Yhdysvalloissa kaduille komennettu kymmeniä tuhansia kansalliskaartin jäseniä

Yhdysvalloissa on komennettu jo 41 500 kansalliskaartin jäsentä rauhoittamaan afroamerikkalaisen George Floydin pidätyskuolemasta syntyneitä levottomuuksia, kertoi uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) perjantaina. Yhteensä kansalliskaarti on kutsuttu apuun 33 osavaltiossa.

Washingtonin pormestari Muriel Bowser nimesi perjantaina lähellä Valkoista taloa sijaitsevan aukion Black Lives Matter -aukioksi. Aukiolla on pidetty useita rasismin vastaisia mielenosoituksia.

Bowser kirjoitti aukion uudesta nimestä Twitterissä samalla kun hän julkaisi kuvan kaupungin työntekijästä kiinnittämässä uutta nimikylttiä. Paikalle oli maalattu myös valtava muraali.

– Bowserin täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on muutakin kuin vain mahdollisuus hyvään kuvaan. Hänen on jatkettava tämän asian puolustamista senkin jälkeen kun muraali on huuhtoutunut pois, sanoi yksi taideteoksen tekemiseen osallistuneista taiteilijoista Rose Jaffe.

Facebook poisti valkoisen ylivallan tilejä

Facebook kertoi perjantaina poistaneensa toistasataa valkoista ylivaltaa kannattaviin ryhmittymiin kytköksissä ollutta tiliä, joissa kehotettiin aseistautuman ja hyökkäämään rasismia vastustaneisiin mielenilmauksiin.

Ryhmillä oli yhteyksiä Facebookin jo aikaisemmin kieltämiin Proud Boys ja American Guard -ryhmittymiin.

– Nämä ryhmittymät kehottivat kannattajiaan ja jäseniään osallistumaan mielenilmauksiin ja tekemään sen joissain tapauksissa aseistautuneena, perusteli Facebookin vaarallisten organisaatioiden vastaisesta toiminnasta vastaava Brian Fishman.

Buffalon tuuppijapoliisit pidätettiin virasta

New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Buffalossa kaksi poliisia pidätettiin tuoreeltaan virantoimituksesta mielenosoittajan jouduttua sairaalaan.

Päätöksen taustalla oli julkisuudessa levinnyt video, jossa poliisien nähtiin työntäneen ikääntynyttä mielenosoittajaa. Mielenosoittaja kaatui ja sai vamman päähänsä.

Poliisien hyllyttämisestä kertoi Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) Buffalon pormestari Byron Brown. Pormestarin mukaan video oli ollut hänen ja Buffalon poliisipäällikön Byron Lockwoodin mielestä järkyttävä. Brown kertoi Lockwoodin aloittaneen tapauksesta tutkinnan.

Brownin mukaan poliisien kaataman sairaalahoitoa saavan 75-vuotiaan miehen tila on vakaa, mutta vakava.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kommentoi Twitterissä Buffalon tapauksen olleen "perusteeton ja kertakaikkisen häpeällinen".

– Poliisien tulee valvoa - ei väärinkäyttää - lakia, Cuomo tviittasi.

Trump haastetaan oikeuteen

Kansalaisoikeusjärjestö American Civil Liberties Union (siirryt toiseen palveluun) ja mustien oikeuksia ajava Black Lives Matter -liike puolestaan haastavat oikeuteen presidentti Donald Trumpin ja oikeusministeri William Barrin.

Asiasta kertoo muun muassa Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Liikkeet syyttävät Trumpia ja Barria muun muassa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien rajoittamisesta.

Oikeuskanteen taustalla ovat maanantaiset tapahtumat, jossa rauhanomainen mielenosoitus Valkoisen talon edessä hajotettiin ilmeisesti vain sen vuoksi, jotta Trump pääsisi kävelemään ja kuvauttamaan itsensä Raamatun kanssa läheisen kirkon edessä.

Trumpin tempaus ja hänen toimensa mielenosoitusten aikana ovat saaneet paljon kritiikkiä. Torstaina hänen entinen puolustusministerinsä Jim Mattis kritisoi Trumpia harvinaisessa kannanotossa siitä, että tämä ei yritä yhdistää Yhdysvaltoja vaan hajottaa maan.

