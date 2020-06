Orpo ja Kanerva Turun Sanomissa: hävittäjähankintoja ei saa lykätä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) eivät lykkäisi Suomen hävittäjähankintoja. Hallituksen on määrä päättää noin kymmenen miljardin euron hävittäjähankinnasta ensi vuoden aikana.

Turun Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Orpo ja Kanerva vastaavat vasemmistoliiton ja sdp:n eduskuntaryhmien puheenjohtajille, jotka ovat julkisuudessa esittäneet hankintojen lykkäystä tai supistamista.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki linjasi toukokuussa, että hävittäjäharkintaa voidaan lykätä ja sen kokoluokkaa supistaa.

– Meidän mielestämme hävittäjähankintaa voidaan lykätä ja sen lisäksi hävittäjähankinnan kokoluokkaa voidaan miettiä alaspäin, Arhinmäki sanoi Ylelle.

"Suomessa on ollut yksimielisyys hankkeen tarpeellisuudesta"

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmassa todetaan, että Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti ja hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.

Orpon ja Kanervan mukaan kokoomuksessa oltiin "erittäin tyytyväisiä" kirjaukseen ja eduskunnassa vallinneeseen yhteisymmärrykseen maanpuolustuksesta huolehtimisen tärkeydestä. Kirjoituksen mukaan nyt esitetyt näkemykset poikkeavat tästä yhteisymmärryksestä.

– Avoin ja kriittinen keskustelu on aina tervetullutta, mutta tätä keskustelua on käyty kaikkien puolueitten hyväksymissä turvallisuuspoliittisissa selonteoissa ja niihin on sitouduttu hallitusohjelmassa jo viiden vuoden ajan. Suomessa on avoimen keskustelun jälkeen ollut yksimielisyys hankkeen tarpeellisuudesta. Nämä ryhmäjohtajien kommentit eivät edusta heidän yhteistä hallitustaan, eivätkä eduskunnan selvää tahtoa, Orpo ja Kanerva kirjoittavat.

Orpo ja Kanerva muistuttavat myös, että suorituskykyiset monitoimihävittäjät mahdollistavat ilmapuolustuksen koko Suomen alueella. Kirjoituksen mukaan jo muutaman vuoden jatko nykyisten Hornetien käyttöikään maksaisi vähintään 1,2 miljardia euroa.

– Modernit ilmavoimat ovat korvaamaton osa vahvaa, itsenäistä puolustusjärjestelmää, joka luo uskottavaa pelotetta. Niillä varmistetaan Suomen alueen koskemattomuus niin rauhan aikana kuin sodan syttyessä.

– Hankinta vahvistaa Suomen asemaa kriisien ennaltaehkäisyn lisäksi myös kyvykkäänä ja uskottavana puolustuspoliittisena toimijana kansainvälisissä yhteyksissä. Näitä kokoomus ei halua vaarantaa, he toteavat.

Lue lisää aiheesta:

Hornet-hävittäjien korvaaminen uusilla hävittäjillä jakaa puolueita – vasemmistoliitto lykkäisi ja supistaisi hankintaa

Ylen kysely: tällaisella "kipupaketilla" suomalaiset lähtisivät pelastamaan taloutta – hävittäjät suosituin leikkauskohde

Miksi tuhlaisimme rahamme hävittäjiin, jotka Venäjä kuitenkin ampuisi sodassa heti alas? Seitsemän kysymystä hävittäjähankinnoista