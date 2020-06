AP: Biden on vahvistanut ehdokkuutensa

Tiistain ennakkovaalin tulosten laskenta on viivästynyt, koska äänestäjät käyttivät hyvin paljon postiäänestystä.

Entinen Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden on saanut tuekseen riittävästi valitsijamiehiä, jotta hän tulee valituksen demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi.

Asiasta kertovat uutistoimisto AP ja uutiskanava CBS News. Ne ovat vetäneet yhteen tiistaina käytyjen esivaalien toistaiseksi vielä epäviralliset tulokset. Demokraateilla oli esivaali tiistaina seitsemässä osavaltiossa sekä pääkaupungissa Washingtonissa.

AP:n ja CBS Newsin mukaan Biden on nyt varmistanut 1 993 valitsijamiestä, kun valituksi tulemiseen riittää 1 991.

Bidenin valinta puolueen presidenttiehdokkaaksi tosin on jo ollut selvä aikaisemmin, koska kaikki hänen vastaehdokkaansa ovat jo pudonneet pois kisasta.

Puolue järjestää esivaalin vielä kahdeksassa osavaltiossa ja kolmessa Yhdysvaltoihin kuuluvassa territoriossa.

Tiistain tulosten laskenta on viivästynyt, koska äänestäjät käyttivät hyvin paljon postiäänestystä.

Demokraattipuolue ei ole vielä järjestänyt juhlallisuuksia Bidenin ehdokkuuden kunniaksi. Tulokset eivät vielä ole valmiit ja valtakunta kamppailee vakavissa ongelmissa koronavirusepidemian, siitä johtuvan työttömyyden sekä rotumellakoiden takia.

Yhdysvalloissa kaduille komennettu kymmeniä tuhansia kansalliskaartin jäseniä

– On ollut kunnia olla mukana kilpailemassa, kun mukana on ollut yksi korkeatasoisimmista ehdokasjoukoista, joita puolue on koskaan asettanut, Biden sanoi perjantaina julkaisemassaan lausunnossa.

– Olen ylpeä voidessani sanoa, että me menemme vaaleihin yhtenäisenä puolueena, hän jatkoi.

Lue uusimmat tiedot Yhdysvaltain vaaleista: Twitter puuttui Trumpin tviitteihin – presidentin mukaan yhtiö sekaantuu vaaleihin

Lähteet: AP, Reuters