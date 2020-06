Poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustaneet mielenosoitukset ovat lauantaina sujuneet rauhallisesti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa on arveltu olevan liikkeellä kymmeniä tuhansia mielenosoittajia.

Yhdysvalloissa mielenilmaukset poliisiväkivallan seurauksena kuolleen George Floydin muistolle ovat jatkuneet jo kahdettatoista päivää. Valtaisat protestit ovat täyttäneet lauantaina Washingtonin ja lukuisten muiden kaupunkien kadut mielenosoittajista, jotka vaativat loppua poliisin harjoittamalle rasismille ja väkivallalle.

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa on arveltu olevan liikkeellä kymmeniä tuhansia mielenosoittajia. Kaupungin pormestari Muriel Bowser on ollut mukana mielenosoituksessa ja myös puhunut julkisesti mielenosoittajille Black Lives Matter -aukiolla. Hän on muun muassa kommentoinut mielenilmauksia valvovia kansalliskaartin joukkoja, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

– Meidän kaikkien pitää seurata Washingtonin tapahtumia, koska emme halua liittovaltion hallituksen tekevän tätä muille amerikkalaisille, Bowser sanoo.

Valkoisen talon vierestä kulkevaan katuun maalattiin perjantaina kahden korttelin matkalle teksti “Black Lives Matter”, ja sen seurauksena syntynyt aukio nimettiin “Black Lives Matter” -aukioksi. Aukiolla on pidetty useita rasismin vastaisia mielenosoituksia.

Washingtonin lisäksi mittavia kulkueita pidettiin muun muassa New Yorkissa, Philadelphiassa, Chicagossa, Los Angelesissa, San Franciscossa sekä Atlantassa.

Raefordissa, Pohjois-Carolinan osavaltiossa pidettiin muistotilaisuus Floydille, joka oli syntynyt Raefordin lähistöllä sijaitsevassa Fayettevillen kaupungissa.

Euroopassa järjestetyissä protesteissa muutamia levottomuuksia

Rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustaneita mielenilmauksia järjestettiin aikaisemmin lauantaina ympäri maailmaa. Protesteja on järjestetty useissa maissa niin Euroopassa, Afrikassa kuin Aasiassakin.

Lauantain aikana protesteja on ollut muun muassa Berliinissä, Pariisissa, Lontoossa, Varsovassa, Japanin Tokiossa, Etelä-Korean Soulissa, Australian Sydneyssa, Tunisian Tunisissa ja Etelä-Afrikan Pretoriassa.

Britanniassa rasismia vastustaneet protestoijat ottivat hetkellisesti yhteen poliisin kanssa Lontoossa. Mielenilmaukset olivat muuten sujuneet rauhallisesti, mutta joukko protestoijia heitti pulloja poliisia kohti lähellä pääministerin virka-asuntoa.

Ratsupoliisit ajoivat mellakoineet protestoijat lopulta etäämmälle. Yksi poliiseista vaati sairaalahoitoa pudottuaan ratsailta. Lisäksi tuhansia marssi Yhdysvaltain Britannian lähetystön ohi Thames-joen etelärannalla.

Ranskassa sadat mielenosoittajat uhmasivat suurten kokoontumisten kieltoa, kun ihmiset osoittivat mieltään Place de la Concorde -aukiolla Pariisissa.

Marseillen kaupungissa poliisi joutui turvautumaan kyynelkaasun käyttöön, kun mielenosoittajat heittelivät pulloja ja kiviä ottaessaan yhteen poliisin kanssa.

Lähteet: Reuters, Associated Press