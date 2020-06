Kulmunin halukkuus jatkaa puheenjohtajana hämmentää – puoluehallituksen jäsen: Kesän aikana nähdään, miten puolue jatkaa tästä eteen päin

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin halukkuus jatkaa puheenjohtajana hämmentää kekustan kentällä. Kulmuni ilmoitti eilen jättävänsä valtiovarainministerin tehtävät, mutta kertoi tänään haluavansa jatkaa puolueen puheenjohtajana myös syksyn puoluekokouksen jälkeen.

Alun perin keskustan oli tarkoitus kokoontua päättämään uudesta valtiovarainministeriehdokkaasta huomenna sunnuntaina iltapäivällä, mutta puolue kertoi yllättäen tänään, että kokous siirretään maanantaille.

Hämmennyksen tilaa puolueessa ja kenttäväen keskuudessa kuvastaa se, että tänään keskustan ylin johto vaikeni tilanteesta kuin muuri. Syytä kokouksen siirtämiseen sunnuntailta maanantaille ei kerrottu.

Keskustan kenttäväeltä löytyi ymmärrystä ja arvostusta Kulmunin tekemälle ratkaisulle, mutta epäselvä tilanne hämmentää.

– Varmasti tämä koko tilanne hämmentää kenttää, mutta on aivan luonnollista minusta, että täytyy perusteellisesti miettiä eri vaihtoehdot ja miten tästä edetään. Kyllä tästä varmasti hyvä lopputulos saadaan aikaan ja hallitus pysyy toimintakykyisenä, Päijät-Hämeen puoluehallituksen jäsen Jukka Mölsä summaa.

"Kulmuni teki ihan oikean ja välttämättömän ratkaisun"

Mölsän mielestä Kulmuni teki ihan oikean ja välttämättömän ratkaisun, koska kriisi näytti riistäytyvän käsistä eikä muita vaihtoehtoja enää ollut.

Ministerin pestinsä perjantaina jättänyt Kulmuni kertoi siis tänään haluavansa jatkaa puheenjohtajan tehtävässä myös syyskuun puoluekokouksen jälkeen. Kulmuni kertoi olevansa valmis viemään Keskustaa kohti kuntavaaleja.

Kulmuni perustelee ehdokkuuttaan julkaisemassaan Facebook päivityksessä (siirryt toiseen palveluun). Kulmunin mukaan hänellä olisi ministerin tehtävät jätettyään paremmin aikaa hoitaa puoluejohtajan työtä.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä sen jälkeen, kun hänen ministeriöiden piikkiin ostetuista esiintymisvalmennuksista nousi valtakunnallinen kohu.

Pirkanmaalta oleva puoluehallituksen jäsen Tuukka Liuha kertoo Kulmunin eron tulleen hänelle täytenä yllätyksenä.

– Minulle tämä tuli vahvana yllätyksenä. Kunnioitan sitä, että hän teki näin vaativan ja raskaan päätöksen ja kantoi vastuunsa tällä tavalla.

Kulmunin seuraajaksi on spekuloitu muun muassa nykyistä elinkeinoministeriä Mika Lintilää, aiemmin puolueen puheenjohtajanakin toiminutta Matti Vanhasta, entistä ministeriä ja nykyistä europarlamentaarikkoa Mauri Pekkarista sekä Keskustan nykyistä eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Kurvista.

"Mitään tämän hetken tarvetta puheenjohtajan vaihdokseen tai reagontiin ei ole"

Sekä Liuha että Mölsä rauhoittaisivat tilanteen puheenjohtajavalinnan osalta.

– Rauhoittaisin tilanten puheenjohtajan pestin osalta vielä. Annetaan vähän pölyn laskeutua. Kesän aikana sitten nähdään, miten puolue jatkaa tästä eteen päin, Mölsä summaa.

Liuha puolestaan toteaa, että puolueen puheenjohtajan valinta on esillä syksyn puoluekokouksessa ja siellä mitataan kandidaattien kannatus.

– Mitään tämän hetken tarvetta puheenjohtajan vaihdokseen tai reagontiin ei ole, vaan pitää keskittyä puolueen työhön, Liuha sanoo.

Kulmuni on toiminut keskustan johdossa viime syksystä alkaen. Keskustan kannatus on jumittanut historiallisen alhaisissa lukemissa, mikä on aika ajoin nostattanut keskustelua Kulmunin asemasta puolueen johdossa.

Keskustan seuraava puoluekokous, jossa puheenjohtaja valitaan, järjestetää syyskuussa Oulussa. Kokouksen piti olla alun perin tänä viikonloppuna Vantaalla, mutta se siirtyi koronaviruksen vuoksi.

Kuluneella viikolla Ylen mielipidemittaus osoitti kannatuksen heikentyneen jälleen 1,5 prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin.

