Meksiko kuohuu paikallisesta "George Floydista": Giovanni López kuoli pidätyksen jälkeen, kansa lähti kadulle

MontevideoNuoren miehen pidätys on paisunut väkivaltaisiksi protesteiksi Meksikon suurimmissa kaupungeissa. Mielenosoittajat vaativat oikeutta 30-vuotiaalle Giovanni Lópezille, joka kuoli poliisin pidätettyä hänet toukokuun alussa.

Espanjankielisessä maailmassa Lópezista puhutaan "Meksikon George Floydina". Floyd sai surmansa poliisin pidätyksessä Yhdysvaltain Minneapolisissa. Tapauksia yhdistää poliisin käyttämä väkivalta.

Viranomaisten mukaan Giovanni López pidätettiin "hallinnollisen määräyksen rikkomisesta" ja aggressiivisuudesta virkavaltaa kohtaan. Tilanteen nähneen veljen Cristian Lópezin mukaan syynä oli hengityssuojaimen puuttuminen, kertoo meksikolaislehti El Universal (siirryt toiseen palveluun). Osavaltiossa on maskipakko.

Protestien innoittajina olivat Yhdysvaltain tapahtumat. Mielenosoittajat vaativat perjantaina edellispäivänä pidätettyjen protestoijien vapauttamista. Francisco Guasco / EPA

Sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla näkyy, kuinka poliisit raahaavat Lópezia poliisiautoon läntisessä Ixtlahuacán de los Membrillosissa Guadalajaran kaupungin eteläpuolella.

– Ette voi viedä häntä! Hän ei ole tehnyt mitään, naishenkilö huutaa poliisille videolla, jossa joku toteaa poliisin lyöneen Lópezia.

Seuraavana päivänä poliisiasemalla perheelle kerrottiin, että López oli viety sairaalaan, jossa tämä kuoli. Kuolinsyy oli traumaattinen aivovamma. Veljen mukaan ruumiissa oli kidutuksen jälkiä, ja jalkaan oli ammuttu.

Protestit kärjistyivät yhteenotoiksi

Tapaus nousi Meksikossa otsikoihin Yhdysvaltain mielenosoitusten seurauksena. Monet julkisuuden henkilöt, kuten elokuvaohjaaja Guillermo del Toro ja näyttelijä Gael García Bernal, ovat tiedottaneet siitä Twitterissä.

Mielenosoitukset levisivät pääkaupunki Méxicoon perjantaina. José Pazos / EPA

Sadat ihmiset osoittivat mieltään poliisin väkivaltaa ja korruptiota vastaan Guadalajarassa torstaina ja perjantaina. Protestit levisivät myös pääkaupunki Méxicoon.

– Oikeutta Giovannille! Giovanni ei kuollut, vaan poliisi tappoi hänet! mielenosoittajat huusivat.

Rauhanomaisina alkaneet protestit puhkesivat yhteenotoiksi poliisin kanssa. Mielenosoittajat muun muassa sytyttivät tuleen erään poliisin selän ja poliisiautoja. Poliisin kerrottiin hakanneen mielenosoittajia, mitä osavaltion kuvernööri Enrique Alfaro pahoitteli myöhemmin.

Median mukaan poliisi otti kiinni kaikkiaan kymmeniä mielenosoittajia. Yli 20:n olinpaikka ei ollut tiedossa lauantaiaamuna Suomen aikaa, kertoo guadalajaralaislehti El Informador (siirryt toiseen palveluun).

Poliisit ottivat kiinni mielenosoittajan Guadalajarassa 4. kesäkuuta. Francisco Guasco / EPA

Enrique Alfaro on luvannut, että Giovanni Lópezin kuolema tutkitaan ja syylliset rangaistaan. Median mukaan tapauksen johdosta on pidätetty kolme poliisia.

– Emme salli vallan väärinkäyttöä saati ihmisoikeuksien rikkomista. Poliisin tehtävä on huolehtia ihmisistä ja taata järjestys sekä oikeusvaltion toiminta. Seuraukset ovat vakavia niille, jotka eivät sitä ymmärrä, Alfaro sanoi Milenio 2020 -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Korona kurittaa Meksikoa

Meksikossa koronatartunnat ovat voimakkaassa nousussa. Päivittäiset kuolinluvut hipovat jo Yhdysvaltain ja Brasilian lukuja.

Todettuja tartuntoja on Latinalaisen Amerikan neljänneksi eniten Brasilian, Perun ja Chilen jälkeen, runsaat 110 000. Viruksen aiheuttamaan tautiin on Meksikossa kuollut 13 170 ihmistä.

Vasemmistopresidentti Andrés Manuel López Obradoria on arvosteltu hitaasta ja löperöstä koronapolitiikasta. Esimerkiksi liikkumisrajoituksia on Meksikossa muita alueen maita vähemmän, ja testaaminen on vähäistä.

El Universalin mukaan koko maan sairaalasänkyjen kapasiteetista on käytössä noin 80 prosenttia. Viranomaiset vetoavat kansalaisiin, jotta nämä pysyisivät kotona ja huolehtisivat turvaväleistä.

"Hengityssuojainten käyttö on pakollista", tämän viikon mielenosoituskutsuissa luki.

