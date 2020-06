Rahakirstun vartijan paikka auki: keskustan ministeripeli käynnistyi heti – tässä ilmeisimmät ehdokkaat

Valtiovarainministerin paikalta yllättäen eronneelle Katri Kulmunille etsitään pikaisesti seuraajaa. Keskustan puoluehallitus ja eduskuntaryhmä tekevät valinnan jo sunnuntai-iltana.

Yle listasi ilmeisimmät ehdokkaat uudeksi valtiovarainministeriksi. On tosin mahdollista, että keskusta kierrättää samalla ministeripaikkojaan.

Hallitus neuvottelee parhaillaan EU:n elvytysrahastosta ja elokuussa edessä on ensi vuoden budjettiriihi. Koronakriisi on vetänyt Suomen talouden kuralle ja velkaa on pitänyt ottaa jo lähes 19 miljardia euroa. Tämäkään ei välttämättä riitä saamaan Suomea jaloilleen.

Ministeritehtävä pitää siis ottaa nopeasti haltuun, joten ehdokkailla tulisi olla sopivaa kokemusta. Tärkeää on myös tiedonkulku hallituksessa puoluejohtoon, sillä keskustan puheenjohtaja joutuu nyt seuraamaan hallituksen päätöksiä sivusta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä. Markku Ulander / Lehtikuva

Mika Lintilällä on jo puolen vuoden kokemus valtiovarainministerin tehtävästä. Lintilä vartioi Antti Rinteen hallituksessa valtion rahoja, kunnes Katri Kulmuni päätti joulukuussa siirtyä valtiovarainministeriksi Rinteen eron jälkeen. Lintilästä tuli elinkeinoministeri.

54-vuotiaan Lintilän vahva puoli olisi pitkä ministerikokemus talouspuolelta. Lintilä toimi myös Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa elikeinoministerinä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen. Vesa Moilanen / Lehtikuva

46-vuotias Antti Kaikkonen hävisi puheenjohtajakisan Kulmunille viime syyskuussa. Nyt hänellä olisi tilaisuus osoittaa, että keskustan puolueväki teki virhevalinnan, ja näyttää kyntensä valtiovarainministerinä.

Pitkään eduskuntaryhmää johtanut Kaikkonen vaikuttaa kuitenkin olevan puolustusministerinä unelmapestissään. Ja haluaako Kulmuni antaa valtaa entiselle kilpakumppanilleen?

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen

Antti Kurvinen. Mauri Ratilainen / AOP

33-vuotias Antti Kurvinen on samaa ikäluokkaa kuin Kulmuni. Hänet valittiin eduskuntaryhmän johtoon Rinteen hallituksen muodostamisen jälkeen.

Kurvinen on ollut Kulmunin liittolainen, joten hän olisi turvallinen vaihtoehto valtiovarainministeriksi, kun Kulmuni kuitenkin haluaa jatkaa puolueen johdossa.

Kansanedustaja Annika Saarikko

Annika Saarikko. Pasi Murto / AOP

Suurta suosiota keskustalaisten joukossa nauttiva Annika Saarikko kieltäytyi viime kierroksella puheenjohtajan paikasta perhesyistä.

Perhevapaalla olevan Saarikon pitäisi palata elokuussa tiede- ja kulttuuriministeriksi. 36-vuotiaalla Saarikolla on ministerikokemusta myös Juha Sipilän hallituksesta, jossa hän toimi perhe- ja peruspalveluministerinä.

Saarikolla on varmasti myös nostetta puheenjohtajan paikalle, kun keskusta valitsee johtoa syyskuussa.

Voi siis olla, ettei hänellä ole nyt intoa ministerikierrätykseen. Puheenjohtajan pesti onkin sitten toinen juttu. Jälleen kriisissä oleva keskusta huutaa pelastajaa paikalle.

Puhemies Matti Vanhanen

Matti Vanhanen. Pekka Tynell / Yle

Pitkaikainen keskustan pääministeri Matti Vanhanen voisi rientää nyt avuksi. 64-vuotiaan Vanhasen hillitty olemus ja pitkä kokemus voisivat rauhoittaa tilannetta.

Parin viime vuoden aikana keskusta on kulkenut kriisistä kriisiin, mikä on näkynyt puolueen vaalituloksissa. Sipilän hallituksen ero, kipuilu osallistumisesta hallitukseen ja sen päätöksiin sekä Rinteen kaataminen – ja nyt vielä Kulmunin ministeriero. Tällä menolla ei kannatus nouse eikä keskustaväen purnaus lopu.

Perjantai-iltana Ylen erikoislähetyksessä Vanhanen kuitenkin sanoi, ettei hän ole käytettävissä valtiovarainministerin tehtävään.

Entinen pääministeri Juha Sipilä

Juha Sipilä eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 4. kesäkuuta. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Hallitusta viime kaudella luotsannut Juha Sipilä voisi tehdä hädän hetkellä paluun ministeriksi, mutta millaisia reaktioita se saisi aikaan hallituskumppaneissa?

Luultavasti vasemmistoliitto, vihreät ja osa SDP:stäkin vierastaa miestä, johon henkilöityy viime vaalikauden leikkauspolitiikka.

Talousosaamista Sipilältä löytyy. Valtiovarainministerin tehtävässä 59-vuotias Sipilä pääsisi ajamaan keskustan vaatimuksia talouden tasapainottamisesta.

Eeva Kalli. Laura Railamaa / Yle

Muita ministerispekulaatioissa esiin nousseita ovat Sipilän hallituksen kuntaministeri Anu Vehviläinen, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli ja kansanedustaja Markus Lohi. Heitä tuskin valitaan valtiovarainministeriksi, mutta jokin muu ministerin paikka voisi olla mahdollinen.

Anu Vehviläinen valtiopäivien avajaisten jumalanpalveluksessa. Mauri Ratilainen / AOP

Kuntaministeri on valtiovarainministeriön kakkossalkku, joten Vehviläisen loikka ei olisi kovin suuri, jos hän haluaa sen tehdä. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Eeva Kalli nousi heti ryhmän varapuheenjohtajaksi. Hänen isänsä on keskustavaikuttaja ja pitkäaikainen kansanedustaja Timo Kalli. Markus Lohi taas on Lapista kuten Kulmunikin. Alueellinen tasapaino on myös tärkeää peruste ministereiden valinnassa.

Markus Lohi. Jarno Kuusinen / AOP

Päivitetty klo 22:05: Matti Vanhanen kertoi illalla Ylellä, ettei hän ole käytettävissä ministeriksi.

Lue lisää:

Analyysi: Liian paljon liian nopeasti – Katri Kulmunin kujanjuoksu päättyi haaksirikkoon

Puhemies Matti Vanhanen: Kulmunin erolle ei ollut vaihtoehtoja – keskustavaikuttajien mielestä kyseessä oli suoraselkäinen vastuunkanto

Katri Kulmuni eroaa valtiovarainministerin tehtävästä, jatkaa keskustan johdossa – puolue valitsee sunnuntaina uuden ministeriehdokkaan