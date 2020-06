The New York Times: Nimekkäät republikaanit kääntymässä Trumpia vastaan

Demokraattipuolueeseen kallellaan oleva sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) on kerännyt listaa republikaanipoliitikoista, joista tiedetään tai uskotaan, etteivät he tule äänestämään puolueensa ehdokasta, presidentti Donald Trumpia marraskuun presidentinvaaleissa.

Lehden mukaan Trumpin tukeminen edellisissä vaaleissa vuonna 2016 oli helppoa, koska vastaehdokas Hillary Clinton oli epäsuosittu. Republikaanien ehdokkaalla Trumpilla oli omat ominaispiirteensä, joista kaikki eivät pitäneet, mutta Trumpin ei uskottu tulevan valituksi.

Nyt vallassa olevan presidentti Trumpin käytös ja politiikka ovat muuttuneet monen puoluetoverinkin mielestä sietämättömiksi ja lukuisat republikaanit harkitsevat, kumpi on tärkeämpää, maltillisemman presidentin valitseminen maalle vai republikaaneille tärkeiden asioiden eteenpäinvieminen. Maltillinen vaihtoehto olisi demokraattien ehdokkuuden varmistanut Joe Biden.

Trump on vastustajiensakin mielestä aidosti edistänyt republikaanisia tavoitteita, kuten vanhoillisten tuomarien nimittämistä oikeuslaitokseen, verojen alentamista ja yritysmyönteistä taloutta.

Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush ei aio tukea Trumpin uudelleenvalintaa, kertovat Bushin perheen tuttavat lehdelle. Samaan tulokseen on ilmeisesti tullut republikaanien presidenttiehdokkaanakin ollut Mitt Romney, vahvistaa Fox News (siirryt toiseen palveluun).

Republikaanisenaattori ja entinen presidenttiehdokas Mitt Romney arvostelee kovin sanoin presidentti Donald Trumpia. EPA/John Angelillo

George W. Bushin veli Jeb, joka oli myös ehdolla vuoden 2016 vaaleissa, ei ole vielä päättänyt, miten äänestää, lehti kertoo. Trump kohteli Jebiä tylysti vaalikampanjanssa ja kutsui tätä veteläksi [low energy].

Edesmennyt senaattori John McCain oli usein napit vastakkain Trumpin kanssa. McCainin leski Cindy McCain ei suurella todennäköisyydellä äänestä Trumpia. Lehden mukaan hän harkitsee tällä hetkellä, aikooko hän kertoa itse asian julkisuuteen vai ei.

Vahvoja viittauksia

Harva poliitikko sanoo suoraan, ettei aio tukea oman puolueensa ehdokasta. Monet ovat kuitenkin vahvistaneet joutuvansa vakavasti pohtimaan asiaa ja että päätöksenteko tuottaa vaikeuksia. Alaskan senaattori Lisa Murkowski on myöntänyt kamppailevansa asian kanssa.

Trumpin hallituksen puolustusministeri James Mattis erosi talvella tehtävästään vastalauseena Trumpin päätökselle vetää amerikkalaisjoukot pois Syyriasta. Alkuviikosta hän suuntasi Trumpiin uuden arvosteluryöpyn.

James Mattis ja Donald Trump. Jim Lo Scalzo / EPA

– [Trump on] ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti minun elinaikanani, joka ei yritä, eikä edes teeskentele yrittävänsä yhdistää kansaa. Sen sijaan hän yrittää hajottaa sitä, Mattis jyrähti.

Trumpin entinen Valkoisen talon hallintopäällikkö ja merijalkaväen kenraali John Kelly on todennut toivovansa, että hänellä olisi enemmän vaihtoehtoja, joita äänestää.

Entisillä ja eroavilla poliitikoilla on helpompaa

Edustajainhuoneen jäsen Francis Rooney on The New York Timesin mukaan tukenut republikaanisia puoluetovereitaan vaaleissa miljoonilla dollareilla. Nyt hän lehden mukaan harkitsee Bidenin tukemista, koska " Trump tekee meistä kaikista hulluja". Rooney ei myöskään pidä tavasta, jolla Trump on hoitanut koronaepidemiaa.

Rooney jakaa saman pelon, joka on monella maltillisella republikaanilla, joka harkitsee vastapuolen tukemista: saako demokraattien vasen laita liian suuren otteen Joe Bidenista, joka tähän saakka on tehnyt keskitien politiikkaa?

Rooney myös toistaa ajatuksen, että Trump tuli valittua, koska Clintonia inhottiin enemmän. Mutta tätä ongelmaa ei ole näissä vaaleissa, hän sanoo.

– Kuka ei voisi olla pitämättä Joe Bidenistä?

Joe Biden kannattajiensa ympäröimänä helmikuun lopulla Etelä-Carolinassa. Jim Watson / AFP

Lehden mukaan Delawaren demokraattisenaattori Chris Coons käy keskusteluja kantaansa harkitsevien republikaanien kanssa. Hän kertoo, että tietty osa Trumpia julkisesti tukevista republikaanisenaattoreista ei aio kirjoittaa hänen nimeään äänestyslippuun, kun pääsevät äänestyskopin yksinäisyyteen.

Eräs senaattori on kertonut, että hän mielellään näkisi Bidenin presidenttinä, mutta sillä ehdolla, että republikaanit säilyttäisivät enemmistönsä senaatissa.

Entinen demokraattisenaattori Claire McCaskill, jolla on yhä hyvät suhteet moniin republikaanikollegoihinsa on sanonut, että "on helpompi laskea ne, jotka todella aikovat äänestää Trumpia [,kuin ne jotka eivät]":

Lehden mukaan Yhdysvaltain poliittisissa piireissä on kehittymässä järjestäytynyt joukko, joka koostuu republikaaneista, jotka aikovat tukea tavalla tai toisella Joe Bidenia. Joukko koostuu entisten republikaanipresidenttien, Bushien ja Ronald Reaganin alaisuudessa työskennelleistä virkamiehistä, juristeista ja poliittisista strategeista.

Joukkoa kokoaa George W. Bushin turvallisuus- ja ulkohallinnossa toiminut John B. Bellinger.

Joe Bidenin kampanjaorganisaatio aikoo myös perustaa ryhmittymän "Republikaanit Bidenin puolesta", jonka tarkoitus on helpottaa julkisia kannanottoja.

