Trump avasi merellisen luonnonsuojelualueen kalateollisuudelle – Oikeus päättää, oliko hänellä siihen oikeus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut julistuksen, jonka mukaan Mainen osavaltion edustalla sijaitseva merellinen luonnonsuojelualue avataan kaupalliselle kalastukselle.

Northeast Canyons and Seamounts -merensuojelualue sijaitsee noin 2oo kilometrin päässä Cape Codin niemestä Atlantin valtameressä. Suojelualue on laajuudeltaan noin 13 000 neliökilometriä, eli noin kymmenen kertaa Saimaan pinta-ala.

Trumpin edeltäjä Barack Obama perusti suojelualueen vuonna 2016. Paikalliset kalastusyhtiöt, samoin kuin rapujen- ja hummerinpyytäjät nostivat asiasta kanteen tuomioistuimessa Suojelupäätös ei kuitenkaan muuttunut, kertoo esimeriksi paikallinen sanomalehti Bangor Daily News (siirryt toiseen palveluun).

Trumpin noustua valtaan samat yhtiöt ovat vedonneet häneen, jotta kalastus voisi jälleen jatkua. Yhtiöiden mielestä niiden mielipidettä ei kuunneltu, kun suojelualue perustettiin. Trump hyväksyi yrittäjien toivomuksen ja ilmoitti, että kalastukseen kohdistuva kielto poistuu.

Northeast Canyons and Seamounts (siirryt toiseen palveluun) -suojelualuetta on pidetty poikkeuksellisen lajirikkaana merialueena, koska sen alueella on merenalaisia vuoria ja kanjoneita, jotka tekevät merenpohjasta monipuolisen. Alue on monille syvänmeren lajeille tärkeä ravinnonhankinta-alue.

Hummerinpyytäjä näyttää saalistaan. AOP

Suojelualueella esiintyy muun muassa kaskelotteja, mustavalaita, merikilpikonnia, haita ja koralleja.

Luonnonsuojelujärjestöt eivät hyväksy Trumpin päätöstä, vaan aikovat viedä sen oikeuteen. Heidän mielestään presidentin valtaoikeuksiin kuuluu oikeus perustaa luonnonsuojelualueita, mutta ei lakkauttaa niitä.

Suojelualueen vastustajien mielestä Obama perusti alueen väärin perustein, Heidän mukaansa presidentin oikeus perustaa suojelualueita koskee ainoastaan maa-alueita.

Trump on aiemminkin puuttunut Obaman perustamiin luonnonsuojelualueisiin. Hän on supistanut kahden suojelualueen pinta-alaa ja sallinut teollisen toiminnan yhdellä, kertoo esimerkiksi Newsmax-uutissivusto (siirryt toiseen palveluun).