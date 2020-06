Yksityisautoilun merkitys kotimaan henkilöliikenteessä on koronan myötä saattanut entisestään kasvaa

Luottamuksen palauttamisen ohessa myös julkisen liikenteen houkuttelevuutta on lisättävä, sanooTraffic Management Finlandin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Luottamuksen palauttamisen ohessa myös julkisen liikenteen houkuttelevuutta on lisättävä, sanooTraffic Management Finlandin toimitusjohtaja Pertti Korhonen. Traffic Management Finland

Valtion liikenneohjausyhtiössä arvioidaan, että kotimaan matkustuksessa markkinaosuudeltaan ylivoimaisesti suurin henkilömatkustustapa, yksityisautoilu, yleistyy entisestään.

Syynä ovat koronaepidemian vaikutukset. Osa julkisesta liikenteestä on ollut epidemian aikana kokonaan tauolla.

Lisäksi tartuntaa välttääkseen monet eivät käytä yleisiä kulkuneuvoja. Näin on myös ohjeistettu.

Suomessa henkilöliikkumisessa yksityisauton markkinaosuus on noin 84–85%.

– Voi olla, että se entisestään hetkeksi nousee. Ihmiset voivat olla huolissaan siitä, onko julkisissa joukkoliikennevälineissä liikkuminen turvallista, sanoo Traffic Management Finlandin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Moni kuitenkin kokee julkisilla matkustamisen jo turvalliseksi.

Lahdessa asuvan Leena Ahosen kokemuksen mukaan junissa osataan nyt käyttäytyä. Myös tilaa on ollut aiempaa paremmin.

– Kyllä uskaltaa. Kun tulin tänne eilen, meitä oli kaksi henkilöä samassa vaunussa, hän sanoo.

Lahdessa asuva Leena Ahonen käy pääkaupukiseudulla muun muassa tapaamassa äitiään. Mikko Ahmajärvi / Yle

Myös vantaalainen Piia Mikkonen sanoi nousevansa luottavaisin mielin junaan.

– Otin kuitenkin lipun ravintolavaunun yläkertaan, ekstra-luokkaan. Ehkä sen verran oli takaraivossa tämän korona-asia, mutta toki siellä voi tehdä myös töitä, Mikkonen kertoo.

Piia Mikkonen lähti Tikkurilasta junalla kohti Mäntyharjua. Mikko Ahmajärvi / Yle

Koronaturvallisuuden ohessa julkisen liikenteen houkuttelevuutta tulisi Korhosen mukaan muutenkin lisätä. Etenkin ilmastonsuojeluun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi olisi parempi, että yksityisautojen sijaan yhä useampi matka tehtäisiin yleisillä kulkuneuvoilla.

Haasteena on muun muassa joukkoliikenne- ja muiden henkilöliikenteen palveluiden markkinoiden on sirpaleisuus. Tieto ei kulje toimijalta toiselle.

– Ehkä oleellisin asia on, että me saisimme datan liikkumaan niin, että jos kuluttaja haluaisi matkustaa vaikka Espoosta Nuorgamiin, olisi helpompaa löytää aikataulut ja rakentaa se niin sanottu matkaketju, visioi Korhonen.

VR:n automaatti kehottaa koskemaan. Ehkä hygieenisemmin liput voi ostaa omalla älypuhelimella. 15.6. jälkeen myöskään kaukojunissa ei toistaiseksi myydä lippuja. Mikko Ahmajärvi / Yle

Unelmamaailmassa lipun ja siihen liittyvät tiedot koko matkalle saisi samasta nettiosoitteesta. Tämä kuitenkin edellyttäisi nykyistä selvempiä pelisääntöjä ja käytäntöjä muun muassa datan siirtämisessä.

Tikkurilan asemalla junaa odotelleen Ahosen mukaan houkuttelevuuteen vaikuttavat monet asiat.

– Se on aikataulukysymys, se on viihtyisyyskysymys, että siellä on siistiä. Eilen tullessani tänne Z-junassa kuulutettiin: "Kaksi henkilöä siellä, jalat pois penkiltä." Ajattelin, hei, ei minun jalat ole penkillä.