Herätys: Keskusta valitsee ministeriehdokkaansa, Jari Aarnion murhasyytteen käsittely alkaa, lomautukset lyhentävät jo ensi vuoden lomia

Keskusta valitsee Kulmunin seuraajan valtiovarainministerinä

Keskusta kokoontuu aamuyhdeksältä valitsemaan ehdokasta uudeksi valtiovarainministeriksi. Ministerivalinta tuli ajankohtaiseksi perjantaina, kun Katri Kulmuni ilmoitti jättävänsä ministerin tehtävät. Yle seuraa keskustaväen saapumista kokouspaikalle hotelli Presidenttiin ja kokouspäivän kulkua suorassa lähetyksessä kello 8.30 alkaen.

Syyttäjä: Aarnio olisi voinut estää palkkamurhan

Jari Aarnio kuvattiin Helsingin hovioikeudessa toukokuussa 2016. Jarno Kuusinen / AOP

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion murhasyytteen käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa. Aarnion epäillään tienneen etukäteen Helsingin Vuosaaressa syksyllä 2003 tapahtuneen palkkamurhan suunnittelusta. Poliisina Aarniolla olisi ollut erityinen velvollisuus estää murha. Syyttäjä katsoo hänen lyöneen laimin velvollisuutensa.

Yli 100 000 työntekijän loma voi ensi vuonna olla lyhyempi lomautusten takia

Ensi vuoden lomien lyhentyminen on lomautusten takia todellisuutta monille muun muassa teollisuudessa, ravintoloissa ja hotelleissa työskenteleville. Kuvituskuva. Sami Takkinen / Yle

Moni lomautettu ei menetä vain tämän kevään palkkaansa, vaan pakkoloman takia voivat palaa myös seuraavan vuoden lomat. Lomapäiviä kertyy vain lomautuksen ensimmäiseltä 30 päivältä. Jos esimerkiksi joutui lomautetuksi maaliskuun lopussa ja on siitä saakka ollut lomautettuna, ensi vuoden loma voi olla jo lyhentynyt parilla päivällä.

Elintarvikekauran viljely on kovassa kasvussa – viljelijöitä tarvitaan lisää

Elintarvikekauran jyväkoko on tavallista kauraa suurempi. Kalle Niskala / Yle

Kauran viljelyala on pysynyt Suomessa viime vuosina ennallaan, mutta elintarvikekauran osuus siitä jatkaa kovaa kasvua. Viljelijä saa elintarvikekaurasta paremman tuoton ja kysyntä lisääntyy kaurabuumin ansiosta. Suomalainen kaura kiinnostaa myös ulkomailla, sillä Suomi on maailman toiseksi suurin kauranviejämaa.

Viron ja Suomen satavuotiset diplomaattisuhteet ovat täynnä dramatiikkaa

Pääministeri Jüri Vilmsille järjestettiin Virossa suuret hautajaiset vuonna 1920. Eesti Rahvusarhiiv

Viron varapääministeri Jüri Vilms lähetettiin Suomeen hakemaan apua itsenäiseksi julistautuneelle Virolle. Matkalla hän katosi. Virallisen tarinan mukaan saksalaisteloittajat surmasivat Vilmsin Helsingissä, mutta asiaan perehtyneiden tutkijoiden mukaan Vilmsin kuolema on yhä mysteeri. Vilmsin tapaus on yksi dramaattisista käänteistä Viron ja Suomen diplomaattisuhteissa, jotka täyttävät tänään sata vuotta.

Idässä ja etelässä sateita, pohjoisessa tulee kovaa

Yle Sää

Maan itä- ja eteläosissa tulee sadekuuroja, idässä myös mahdollisesti ukkosta. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 17–23 astetta, Lapissa 14–18 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja osassa Lappia tuulee vaarallisen voimakkaasti. Metsäpalovaroitus on voimassa maan keski- ja pohjoisosissa.

