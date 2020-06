Puolueet kertovat antavansa ja maksavansa esiintymiskoulutukset pääosin itse – monille puoluejohtajille on kuitenkin ostettu ulkopuolista valmennusta

Puolueet kouluttavat esiintymistaitoja avainhenkilöilleen enimmäkseen itse, selviää STT:n kyselystä suurimmille puolueille. Eräissä tapauksissa koulutettavia on laajalti, mutta toisilla valmennus koskee harvoja kärkipoliitikkoja tai on muuten pienimuotoista.

– Me pyrimme sparramaan koko jäsenistöä puolueen yleisellä omalla koulutuksella, kertoo SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Koulutus koskee niin esiintymistä kuin toimimista sosiaalisessa mediassa ja mielipidekirjoitusten laatimista.

Rönnholmin mukaan eduskuntavaaleissa ehdolla oleville on tarjottu mahdollisuutta saada sparrausta mediassa esiintymiseen. Monille heistä esiintyminen on uusi asia.

Ehdokkaille on syntynyt omia kustannuksia valmennuksesta, sillä Rönnholmin mukaan kysymys on myös resursseista.

Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne on käyttänyt esiintymisvalmennusta vaalien yhteydessä. Rinne on Rönnholmin mukaan hankkinut koulutusta yksityiseltä taholta.

– Pyrimme auttamaan ministereitä tai yksittäisiä kansanedustajia, jos koetaan, että siihen on erityistä tarvetta. Mutta ei niin, että puolue laittaisi kaikki sellaisen mankelin läpi, jossa opetellaan tietyn tyyppiset toimintamallit, Rönnholm sanoo.

Ministerit harjaantuneet esiintymiseen ajan myötä

Ministereiden esiintymiskoulutus nousi esille, kun työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön uutisoitiin maksaneen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) esiintymiskoulutuksista yli 56 000 euroa ilman kilpailutusta.

Kulmunille esiintymiskoulutusta antoi viestintätoimisto Tekir. Kulmuni ilmoitti eilen eroavansa valtiovarainministerin paikalta kohun vuoksi.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo sähköpostitse, että puolue ja eduskuntaryhmä ovat kouluttaneet puoluejohdon, eduskuntaryhmän johdon ja ministerit viimeksi viime syksynä.

Ministeriöiden omalle johdolleen tarjoamista koulutuksista hän ei pysty puoluesihteerinä vastaamaan.

SDP:n Rönnholm arvioi, että sosiaalidemokraattiset ministerit ovat jo ajan myötä harjaantuneet esiintymiseen ja ottaneet ehkä omaa koulutusta vuosien varrella. Hän uskoo, ettei ministeriöiden antamaa koulutusta ole edes kovin paljoa tarjolla.

Ohisalon koulutus maksoi alle 5 000 euroa

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kertoo, että puolueen puheenjohtajalle Maria Ohisalolle on järjestetty kahden eri ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa kaksi esiintymiskoulutusta, toinen viime syksynä ja toinen tämän vuoden puolella.

Liikasen mukaan puolue on maksanut kummankin koulutuksen. Koulutukset maksoivat yhteensä hieman alle 5 000 euroa. Ulkopuoliset eivät ole valmentaneet muita vihreiden kärkipoliitikkoja Rinteen hallituksen aloittamisen jälkeen.

– Muu koulutus ja valmennus tehdään puolueen omana työnä, Liikanen sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki viestittää, että puolueessa on annettu pienimuotoista esiintymiskoulutusta halukkaille kansanedustajille. Koulutusta on annettu myös sosiaalista mediaa koskevissa taidoissa.

– En ole saanut ministerinä toimiessani esiintymiskoulutusta, Arhinmäki kertoo.

Hänen mukaansa esiintymiskoulutus on erittäin tyypillisesti sellaista toimintaa, jonka pitää olla puolueen tai eduskuntaryhmän näpeissä.

Perussuomalaisille koulutusta viimeksi presidentinvaalien yhteydessä

Perussuomalaisten puoluesihteerin Simo Grönroos ei muista, että puolueessa olisi vuosiin annettu esiintymisvalmennusta.

Hänen mukaansa koulutusta annettiin viimeksi presidentinvaalien yhteydessä. Myös puolueen avainhenkilöt on aikoinaan valmennettu.

Perussuomalaiset ovat järjestäneet koulutukset sisäisesti, mutta joissakin tapauksissa on käytetty myös ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Kokoomuksessa henkilökunnalla ja erityisavustajilla keskeinen rooli

Kokoomuksen puoluesihteerin Kristiina Kokon mukaan kokoomuksen ministerit eivät käyttäneet viime vaalikaudella ministeriöiden rahaa esiintymiskoulutuksiinsa, vaan kustannuksista on huolehtinut kokoomus.

– Viime vaalikaudella viestintä- ja esiintymisvalmennuksiin käytettiin alle 20 000 euroa. Tällä vaalikaudella ei ole ostoja, Kokko kertoo sähköpostitse.

Kokon mukaan kokoomuksessa on paljon sisäistä viestinnän koulutusta. Puolueen puheenjohtajille on kuitenkin hankittu usein ennen vaaleja valmennusta etenkin tv-tenttejä varten. Muuten viestintäkoulutusta on hankittu vuosien varrella kokoomuksen ministereille hyvin pienimuotoisesti.

– Keskeinen rooli viestinnän tukemisessa ja sparraamisessa on ollut myös puolueen henkilökunnalla ja ministereiden erityisavustajilla, Kokko kertoo.

Valtioneuvoston kanslia auttoi EU-puheenjohtajuuden kynnyksellä

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski on kertonut aiemmin, että viime kesänä ulkopuolista valmennusta hankittiin EU-puheenjohtajuuskauden kynnyksellä belgialaiselta Red Thread -viestintäyritykseltä. Koulutus maksoi valtioneuvoston kanslialle 8 500 euroa.

Koulutus oli avoin kaikille ministereille, ja siihen osallistui yhdeksän Rinteen hallituksen ministeriä: Rinne, Sanna Marin, Kulmuni, Tytti Tuppurainen (sd.), Li Andersson (vas.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Krista Mikkonen (vihr.), Mika Lintilä (kesk.) ja Ville Skinnari (sd.).