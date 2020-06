Sinetöikö puoluetoverien hiljaisuus Kulmunin kohtalon? Tutkijat: Eron taustalla oli muutakin kuin konsulttirahat

Keskustan Katri Kulmunin ero valtiovarainministerin paikalta oli yllättävä, sanovat Ylen haastattelemat politiikan asiantuntijat.

Kulmuni kertoi perjantaina jättävänsä ministerin tehtävän. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun) paljasti Kulmunin tilanneen yksityiseltä konsulttiyritykseltä viestintäpalveluita ministeriön rahoilla.

– Päätös oli siinä mielessä yllättävä, että eronpyyntö on jätetty aika kevein perustein, sanoo tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund huomauttaa, että virheen jälkeen Kulmuni tarjoutui maksamaan konsulttiyrityksen laskun takaisin omasta pussistaan.

"Vasta eroilmoituksen jälkeen tuen osoituksia on tullut"

Vuorelman ja Grönlundin mukaan erossa onkin kyse isommasta asiasta kuin konsulttirahoista. Ratkaisu juontaa juurensa keskustan poikkeuksellisen huonoon kannatukseen.

Keskustan kannatus oli Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa 10,7 prosenttia. Laskua edelliseen mittaukseen oli tullut 1,5 prosenttiyksikköä – eikä tuorein kohu ollut edes ehtinyt vaikuttaa lukuihin.

– Kulmuni valittiin nostamaan kannatusta ja sitä ei ole tapahtunut. Puolueessa on pakko olla sisällä painetta puheenjohtajaa kohtaan.

Kumpikin asiantuntija pani merkille saman seikan: puolueen sisältä ei tullut Tekir-kohun aikana julkisia luottamuksen osoituksia Kulmunille. Yleensä puolue asettuu tämäntyyppisissä tilanteissa omansa taakse.

– Hän ei varmasti olisi eronnut, jos puolueesta ja hallituskumppaneilta olisi tullut tukea jatkamisen puolesta, Grönlund arvioi.

– Vasta nyt eroilmoituksen jälkeen tuen osoituksia on tullut.

Vuorelman mukaan Kulmunin ero on sinänsä johdonmukainen osoitus politiikan muuttumisesta. Kohut eskaloituvat aiempaa nopeammin ja kynnys erota on aiempaa matalampi.

Kulmunin sukupuoli saattoi sekin Vuorelman mielestä näkyä asiassa. Kohuissa on kyse luottamuksesta ja poliittisen historian valossa naispoliitikko menettää luottamuksen helpommin kuin miespoliitikko.

"Jos keskustan kannatus jatkaa tällä tasolla, ei hallitusyhteistyö voi kestää"

Keskusta valitsee sunnuntaina uuden valtiovarainministerin. Kulmuni ilmoitti eropuheessaan jatkavansa puolueen puheenjohtajana.

Uusi puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa syyskuussa. Annika Saarikko ja Antti Kaikkonen ovat nimiä, joita tutkijat heittävät mahdollisina ehdokkaina puolueen johtoon. Grönlund on hyvin epäilevä sen suhteen, että Kulmuni voisi jatkaa hallituspuolueen puheenjohtajana olematta itse hallituksessa.

– Käytännössä hallituspuolueen puheenjohtajan tulee olla myös ministeri.

Keskustan asema hallituksessa on hankala. Kansalaiset ovat olleet tyytyväisiä koronakriisin hoitoon, mutta kannatusmittausten perusteella pääministeripuolue SDP on kerännyt hedelmät ja keskusta on jäänyt ilman.

Lisäksi keskustalla on vaikeaa toteuttaa mieleistään talouspolitiikkaa vihervasemmistolaisten puolueiden puristuksessa. Grönlund luonnehtii keskustan olevan nyt "väärässä hallituksessa".

– En usko, että he haluavat mennä vaaleihin tällä kannatuksella. Jos keskustan kannatus jatkaa tällä tasolla, eihän hallitusyhteistyö voi kestää, hän uumoilee.