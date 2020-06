Analyysi: Liian paljon liian nopeasti – Katri Kulmunin kujanjuoksu päättyi haaksirikkoon  

Katri Kulmuni on johtanut keskustaa yhdeksän kuukautta ja koko hänen puheenjohtajakauttaan on leimannut epävarmuus ja epätoivo.

Keskustan puoluekokous otti syyskuussa 2019 valtavan riskin, kun se valitsi kokemattoman, juuri 32 vuotta täyttäneen Katri Kulmunin puoluejohtajaksi.

Keskusta kärsi huhtikuun 2019 eduskuntavaaleissa historiallisen suuren vaalitappion. Neljä vuotta pääministeri-puoluejohtajana huhkinut Juha Sipilä heitti pyyhkeen kehään ja jätti puoluejohtajan tehtävän kesken kauden.

Sipilä vei keskustan mukaan vaalivoittaja Antti Rinteen (sd.) vasemmistovetoiseen viiden puolueen hallitukseen. Käytännön hallituspolitiikka jäi kuitenkin muiden huoleksi.

Torniosta kotoisin oleva Kulmuni valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran kevään 2015 vaaleissa lähes 10 000 äänen voimalla.

Keskustalle vaikeissa kevään 2019 vaaleissa Kulmuni uudisti kansanedustajan valtakirjansa, vaikka hänen henkilökohtainen äänisaaliinsa hieman rapisi. Lähes 9 000 ääntä Lapista oli kuitenkin keskustan valtakunnallisen romahduksen keskellä hyvä tulos.

Lappilaiset tukijat olivat eturivissä nostamassa Kulmunia keskustan johtoon, kun Sipilän eroilmoitus avasi puheenjohtajakisan.

Keskustan varapuheenjohtajaksi vuonna 2016 noussut kansanedustaja Katri Kulmuni oli saanut Rinteen hallituksessa elinkeinoministerin salkun.

Kulmunin kujanjuoksussa lopulta kohtalokkaaksi noussut työ- ja elinkeinomisteriön kustantama esiintymisvalmennus alkoi kesällä 2019 puheenjohtajakampanjan aikana.

Kun Kulmuni tänään perjantaina ilmoitti eroavansa valtiovarainministerin tehtävästä, hän tunnusti virheeksi sen, että valtion varoista maksettua esiintymiskoulutusta oli käytetty myös puheenjohtajakisaan valmistautumisessa.

Kulmuni nosti puheenjohtajakampanjansa kärkeen aluepolitiikan. Pohjoisen äänillä hän kukisti Kouvolan jäähallissa pidetyssä ylimääräisessä puoluekokouksessa puolustusministeri Antti Kaikkosen äänin 1 092–829.

Pääministeri Antti Rinteen eroon johtanut poliittinen taistelu joulukuun alussa 2019 paljasti Katri Kulmunin epävarmuuden ja poliittisen kokemattomuuden.

Kulmuni selvisi vaikeasta tilanteesta muun muassa eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen vahvalla tuella. Uutiskuvissa Kulmunin epävarma esiintyminen tuli kuitenkin kaikille näkyväksi.

Rinteen hallitusta seuranneessa Sanna Marinin (sd,) hallituksessa Kulmuni istui valtiovarainministerin avainpaikalle. Pääministerin sijainen hän oli ollut jo Rinteen hallituksen viimeiset kuukaudet.

Uutena puoluejohtajana Kulmuni ei saanut keskustan kannatusta nousuun.Kulmunin puheenjohtajakaudella keskustan kannatus on räpeltänyt selvästi viime eduskuntavaalien surkean tuloksen alapuolella.

Keskustan heikko kannatuskehitys on nakertanut Kulmunin asemia puolueen sisällä.

Virallisissa arvioissa on korostettu, että puolueen kannatuksen nostaminen vaatii pitkäaikaista uudistustyötä, mutta kärsimättömyys on alkanut kasvaa, kun kuntavaaleihin on aikaa enää vajaa vuosi.

Keskustan puoluekokouksen oli alun perin tarkoitus alkaa tänään Vantaalla. Koronakriisin vuoksi puoluekokous päätettiin maaliskuussa siirtää syyskuun alkuun ja kokouskaupungiksi vaihtui Oulu.

Kulmuni ilmoitti tänään, että hän jatkaa keskustan puheenjohtajana. Vastausta ei vielä saatu kysymykseen, onko hän ehdolla puheenjohtajaksi vielä Oulun puoluekokouksessa.

Kulmunin henkilökohtainen haaksirikko avaa keskustalle mahdollisuuden uuteen alkuun.

SDP.n kannatuksen kymmenen prosenttiyksikön nousu puolessa vuodessa kertoo, että puolueiden kannatuksessa voi tapahtua nopeita muutoksia, jos tähdet ovat oikeassa asennossa.

Keskusta kaatoi pääministeri Antti Rinteen, mutta lopputuloksena oli, että politiikan uudeksi tähdeksi nousi Sanna Marin eikä Katri Kulmuni.

Sanna Marin saa elokuussa SDP:n avaimet ja puoluejohtajan valtakirjan. Syyskuussa keskustan puoluekokous joutuu pohtimaan, kenen johdolla keskusta voisi palauttaa äänestäjien luottamuksen.

Anttien – Kaikkonen ja Kurvinen – ohella puoluekokousta kiinnostaa, mitä syksyllä politiikkaan ja hallitukseen palaava Annika Saarikko aikoo tehdä.

