ja kannatuslukemat alhaalla. Viesti ei ole mennyt läpi, Kalli sanoo.

Keskustanuoret: Suoraselkäinen teko

Suoraselkäiseksi asiaa kommentoi keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen tiedotteessaan.

– Kulmuni teki suoraselkäisen teon. Hän päätyi kunnioitettavaan ratkaisuun, jossa hän laittoi suomalaisen kansanvallan periaatteet ja keskustan uskottavuuden oman ministerinsalkkunsa edelle, Markkanen kirjoittaa.

Markkasen mukaan ero oli karu tapa todistaa, kuinka politiikka voi olla raadollista.

Markkanen tituleeraa Kulmunia kansanliikkeen kasvatiksi, jonka kuitenkin toivotaan johtavan puoluetta syksyn puoluekokoukseen asti. Tiedotteen loppuosassa aprikoidaankin jo, millaista on tulevaisuuden keskustalaisuus.

"Politiikka kohtuuttoman raskas laji"

Keskustan lappilainen kansanedustaja Markus Lohi kommentoi Torniosta kotoisin olevan Kulmunin eroa yllättäväksi, koska hänen mielestään tapahtumat johtivat siihen kovin nopeasti. Myös Lohi pitää politiikkaa raskaana lajina.

– Tuli mieleen ensimmäisena, että inhimillisesti ajateltuna tämä politiikka on kohtuuttoman raskas laji, Lohi kommentoi.

Lohi sanoo ymmärtävänsä Kulmunin ratkaisun ja toivottaa hänelle voimia raskaassa tilanteessa. Hän myös toivoo, että Kulmuni jatkaa puolueen puheenjohtajana.

"Vielä ei ole aika pohtia seuraajaa"

Keskustan peräpohjolan piirissä Kulmunin erouutinen otettiin vastaan järkyttyneinä, sanoo puheenjohtaja Tanja Joona. Lapissa on iloittu ministeristä.

– Tänään jos koskaan voi sanoa että politiikka on joskus surullista. Toivomme voimia ja jaksamista Katrille tänä raskaana aikana, Joona sanoo.

Joonan mukaan on vielä vaikea arvioida, miten ero vaikuttaa Lapin edunvalvontaan. Kulmuni kertoi erostaan puoluehallituksen viestiryhmässä hieman ennen kolmea iltapäivällä. Joonan mukaan vielä ei ole aika pohtia seuraajaa.

– Ymmärrän että uusi ministeri täytyy valita, mutta uskon että kaikki ovat nyt aika järkyttyneitä.

Eroilmoitus oli "pommi".

Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärvi kutsuu Kulmunin eroilmoitusta pommiksi.

– Olen kyllä tiedostanut, että tilanne on hankala ja haastava, mutta tällainen ei ole käynyt mielessäkään.

Salmijärvi on puolueen hallituksen jäsen, ja torstaina oli kokous, mutta siellä ei Salmijärven mukaan asiasta ollut mitään puhetta.

– Kyllä tämä tuli täysin puun takaa. Ajatukset ovat vielä hakusessa.

Seuraavaksi keskusta alkaa miettiä, kuka jatkaa valtiovarainministerin tehtävässä. Keskustan puheenjohtajana Kulmuni ilmoitti pysyvänsä.

– Kyllä me tuetaan puheenjohtajaa tehtävässään. Katri on ollut aina suoraselkäinen tehtävässään. Meillä on tulossa syksyllä puoluekokous ja katsotaan, mikä on sitten tilanne, Salmijärvi sanoo.

