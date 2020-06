Vesi jäi vain 20 sentin päähän Hannu Lukkarilan talosta, josta tukittiin muut reiät paitsi savupiippu - muoviin käärittyjä taloja ja tulvavalleja puretaan seuraava kuukausi

Rovaniemen perusteellisimmat tulvasuojaukset lienevät Hannu Lukkarilan talossa, jonka suojauksia rakennettiin viikkojen ajan. Työt alkoivat puolitoistametristen lumikinosten poistamisella ja jatkuivat terassin purulla. Sitten revittiin pensaat, kaivettiin salaojat, tuotiin hiekkaa talon ympäriltä poistetun sepelin tilalle, asennettiin pumput, muovitettiin talo ja juntattiin muovit hiekalla paikalleen.

Pian Lukkarilan on käytävä koko kuvio läpi päinvastaisessa järjestyksessä.

– Purkutöihin menee ainakin kuukausi, riippuen siitä kuinka paljon saan apua. Mutta sillähän ei ole nyt kiire, Lukkarila sanoo.

Hän suunnittelee käyttävänsä tarpeettomaksi käyvän hiekkakuorman kasvimaan korottamiseen. Likaiselle muoville on vaikea keksiä käyttöä.

Talon edustalla on kaupungin tulvavalli, joka on viikon ajan estänyt Lukkarilaa pääsemästä pihalleen. Perjantaina liittymästä nostettiin sen verran säkkejä pois, että autolla mahtuu ajamaan. Lukkarila oli jo torstaina käynyt repimässä vanerilevyt pääovelta. Sitä ennen taloon olisi päässyt vain savupiipusta, hän mainitsee.

Kaupungin rakentamasta tulvavallista nostettiin perjantaina sen verran hiekkasäkkejä pois, että Hannu Lukkarila pääsee ajamaan kotipihalleen. Tulvavalleja aletaan varsinaisesti purkaa maanantaina. Annu Passoja / Yle

Vesi Rovaniemen Halvarinrannassa nousi korkealle, mutta jäi parinkymmenen sentin päähän Lukkarilan talon kivijalasta.

– Nyt ei päästy testaamaan, olisivatko suojaukset pitäneet vai ei. Se kokemus jäi saamatta ja toivottavasti jääkin. Mutta todella lähellä se kävi.

"Parasta oli yhteisöllinen kokemus"

Lukkarila pitää selvänä, että suojaus piti tehdä koska pahimmat ennusteet arvioivat veden kiipeävän talon seinustaa jopa 80 sentin matkan. Suojausapua tuli niin sukulaisilta, ystäviltä kuin kaukaisemmiltakin tutuilta.

– Me olemme todella kiitollisia kaikesta avusta. Parasta tässä oli yhteisöllinen kokemus ja oli tämä myös hyvää harjoitusta vakavampaa tulvatilannetta varten, Lukkarila toteaa tyynesti.

Parin kilometrin päässä Katajakujalla asuva Jussi Uutela repii jo täyttä päätä muoveja ja niiden painona olleita puisia kuormalavoja. Hän arvelee työtä riittävän yhdelle miehelle viikoksi. Kun suojauksia viime perjantaina kiireellä laitettiin, mukana oli kymmenen käsiparia.

– Toiset muovittivat ja toiset laittoivat soraa ja tukia muoveille, että ne pysyvät seinässä kiinni.

Uutela havahtui toimeen seuratessaan naapureiden valmistautumista ja tilasi pikapikaa murskekuorman pihalleen.

– Se olikin viimeinen kuorma-auto, joka tuosta pääsi ajamaan, Uutela kertoo.

Jussi Uutela arvioi käyttäneensä talonsa tulvasuojaukseen 500 - 1000 euroa. Annu Passoja / Yle

Kotikadulla on yhä vettä niin paljon, että pitkävartiset saappaat hädin tuskin pitävät jalat kuivana. Aiemmin nekään eivät riittäneet, vaan tien yli piti soutaa. Nyt vesi on selvässä laskussa ja on aika tarkistaa vaurioita. Uutelan pihassa kastui leikkimökki ja uima-allaskin kärsi, mutta talo näyttää säästyneen vaurioitta.

Talon ympärillä on nyt kuorma-autolastillinen ylimääräistä mursketta.

