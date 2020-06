Ravintoloiden viikonloppu sujui hyvin – ravintolat noudattivat koronarajoituksia ja asiakkaatkin osasivat melkein käyttäytyä

Avin mukaan joitakin jonoja ja ruuhkia on pitänyt purkaa.

Ravintoloilla ja baareilla ensimmäinen viikonloppu koronaepidemiasta aiheutuneen sulkemisen jälkeen on sujunut hyvin. Turvavälejä on pidetty ja ravintolat ovat noudattaneet ohjeistuksia, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yhtään ravintolaa ei ole tarvinnut sulkea, vaikka viranomaisilla on ollut oikeus sulkea toiminta välittömästi, jos sääntöjä rikotaan.

Ravintoloissa esimerkiksi asiakaspaikat on rajoitettu puoleen, ja jokaisella asiakkaalla pitää olla istumapaikka. Turvaväleistä pitää myös muistuttaa kylteillä ja tarjota asiakkaille mahdollisuus pestä ja desinfioida käsiään. Anniskelu on pitänyt lopettaa kello 22.00.

Ravintoloilla pitää olla myös kirjallinen suunnitelma, kuinka ne käytännössä toimivat rajoitusten kanssa. Näitä suunnitelmia ei ole kaikilla ravintoloilla ollut, mutta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon päällikön Riku-Matti Lehikoisen mukaan kaikki auki olleet ravintolat, pubit ja baarit ovat silti noudattaneet annettuja ohjeita.

– Tosi hyvin on sujunut. Ei mitään isompia ongelmia ole ollut. Ohjeistus on todella hyvin tiedossa. Yllättävän hyvin ravintolat ovat tienneet tartuntatautilain, Lehikoinen sanoo.

Joitakin jonoja ja tungoksia

Asiakkailla on ravintoloiden ohjeistuksista huolimatta ollut Lehikoisen mukaan silti välillä vaikeuksia muistaa pitää turvavälejä.

– Joitain jonojuttuja ja tungoksia on ollut, mutta ne on aika lailla ohjauksella sitten menneet, että on pyydetty väljentämään jonoa.

Aluehallintoviraston viranomaiset työskentelivät viikonloppuna tehostetusti eri puolilla Suomea. Lehikoisen mukaan pääpaino oli Etelä-Suomessa, jossa tautitapauksiakin on ollut eniten.