– Se tulee hyötykäyttöön tuohon pihalle, jota saan samalla vähän paikkailtua.

Kerrostalo haluaa pysyvän tulvavallin

Purkutyöt ovat ensi viikolla edessä myös Tukkihaminan kerrostaloyhtiössä Rovaniemen keskustassa. Taloyhtiö rakennutti tulvavallin omalla kustannuksellaan ja hyvä niin, sanoo hallituksen puheenjohtaja Tarja Suopajärvi.

– Ilman suojausta vesi olisi päässyt tien kautta sisäpihalle ja kulkureitit taloon katkenneet. Siinä oli myös riski veden pääsystä hissikuiluun ja kellariin, jossa on sähkölaitteita.

Taloyhtiö haluaisikin rakentaa pihalleen pysyvän tulvavallin ja odottaa nyt, mitä mieltä naapuritontin omistava kaupunki on asiasta. Jos asia ei etene, hiekat myydään jollekin rakennustyömaalle tai lastin tuonut urakoitsija kuljettaa ne takaisin.

Alkuviikolla Katajakujalla oli niin paljon vettä, että Jussi Uutelan piti soutaa naapurinsa Heimo Flinck tien yli. Annu Passoja / Yle

Myös kaupunki aloittaa ensi viikon alussa omien tulvavalliensa purkamisen. Se tarkoittaa noin 1500 hiekkasäkin säilömistä tulevia tulvia varten. Hiekkasäkit tekivät tehtävänsä eikä vesi päässyt huljuttamaan Pulkamontien terveyskeskusta tai Ounaspaviljonkia.

Kittilässä Pääskylänniemen tulvavalli puretaan maanantain ja tiistain aikana. Alueelta evakuoidut 70 asukasta, joukossa hoivakotien vanhuksia, pääsevät palaamaan keskiviikkona.

Alikulkutunneleista löytyy ikäviä tulvayllätyksiä

Tulva-alueilla on edessä myös veden tuomien risujen, roskien ja maa-aineksen siivous teiltä ja alikulkutunneleista. Rovaniemellä katujen kunnossapidosta vastaavan Alltime Oy:n työpäällikkö Tanja Jurvansuu kertoo, että alueita puhdistetaan sitä mukaan kun niitä vapautuu veden alta.

– Meidän väen pitää viikko touhuta aika tehokkaasti, Jurvansuu kertoo.

Tulvatöiden tieltä ei ole hänen mukaansa jäänyt hoitamatta mitään erityisen tärkeää. Aurauskeppien keruu ennätyslumisen talven jäljiltä on kyllä vielä vaiheessa.

– Ajateltiin että aurausviitat eivät ole kellekään vaaraksi eikä ketään hirveästi harmita, jos ne ovat siellä vähän pidempään.

Markku Lemmetty istuu kesämökkinsä portailla sunnuntaina, tulvan ollessa korkeimmillaan. Nyt Ounasjoen vesi on laskenut, mutta pihan poikki ei voi vieläkään kävellä. Antti Ullakko / Yle

Tulvan katkaisemalla Vitikanpääntiellä asukkaat ovat jo itse tarttuneet toimeen, kertoo tien kesäasukas Markku Lemmetty. Hän on haravoinut tietä puhtaaksi oksista ja muovipulloista.

Mökilleen Lemmetyn pitää yhä kävellä naapuritontin kautta, niin vetinen on oma pihamaa.

– Voiton puolella kuitenkin ollaan. Tänään ajattelimme avata autotallin oven ja se on jo paljon.

Veden huolella huuhtomassa autotallissa kastuneet polttopuut ovat tällä tietoa Lemmetyn ainoa menetys. Pilareille rakennettuun mökkiin vesi ei yltänyt.

Lemmetty arvelee kenties vielä tarvitsevansa palokunnan pumppausapua, jotta pihan kuopat saadaan tyhjäksi vedestä. Pihan kuivumista pitää odottaa pitkälle ensi viikkoon.

Kemijoen, Ounasjoen ja Ivalojoen osalta tulvahuippu on joka tapauksessa takana eikä vahinkoa enää tule. Tornionjoella tulvahuippu on ensi viikolla, mutta vahinkorajan ei siellä ennusteta ylittyvän.